Nvidia CMP 170HX videokartalari narxi keskin oshdi
Nvidia CMP 170HX tezlatkichlarining ikkilamchi bozordagi narxi 100–200 dollardan 1500–2200 dollargacha oshdi. Bunga GitHub'da paydo bo'lgan CMPUnlocker vositasi orqali qurilmalarning bloklangan xotirasi va hisoblash yadrolarini faollashtirish imkoniyati sabab bo'ldi. Natijada 8 GB xotirali versiyani 64 GB hajmli A100 darajasiga, 10 GB versiyani esa 80 GB'li qurilmaga aylantirish mumkin.
Soʻnggi vaqtlarda ikkilamchi bozorda deyarli qiziqish uygʻotmagan va 100–200 dollar atrofida baholangan eski mayning uchun moʻljallangan Nvidia CMP 170HX tezlatkichlari narxi bir necha barobarga oshib ketdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bunga ushbu qurilmalarning xotira hajmini dasturiy taʼminot yordamida keskin kengaytirish imkoniyati paydo boʻlgani sabab boʻlgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur maxsus tezlatkichlar bozorga ilk bor 2021-yilda chiqarilgan boʻlib, ular oʻsha paytda mashhur boʻlgan sunʼiy intellekt uchun moʻljallangan A100 modeli negizida yaratilgan, biroq sezilarli darajada imkoniyatlari cheklangan versiya sifatida taqdim etilgandi. Xususan, asl modellar 64 yoki 80 GB xotiraga ega boʻlsa, CMP 170HX qurilmalarida bu koʻrsatkich atigi 8 yoki 10 GB ni tashkil etgan edi.
Xotirani dasturiy ochish imkoniyatiMutaxassislarning aniqlashicha, mazkur qurilmalarning texnik imkoniyatlari aslida ancha yuqori boʻlgan. Jismoniy jihatdan videokartalar qimmatbaho modellardagi kabi ulkan hajmga ega edi, biroq ishlab chiqaruvchi tomonidan ularning xotirasi va hisoblash yadrolarining katta qismi dasturiy ravishda bloklab qoʻyilgandi.
Vaziyat GitHub platformasida maxsus CMPUnlocker deb nomlangan dasturiy vosita paydo boʻlganidan soʻng tubdan oʻzgardi. Ushbu vosita foydalanuvchilarga blokirovkalarni chetlab oʻtib, grafik protsessor va xotirani toʻliq hajmda faollashtirish imkonini beradi. Natijada 8 GB xotiraga ega eski qurilmani 64 GB xotirali A100 darajasiga, 10 GB versiyani esa 80 GB hajmga ega qurilmaga aylantirish mumkin boʻldi.
Sunʼiy intellekt sohasi uchun yangi qiziqishAlbatta, bunday chuqur aralashuvda ayrim xotira чиплари nosoz chiqish ehtimoli ham yoʻq emas. Shunga qaramay, mavjud imkoniyatlar qurilma xotirasini bir necha barobar oshirishga yoʻl ochadi. Oʻnlab gigabaytli tezkor HBM2e xotirasi bunday eski mayning kartalarini bugungi kunda ham dolzarb qilib qoʻydi, biroq endilikda ulardan mayning maqsadlarida emas, balki sunʼiy intellekt tizimlari bilan ishlashda foydalanilmoqda.
Qurilmalarga boʻlgan bunday keskin talab fonida bozordagi narxlar ham oʻzgardi. Hozirda ushbu tezlatkichlarni hech qanday kafolatsiz va blokdan chiqarilmagan holatining oʻzida ham 1500–2200 dollar atrofidagi narxlarda sotishmoqda. Xaridorlar esa yakunda qanday natija olishini oldindan aniq bilmasa-da, yuqori unumdorlik umidida ularni xarid qilishmoqda.
…