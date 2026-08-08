Nvidia CMP 170HX videokartalari narxi keskin oshdi

·46·Texno
Nvidia CMP 170HX videokartalari narxi keskin oshdi
Qisqacha

Nvidia CMP 170HX tezlatkichlarining ikkilamchi bozordagi narxi 100–200 dollardan 1500–2200 dollargacha oshdi. Bunga GitHub'da paydo bo'lgan CMPUnlocker vositasi orqali qurilmalarning bloklangan xotirasi va hisoblash yadrolarini faollashtirish imkoniyati sabab bo'ldi. Natijada 8 GB xotirali versiyani 64 GB hajmli A100 darajasiga, 10 GB versiyani esa 80 GB'li qurilmaga aylantirish mumkin.

Soʻnggi vaqtlarda ikkilamchi bozorda deyarli qiziqish uygʻotmagan va 100–200 dollar atrofida baholangan eski mayning uchun moʻljallangan Nvidia CMP 170HX tezlatkichlari narxi bir necha barobarga oshib ketdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bunga ushbu qurilmalarning xotira hajmini dasturiy taʼminot yordamida keskin kengaytirish imkoniyati paydo boʻlgani sabab boʻlgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur maxsus tezlatkichlar bozorga ilk bor 2021-yilda chiqarilgan boʻlib, ular oʻsha paytda mashhur boʻlgan sunʼiy intellekt uchun moʻljallangan A100 modeli negizida yaratilgan, biroq sezilarli darajada imkoniyatlari cheklangan versiya sifatida taqdim etilgandi. Xususan, asl modellar 64 yoki 80 GB xotiraga ega boʻlsa, CMP 170HX qurilmalarida bu koʻrsatkich atigi 8 yoki 10 GB ni tashkil etgan edi.

Xotirani dasturiy ochish imkoniyati

Mutaxassislarning aniqlashicha, mazkur qurilmalarning texnik imkoniyatlari aslida ancha yuqori boʻlgan. Jismoniy jihatdan videokartalar qimmatbaho modellardagi kabi ulkan hajmga ega edi, biroq ishlab chiqaruvchi tomonidan ularning xotirasi va hisoblash yadrolarining katta qismi dasturiy ravishda bloklab qoʻyilgandi.

Vaziyat GitHub platformasida maxsus CMPUnlocker deb nomlangan dasturiy vosita paydo boʻlganidan soʻng tubdan oʻzgardi. Ushbu vosita foydalanuvchilarga blokirovkalarni chetlab oʻtib, grafik protsessor va xotirani toʻliq hajmda faollashtirish imkonini beradi. Natijada 8 GB xotiraga ega eski qurilmani 64 GB xotirali A100 darajasiga, 10 GB versiyani esa 80 GB hajmga ega qurilmaga aylantirish mumkin boʻldi.

Sunʼiy intellekt sohasi uchun yangi qiziqish

Albatta, bunday chuqur aralashuvda ayrim xotira чиплари nosoz chiqish ehtimoli ham yoʻq emas. Shunga qaramay, mavjud imkoniyatlar qurilma xotirasini bir necha barobar oshirishga yoʻl ochadi. Oʻnlab gigabaytli tezkor HBM2e xotirasi bunday eski mayning kartalarini bugungi kunda ham dolzarb qilib qoʻydi, biroq endilikda ulardan mayning maqsadlarida emas, balki sunʼiy intellekt tizimlari bilan ishlashda foydalanilmoqda.

Qurilmalarga boʻlgan bunday keskin talab fonida bozordagi narxlar ham oʻzgardi. Hozirda ushbu tezlatkichlarni hech qanday kafolatsiz va blokdan chiqarilmagan holatining oʻzida ham 1500–2200 dollar atrofidagi narxlarda sotishmoqda. Xaridorlar esa yakunda qanday natija olishini oldindan aniq bilmasa-da, yuqori unumdorlik umidida ularni xarid qilishmoqda.

NvidiaCMP 170HXMayningSuniy intellektVideokarta
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OnePlus Yevropa bozorini tark etmoqda va foydalanuvchilarga sovgʻalar tarqatmoqdaOnePlus Yevropa bozorini tark etmoqda va foydalanuvchilarga sovgʻalar tarqatmoqdaBugun, 06:54Koinotda yapon raketasining qoldigʻi juda aniq suratga olindiKoinotda yapon raketasining qoldigʻi juda aniq suratga olindiBugun, 04:28Darknetga Boeing samolyotlarining maxfiy chizmalari sizib chiqdiDarknetga Boeing samolyotlarining maxfiy chizmalari sizib chiqdiBugun, 03:20Amazonʼning Texasdagi yangi loyihasi AQShdagi eng yirik ekologik ifloslantiruvchiga aylanishi mumkinAmazonʼning Texasdagi yangi loyihasi AQShdagi eng yirik ekologik ifloslantiruvchiga aylanishi mumkinBugun, 02:22Redmi 17 Yevropada sotuvga chiqdi: 7500 mA·ch batareya va 120 Hz ekranRedmi 17 Yevropada sotuvga chiqdi: 7500 mA·ch batareya va 120 Hz ekranBugun, 01:29OpenAI taqdimotlar tayyorlovchi NextSlide startapini sotib oldiOpenAI taqdimotlar tayyorlovchi NextSlide startapini sotib oldiBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi