Hayotni o‘zgartiruvchi 15 oltin qoida: Ruhiy xotirjamlikka erishish siri!

·60·Foydali
Hayotni o‘zgartiruvchi 15 oltin qoida: Ruhiy xotirjamlikka erishish siri!
Qisqacha

Matnda zamonaviy dunyo shovqini, ijtimoiy tarmoqlar bosimi va kundalik stress sharoitida ruhiy xotirjamlikni saqlashga yordam beradigan 15 qoida bayon qilingan. Ular o'zlikni anglash, ichki chegaralarni himoya qilish, o'zini hurmat qilish va tinchlikni buzadigan inson hamda vaziyatlardan uzoq turishni tavsiya etadi.

Zamonaviy dunyoning shiddatli g‘ala-g‘ovurlari, ijtimoiy tarmoqlar bosimi va kundalik stress sharoitida o‘zlikni yo‘qotmaslik har qachongidan ham muhimroq bo‘lib bormoqda. Psixologlar va muvaffaqiyatli shaxslar hayot sinovlaridan o‘tgan, ruhiy xotirjamlikni saqlashga yordam beradigan asosiy tamoyillarni shakllantirishdi.

Ushbu 15 oltin qoida ichki muvozanatni topish va hayotni yangi bosqichga olib chiqish uchun haqiqiy qo‘llanma vazifasini o‘taydi.

1. O‘zlikni anglash va ichki chegaralarni himoya qilish

  • O‘zingizni hurmat qiling: Shaxsiy qadringizni bilsangiz va o‘zingizga hurmat bilan munosabatda bo‘lsangiz, atrofdagilar ham sizga shunday munosabatda bo‘la boshlaydi.

  • Ichki xotirjamlikni asrang: Ruhiy halovat va tinchligingizni buzadigan insonlar hamda vaziyatlardan o‘zingizni uzoq tuting.

  • Sukutning kuchiga ishoning: Hamma reja, his-tuyg‘u va muvaffaqiyatlaringizni ochiqlayvermang. Tinchlik va sukutda katta qudrat yashiringan.

2. Munosabatlar: Mehr va hurmat tilanib olinmaydi

  • E’tibor uchun yalinmang: Sevgi, samimiyat va e’tibor tabiiy bo‘lishi kerak. Uni yalinib yoki majburlab olib bo‘lmaydi.

  • Sizni tanlaganlarni tanlang: E’tiboringiz va vaqtingizga faqat sizni qadrlaydigan va siz bilan bo‘lishni xohlaydigan insonlargina loyiq.

  • Hamma ham ikkinchi imkoniyatga loyiq emas: Boshqalarga imkon berish yaxshi fazilat, ammo ishonchingizni suiiste’mol qilganlarga qayta-qayta imkon berish o‘z-o‘zingizga nisbatan hurmatsizlikdir.

  • Munosib tarzda ketishni biling: Sizni qadrlamaydigan davralar va munosabatlarni shov-shuvsiz, g‘urur va munosiblik bilan tark etishni o‘rganing.

3. Qaror qabul qilish va ichki intuitsiya

  • Harakatlar so‘zdan ko‘ra balandroq gapiradi: Insonning kimligini uning chiroyli va’dalari emas, aniq amallari ko‘rsatib beradi.

  • His-tuyg‘ular bilan qaror qabul qilmang: G‘azab, xafachilik yoki haddan tashqari quvonch paytida qabul qilingan qarorlar ko‘pincha afsusga olib keladi.

  • Ichki tuyg‘ungizga (intuitsiya) ishoning: Shuur osti tizimi va intuitsiya kamdan-kam adashadi. Xavf yoki noto‘g‘rilikni his qilsangiz, unga quloq tuting.

4. Sharhsiz baxt va shaxsiy rivojlanish

  • Vaqt — eng qimmatli resursingiz: Uni foydasiz bahslar, nolishlarga emas, o‘sish va oilangizga sarflang.

  • Baxtingizni oqlamang: Nima uchun va qanday baxtli ekaningizni hech kimga isbotlashingiz yoki tushuntirishingiz shart emas.

  • Mehribon bo‘ling, lekin sodda bo‘lmang: Ezgulik ko‘rsating, ammo odamlar bundan o‘z manfaatlari yo‘lida foydalanishlariga yo‘l qo‘ymang.

  • O‘rganishdan to‘xtamang: Shaxsiy va professional rivojlanishning cheki yo‘q. Doimo yangi bilimlarga intiling.

  • G‘alabada ham kamtarlikni yo‘qotmang: Mag‘lubiyatda sabrli, muvaffaqiyatda esa kamtar bo‘lish haqiqiy kuchli shaxsiyatning belgisidir.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sizni sindirishmoqchimi? Kuchli shaxsiyatning 9 qoidasiSizni sindirishmoqchimi? Kuchli shaxsiyatning 9 qoidasiBugun, 01:30Nega sevgan insonlarimizdan ham charchaymiz? Sababi kutilmaganNega sevgan insonlarimizdan ham charchaymiz? Sababi kutilmaganBugun, 00:54Pul kimlarga osonroq keladi? Tug‘ilgan sana bo‘yicha reyting...Pul kimlarga osonroq keladi? Tug‘ilgan sana bo‘yicha reyting...Kecha, 23:37"Eng yaxshi rafiqa" qaysi sanada tug‘ilgan? Antiqa reyting..."Eng yaxshi rafiqa" qaysi sanada tug‘ilgan? Antiqa reyting...Kecha, 23:37Boylikka nima to‘sqinlik qiladi? Burjingiz javob berishi mumkin...Boylikka nima to‘sqinlik qiladi? Burjingiz javob berishi mumkin...Kecha, 17:38Hayotni o‘zgartiradigan 6 qonun: ko‘pchilik bittasini har kuni buzadiHayotni o‘zgartiradigan 6 qonun: ko‘pchilik bittasini har kuni buzadiKecha, 16:43
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Tug‘ilgan sanasi bo‘yicha "eng aqlli" ayollar: Qaysi turdagi aqli kuchli?
Tug‘ilgan sanasi bo‘yicha "eng aqlli" ayollar: Qaysi turdagi aqli kuchli?
Tanadagi xollar nimani anglatadi? 9 ta xalqona talqin...
Tanadagi xollar nimani anglatadi? 9 ta xalqona talqin...
Tug‘ilgan kuningiz qaysi xatoni takrorlayotganingizni aytadi...
Tug‘ilgan kuningiz qaysi xatoni takrorlayotganingizni aytadi...
Sizning quvonchingiz qayerda yashirin? Tug‘ilgan kuningiz ochib beradi
Sizning quvonchingiz qayerda yashirin? Tug‘ilgan kuningiz ochib beradi
Tug‘ilgan sanangizga qarab bilib oling: Kuchingizni nima so‘ndiradi?
Tug‘ilgan sanangizga qarab bilib oling: Kuchingizni nima so‘ndiradi?
Pul kimlarga osonroq keladi? Tug‘ilgan sana bo‘yicha reyting...
Pul kimlarga osonroq keladi? Tug‘ilgan sana bo‘yicha reyting...
Tug‘ilgan kuningiz qaysi yashirin kuchingizni ochishini bilasizmi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi yashirin kuchingizni ochishini bilasizmi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi kasbga moyilligingizni ko‘rsatadimi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi kasbga moyilligingizni ko‘rsatadimi?