Nega mayonezli taomni pechda pishirish mumkin emas? Muhim ogohlantirish...
Mayonez surtib go‘sht yoki sabzavotlarni pechda pishirish ko‘pchilikning sevimli pazandalik odatiga aylangan. Biroq tibbiyot va biologiya sohasi ekspertlarining ta’kidlashicha, issiqlik ta’sirida bu mashhur sous nafaqat o‘zining ta’mi va tuzilishini yo‘qotadi, balki salomatlik uchun kutilmagan xavflarni yuzaga keltiradi.
Biolog Lyalinaning ma’lum qilishicha, issiq taomlarda mayonezdan foydalanish ko‘p hollarda mutlaqo asoslanmagan va sog‘liq uchun zararlidir.
Issiqlik ta’sirida mayonez nega xavfli bo‘lib qoladi?
Ekspertning ta’kidlashicha, mayonez yuqori haroratda qizdirilganda quyidagi salbiy jarayonlar yuz beradi:
Kaloriya va xolesterinning keskin oshishi: Pishirish jarayonida mayonez quyuqlashadi va tarkibidagi parchalangan yog‘lar to‘liq taomga singadi. Bu taomning kaloriyasini bir necha barobarga oshirib, vazn ortishiga hamda qonda «yomon» xolesterin darajasining ko‘tarilishiga olib keladi.
Sifat va ta’mning buzilishi: Qizdirilganda sous o‘zining yaxlit tuzilishini (emulsiya holatini) yo‘qotadi, yog‘ va boshqa komponentlarga ajralib ketadi. Natijada taomning asl mazasi pasayadi.
Foydali va xavfsiz muqobillar: Mavjud variantlar
Sog‘liqqa zarar yetkazmaslik va taomning foydali xususiyatlarini saqlab qolish uchun biolog mayonezni quyidagi kamroq zararli mahsulotlar bilan almashtirishni tavsiya etadi:
Smetana yoki tabiiy grek yogurti;
Pomidor asosidagi souslar (tomat pastasi yoki uy sharoitida tayyorlangan pasta).
«Agar taomga aynan mayonez sousi zarur bo‘lsa, konservantlarsiz, faqat tuxum, yog‘ va limon sharbatidan iborat uy mayonezidan foydalangan ma’qul. Eng muhimi — sous issiqlik bilan ishlov berilmaydigan bosqichda, ya’ni taom tayyor bo‘lganidan so‘ng qo‘shilishi kerak», — deya xulosa qildi Lyalina.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…