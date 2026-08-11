Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi

·473·Texno
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Qisqacha

Xalqaro fiziklar guruhi Yer sayyorasini qora materiya zarralarini aniqlovchi ulkan detektor sifatida qo'llab, Eskdalemuir observatoriyasining 2012-yil sentabridan 2022-yil noyabrigacha to'plangan magnit maydoni o'lchovlarini tahlil qildi va odatiy shovqinlar bilan tushuntirib bo'lmaydigan 65 ta barqaror signalni aniqladi.

Xalqaro fiziklar guruhi Yer sayyorasining oʻzini qora materiya zarralarini aniqlovchi ulkan detektor sifatida ishlatishdi. Progress of Theoretical and Experimental Physics jurnalida chop etilgan tadqiqot natijalariga koʻra, Shotslandiyadagi Eskdalemuir observatoriyasining oʻn yildan ortiq vaqt davomida toʻplagan magnit maydoni oʻlchovlari tahlil qilindi. Olimlar odatiy shovqinlar bilan tushuntirib boʻlmaydigan 65 ta barqaror signalni aniqlashdi va shu bilan birga aksionlar xossalariga nisbatan eng qatʼiy toʻgʻridan-toʻgʻri chegarani oʻrnatishdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Aksionlar — bu odatiy moddalar bilan deyarli oʻzaro taʼsirlashmaydigan va ulardan toʻsiqsiz oʻtib ketadigan oʻta yengil gipotetik zarralar hisoblanadi. Agar ular mavjud boʻlsa, koinotning koʻzga koʻrinmaydigan va asboblar bilan ushlab boʻlmaydigan, ammo oʻzini gravitatsiya orqali namoyon qiladigan massasining taxminan 85 foizini tashkil qilishi mumkin. Nazariyaga koʻra, aksionlar Yer sharini kesib oʻtayotganda sayyoraning global magnit maydoni bilan taʼsirlashib, past chastotali elektromagnit toʻlqinlarni keltirib chiqarishi kerak.

Yangi usul va qatʼiy tahlil jarayoni

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tadqiqotchilar qimmatbaho yangi qurilmalar yasash oʻrniga Shotlandiyaning janubidagi Eskdalemuir observatoriyasining tayyor maʼlumotlariga tayanishdi. Ushbu markaz 2012-yil sentabridan 2022-yil noyabriga qadar sekundiga 100 marta chastotada magnit maydoni tebranishlarini qayd etib kelgan. Olingan ulkan maʼlumotlar bazasi 9909 ta sakkiz soatlik fragmentlarga boʻlinib, ularning har biridan aksionlarga xos boʻlgan doimiy chastotadagi turgʻun choʻqqilar qidirilgan.

Birlamchi saralash jarayonida 800 dan ortiq nomzod topilgan edi. Shundan soʻng signalning faqat umumiy muddatda emas, balki har bir y kuzatuvda mavjudligi tekshirilib, bu raqam 375 taga qisqartirildi. Keyingi bosqichda elektronika tizimlari hosil qiladigan shubhali tekis chastotalar chiqarib tashlanib, 65 ta signal qoldirildi. Biroq, ularning haqiqiyligini birgina nuqtadan olingan maʼlumotlar asosidagina tasdiqlab boʻlmaydi, chunki bunday signal bir vaqtning oʻzida sayyoramizning turli burchaklaridagi magnitometrlar tomonidan qayd etilishi shart.

Ilmiy natijalar va istiqbollar

Ishonchli signallar topilmagan hududlarda mualliflar aksionlarning fotonlar bilan oʻzaro taʼsir kuchining yuqori chegarasini hisoblashdi. Taxminan 3×10^-14 elektronvoltdagi massa uchun olingan bu koʻrsatkich mazkur diapazondagi barcha toʻgʻridan-toʻgʻri oʻlchovlar ichida eng qatʼiy natija boʻlib chiqdi. U Yevropaning CAST eksperimenti natijasidan 100 barobar aniqroq ekanligi maʼlum boʻldi.

Ushbu yondashuvning asosiy afzalligi shundaki, u uzoq galaktik klasterlardagi murakkab taxminlarga tayanmaydi, balki faqat takrorlanuvchi yer usti sharoitlariga asoslanadi. Kuzatuvlar Yer yuzasi va ionosfera orasidagi global elektromagnit tebranishlar hisoblangan Shuman rezonanslari effekti bilan yanada kuchaytiriladi. Keyingi bosqichda olimlar ushbu 65 ta nomzodni dunyoning boshqa observatoriyalari maʼlumotlari bilan tekshirib koʻrishni rejalashtirishmoqda.

Qora materiyaFizikaFan yangiliklariAstronomiyaKosmos
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun yangi plastik kabellar yaratildiSunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun yangi plastik kabellar yaratildiBugun, 20:30FlightAware AQShdagi aviareyslar bashorati uchun Kalshi kompaniyasini sudga berdiFlightAware AQShdagi aviareyslar bashorati uchun Kalshi kompaniyasini sudga berdiBugun, 20:28Kyoto Fusioneering termoyadroviy stansiyalar uchun yangi qurilma yaratishga kirishdiKyoto Fusioneering termoyadroviy stansiyalar uchun yangi qurilma yaratishga kirishdiBugun, 20:28Nissan zavodida sunʼiy intellekt ishchilar xavfsizligini taʼminlamoqdaNissan zavodida sunʼiy intellekt ishchilar xavfsizligini taʼminlamoqdaBugun, 19:58Progress MS-35 kosmik yuk kemasi sinovdan oʻtkazildiProgress MS-35 kosmik yuk kemasi sinovdan oʻtkazildiBugun, 19:28Bumble tanishuv ilovasi ayollar birinchi yozish majburiyatidan voz kechdiBumble tanishuv ilovasi ayollar birinchi yozish majburiyatidan voz kechdiBugun, 18:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi