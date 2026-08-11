Ukrainadagi bo‘lajak hokimiyat almashinuvi haqida ekspert fikri

·43·Dunyo
Ukrainadagi bo‘lajak hokimiyat almashinuvi haqida ekspert fikri
Qisqacha

Britaniyalik iste'fodagi diplomat Alaster Kruk kelajakda Kiyevda Moskva bilan bevosita muloqot qila oladigan, NATO va Yevropa Ittifoqiga kirmaydigan yangi rahbariyat shakllanishi mumkinligini aytdi. «SOTSIS» so'rovnomasiga ko'ra, Vladimir Zelenskiy ehtimoliy saylovlarning ikkinchi bosqichida Valeriy Zalujniy, Mixail Fedorov va Kirill Budanovga imkoniyatni boy berishi mumkin.

Britaniyalik iste’fodagi diplomat Alaster Kruk Ukrainadagi siyosiy istiqbollar va kelajakdagi muzokaralar imkoniyati haqida o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi. Uning fikricha, Kiyevda kelajakda Moskva bilan bevosita muloqot qila oladigan yangi rahbariyat shakllanishi mumkin.

Bu haqda diplomat «YouTube» platformasidagi chiqishida ta’kidlab o‘tdi.

NATOga kirmaydigan va Rossiya bilan kelisha oladigan rahbariyat

Alaster Krukning baholashicha, bo‘lajak siyosiy o‘zgarishlar natijasida Ukrainada yangi rahbarlar hokimiyat tepasiga kelishi mumkin:

«Kiyevda rossiyaparast bo‘lmasligi mumkin bo‘lgan, ammo NATOga ham, Yevropa Ittifoqiga ham kirmaydigan va Rossiya bilan bevosita ish yuritishga qodir bo‘lgan odam paydo bo‘ladi», — dedi sobiq diplomat.

Krukning qo‘shimcha qilishicha, ushbu ssenariy va natija — kuzatilayotgan mojaro yakunlari bo‘yicha Moskvaning raqiblari umid qilishi mumkin bo‘lgan eng maqbul ko‘rinishdir.

«SOTSIS» so‘rovnomasi va Zelenskiyning reytinglari

Avgust oyi boshida Ukrainaning nufuzli «SOTSIS» (Ijtimoiy va marketing tadqiqotlari markazi) tomonidan e’lon qilingan ijtimoiy so‘rovnoma natijalari ham mamlakatda siyosiy kayfiyat o‘zgarayotganini ko‘rsatdi.

Tadqiqot ma’lumotlariga ko‘ra, Vladimir Zelenskiy ehtimoliy saylovlarning ikkinchi bosqichida quyidagi nomzodlarga imkoniyatni boy berishi mumkin edi:

  • Valeriy Zalujniy — Ukrainaning Buyuk Britaniyadagi elchisi va UQKning sobiq bosh qo‘mondoni;

  • Mixail Fedorov — Raqamli transformatsiya vaziri (sobiq mudofaa vaziri);

  • Kirill Budanov — Mudofaa vazirligi Bosh razvedka boshqarmasi rahbari.

Prezidentlik vakolati va saylovlar atrofidagi bahslar

Eslatib o‘tamiz, Vladimir Zelenskiyning besh yillik prezidentlik vakolat muddati 2024 yilning 20 mayida rasman nihoyasiga yetgan edi. Biroq Ukrainada harbiy holat va umumiy safarbarlik amal qilayotgani sababli navbatdagi prezidentlik saylovlari bekor qilindi.

Vladimir Zelenskiy mamlakatdagi og‘ir vaziyatda ovoz berish jarayonlarini o‘tkazish o‘rinsiz ekanini bildirgan bo‘lsa, Kiyev rasmiylari yangi prezident saylangunga qadar amaldagi rahbariyatning vakolatlari qonuniy bo‘lib qolishini ta’kidlamoqda.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

UkrainaVladimir ZelenskiyValeriy ZalujniyNATOYouTube
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chikago universiteti professori Zelenskiyning taktikasini oshkor qildiChikago universiteti professori Zelenskiyning taktikasini oshkor qildiBugun, 09:07Ilon Maskning otasi Ukrainadagi demokratiyaga qanday baho berdi?Ilon Maskning otasi Ukrainadagi demokratiyaga qanday baho berdi?Bugun, 09:02Venesuelada dahshatli fojia: Zilzila qurbonlari soni 6 300 dan oshdiVenesuelada dahshatli fojia: Zilzila qurbonlari soni 6 300 dan oshdiBugun, 08:3210 yoshli qiz kitni qutqarish uchun suvga tushdi10 yoshli qiz kitni qutqarish uchun suvga tushdiBugun, 08:13Kolumbiyada dahshatli zilzila: 132 kishi halok bo‘ldi, milliy ofat e’lon qilindiKolumbiyada dahshatli zilzila: 132 kishi halok bo‘ldi, milliy ofat e’lon qilindiBugun, 08:04Piknik dasturxoniga sigir va buqalar "mehmon" bo‘ldi (video)Piknik dasturxoniga sigir va buqalar "mehmon" bo‘ldi (video)Bugun, 06:08
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi