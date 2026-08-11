Renault Clio va yangi 5 avlodini qayta koʻrib chiqmoqda

·85·Avto
Renault Clio va yangi 5 avlodini qayta koʻrib chiqmoqda
Qisqacha

Renault rahbariyati Renault 5 va Clio avtomobillarining navbatdagi avlodlarini yaratish imkoniyatlarini muhokama qilmoqda, biroq kompaniyaning asosiy ustuvor vazifasi qatorni mutlaqo yangi rusumlar bilan boyitishdir. Renault rahbari Fabrice Cambolive avtomobillar qatorini R5, R4 va Twingo kabi ikonik modellar, Clio va Scenic kabi tanish avtomobillar hamda mutlaqo yangi g'oyalar o'rtasida muvozanatlashni rejalashtirayotganini bildirdi.

Fransiyaning taniqli avtomobilsozlik kompaniyasi Renault kelgusida oʻzining mashhur modellar liniyasini yangilash ustida jiddiy bosh qotirmoqda. xbt.com maʼlumotiga koʻra, brend rahbariyati hozirda Renault 5 va Clio avtomobillarining navbatdagi avlodlarini yaratish imkoniyatlarini muhokama qilmoqda, biroq ishlab chiqaruvchining asosiy ustuvor vazifasi qatorni mutlaqo yangi rusumlar bilan boyitishdan iborat. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Soʻnggi yillarda fransuz brendi Renault 4, Renault 5 va Twingo kabi retro uslubdagi elektromobillar, shuningdek, Clio kabi ommabop gidrid modellar hamda klassik nomlarni olgan yangi krossoverlar orqali katta muvaffaqiyatlarga erishdi. Shunga qaramay, kompaniya menejmenti faqat oʻtmish yutuqlari bilan cheklanib qolish niyatida emas.

Kelajak avtomobillari balansi va retro uslub

Renault rahbari Fabrice Cambolive taʼkidlashicha, kompaniya kelgusida mutanosib va muvozanatli avtomobil qatorini shakllantirishni maqsad qilgan. Uning soʻzlariga koʻra, brend strategiyasi uch qismdan iborat boʻlishi kerak: uchdan bir qismi R5, R4 va Twingo kabi ikonik mashinalar, boshqa uchdan bir qismi Clio va Scenic kabi xaridorlarga yaxshi tanish boʻlgan saga avtomobillar, qolgan qismi esa dizaynerlar taklif qiladigan mutlaqo yangi gʻoyalardan tashkil topadi.

Mutaxassisning fikricha, agar avtomobilning aniq maqsadi boʻlmasa, unga retro tus berish muvaffaqiyatsizlikka olib kelishi mumkin. Oʻtmishda yashash kompaniya uchun turgʻunlikni anglatishini taʼkidlagan rahbar bugungi kunda bozorchaga aynan yangi konsepsiyadagi transport vositalarini olib kirish birinchi darajali vazifa ekanini qayd etdi.

Clio kelajagi va B-segmentidagi yangi yondashuv

Hozircha yangi avlod Clio modeli 2030-yillarning oʻrtalariga qadar bozorda paydo boʻlishi kutilmayapti, chunki hozirgi avlod yangigina sotuvga chiqarilgan edi. Biroq kompaniya kelajakdagi voris avtomobil qanday boʻlishi kerakligi ustida allaqachon ish boshlab yuborgan. Xususan, Yevropada anʼanaviy xatchbek segmentida oʻziga xos boʻshliq sezilayotgani va aynan shu yoʻnalishni rivojlantirish zarurligi taʼkidlandi.

Kelgusi avlod Clio ixcham va amaliy boʻlishi, shuningdek, uzunligi 4.1-4.2 metr atrofida shakllanishi kutilmoqda. Yangi avtomobil mutlaqo retro koʻrinishga ega boʻlmasligi va zamonaviy talablarga toʻla javob berishi kerak. Qolaversa, ishlab chiquvchilar foydalanayotgan yangi platforma ham sof elektr, ham masofani uzaytiruvchi gidrid quvvat qurilmalarini oʻrnatish imkonini beradi.

RenaultClioElektromobilAvtoyangiliklarGidrid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Elektromobillarni quvvatlash xarajatlari benzinli avtomobillarga tenglashdiElektromobillarni quvvatlash xarajatlari benzinli avtomobillarga tenglashdiBugun, 17:28McLaren P1 giperkari uchun yangi yengil akkumulyator taqdim etildiMcLaren P1 giperkari uchun yangi yengil akkumulyator taqdim etildiBugun, 16:28Elektromobillar uchun yoʻl soligʻi va probegni aldash muammosiElektromobillar uchun yoʻl soligʻi va probegni aldash muammosiBugun, 16:28CUPRA Raval: shahar elektromobillari qoidasini oʻzgartiruvchi modelCUPRA Raval: shahar elektromobillari qoidasini oʻzgartiruvchi modelBugun, 15:23Marsien GT taqdim etildi: afsonaviy Porsche 959 ruhidagi yangi superkarMarsien GT taqdim etildi: afsonaviy Porsche 959 ruhidagi yangi superkarKecha, 22:26Eccentrica Diablo Roadster: 542 ot kuchiga ega afsonaviy V12 superkarEccentrica Diablo Roadster: 542 ot kuchiga ega afsonaviy V12 superkarKecha, 22:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladi
Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladi