Renault Clio va yangi 5 avlodini qayta koʻrib chiqmoqda
Renault rahbariyati Renault 5 va Clio avtomobillarining navbatdagi avlodlarini yaratish imkoniyatlarini muhokama qilmoqda, biroq kompaniyaning asosiy ustuvor vazifasi qatorni mutlaqo yangi rusumlar bilan boyitishdir. Renault rahbari Fabrice Cambolive avtomobillar qatorini R5, R4 va Twingo kabi ikonik modellar, Clio va Scenic kabi tanish avtomobillar hamda mutlaqo yangi g'oyalar o'rtasida muvozanatlashni rejalashtirayotganini bildirdi.
Fransiyaning taniqli avtomobilsozlik kompaniyasi Renault kelgusida oʻzining mashhur modellar liniyasini yangilash ustida jiddiy bosh qotirmoqda. xbt.com maʼlumotiga koʻra, brend rahbariyati hozirda Renault 5 va Clio avtomobillarining navbatdagi avlodlarini yaratish imkoniyatlarini muhokama qilmoqda, biroq ishlab chiqaruvchining asosiy ustuvor vazifasi qatorni mutlaqo yangi rusumlar bilan boyitishdan iborat. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Soʻnggi yillarda fransuz brendi Renault 4, Renault 5 va Twingo kabi retro uslubdagi elektromobillar, shuningdek, Clio kabi ommabop gidrid modellar hamda klassik nomlarni olgan yangi krossoverlar orqali katta muvaffaqiyatlarga erishdi. Shunga qaramay, kompaniya menejmenti faqat oʻtmish yutuqlari bilan cheklanib qolish niyatida emas.
Kelajak avtomobillari balansi va retro uslubRenault rahbari Fabrice Cambolive taʼkidlashicha, kompaniya kelgusida mutanosib va muvozanatli avtomobil qatorini shakllantirishni maqsad qilgan. Uning soʻzlariga koʻra, brend strategiyasi uch qismdan iborat boʻlishi kerak: uchdan bir qismi R5, R4 va Twingo kabi ikonik mashinalar, boshqa uchdan bir qismi Clio va Scenic kabi xaridorlarga yaxshi tanish boʻlgan saga avtomobillar, qolgan qismi esa dizaynerlar taklif qiladigan mutlaqo yangi gʻoyalardan tashkil topadi.
Mutaxassisning fikricha, agar avtomobilning aniq maqsadi boʻlmasa, unga retro tus berish muvaffaqiyatsizlikka olib kelishi mumkin. Oʻtmishda yashash kompaniya uchun turgʻunlikni anglatishini taʼkidlagan rahbar bugungi kunda bozorchaga aynan yangi konsepsiyadagi transport vositalarini olib kirish birinchi darajali vazifa ekanini qayd etdi.
Clio kelajagi va B-segmentidagi yangi yondashuvHozircha yangi avlod Clio modeli 2030-yillarning oʻrtalariga qadar bozorda paydo boʻlishi kutilmayapti, chunki hozirgi avlod yangigina sotuvga chiqarilgan edi. Biroq kompaniya kelajakdagi voris avtomobil qanday boʻlishi kerakligi ustida allaqachon ish boshlab yuborgan. Xususan, Yevropada anʼanaviy xatchbek segmentida oʻziga xos boʻshliq sezilayotgani va aynan shu yoʻnalishni rivojlantirish zarurligi taʼkidlandi.
Kelgusi avlod Clio ixcham va amaliy boʻlishi, shuningdek, uzunligi 4.1-4.2 metr atrofida shakllanishi kutilmoqda. Yangi avtomobil mutlaqo retro koʻrinishga ega boʻlmasligi va zamonaviy talablarga toʻla javob berishi kerak. Qolaversa, ishlab chiquvchilar foydalanayotgan yangi platforma ham sof elektr, ham masofani uzaytiruvchi gidrid quvvat qurilmalarini oʻrnatish imkonini beradi.
…