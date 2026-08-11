Venesuelada dahshatli fojia: Zilzila qurbonlari soni 6 300 dan oshdi

·57·Dunyo
Venesuelada dahshatli fojia: Zilzila qurbonlari soni 6 300 dan oshdi
Qisqacha

Venesueladagi zilzilada halok bo'lganlar soni 6 301 kishiga yetdi. Tabiiy ofat oqibatida 6 462 kishi vayronalar ostidan qutqarildi, 73 mingdan ortiq odam turli darajadagi jarohatlar bilan shifoxonalarda davolanmoqda. O'n minglab bino va inshootlar shikastlangan, 53 mingdan ortiq obyekt xavfsizlik bo'yicha tekshirildi. Uy-joysiz qolgan oilalarga yordam doirasida hozirgacha 287 ta yangi uy topshirildi.

Venesueladagi zilzila, 2026 yil 25 iyun. Foto: Ariana Cubillos

Venesuelada sodir bo‘lgan mudhish zilzila oqibatida halok bo‘lganlar soni 6 301 kishiga yetdi. Tabiiy ofat oqibatida o‘n minglab binolar shikastlangan, minglab odamlar boshpanasiz qolgan.

Ushbu ayanchli raqamlar va so‘nggi ma’lumotlarni Bolivar Respublikasi Milliy assambleyasi spikeri Xorxe Rodriges o‘zining rasmiy Telegram-kanalida e’lon qildi.

Qurbonlar, qutqarilganlar va jabrlanganlar

Tabiiy ofat miqyosi juda ulkan bo‘lib, qutqaruvchilar va tibbiyot xodimlari kechayu kunduz kuchaytirilgan tartibda ish olib borishmoqda:

  • Halok bo‘lganlar: 6 301 nafar;

  • Qutqarib olinganlar: 6 462 kishi vayronalar ostidan sog‘-salomat olib chiqilgan;

  • Jabrlanganlar: 73 mingdan ortiq odam turli darajadagi jarohatlar bilan shifoxonalarda davolanmoqda.

Vayronagarchilik ko‘lami va aholiga yordam

Zilzila mamlakat infratuzilmasi va turar-joy sektoriga ulkan zarar yetkazdi:

  • Tabiiy ofat oqibatida o‘n minglab bino va inshootlar shikastlangan;

  • Maxsus komissiyalar tomonidan hozirgacha 53 mingdan ortiq obyekt xavfsizlik bo‘yicha tekshiruvdan o‘tkazildi;

  • Uy-joysiz qolgan oilalarni vaqtinchalik va doimiy boshpana bilan ta’minlash ishlari boshlangan — hozirgacha 287 ta yangi uy o‘z egalariga topshirildi.

Hozirda ofat hududida qutqaruv va tiklash ishlari davom etmoqda.

VenezuelaJorge RodríguezTelegramAriana Cubillos
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ukrainadagi bo‘lajak hokimiyat almashinuvi haqida ekspert fikriUkrainadagi bo‘lajak hokimiyat almashinuvi haqida ekspert fikriBugun, 09:27Chikago universiteti professori Zelenskiyning taktikasini oshkor qildiChikago universiteti professori Zelenskiyning taktikasini oshkor qildiBugun, 09:07Ilon Maskning otasi Ukrainadagi demokratiyaga qanday baho berdi?Ilon Maskning otasi Ukrainadagi demokratiyaga qanday baho berdi?Bugun, 09:0210 yoshli qiz kitni qutqarish uchun suvga tushdi10 yoshli qiz kitni qutqarish uchun suvga tushdiBugun, 08:13Kolumbiyada dahshatli zilzila: 132 kishi halok bo‘ldi, milliy ofat e’lon qilindiKolumbiyada dahshatli zilzila: 132 kishi halok bo‘ldi, milliy ofat e’lon qilindiBugun, 08:04Piknik dasturxoniga sigir va buqalar "mehmon" bo‘ldi (video)Piknik dasturxoniga sigir va buqalar "mehmon" bo‘ldi (video)Bugun, 06:08
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi