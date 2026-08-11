Venesuelada dahshatli fojia: Zilzila qurbonlari soni 6 300 dan oshdi
Venesueladagi zilzilada halok bo'lganlar soni 6 301 kishiga yetdi. Tabiiy ofat oqibatida 6 462 kishi vayronalar ostidan qutqarildi, 73 mingdan ortiq odam turli darajadagi jarohatlar bilan shifoxonalarda davolanmoqda. O'n minglab bino va inshootlar shikastlangan, 53 mingdan ortiq obyekt xavfsizlik bo'yicha tekshirildi. Uy-joysiz qolgan oilalarga yordam doirasida hozirgacha 287 ta yangi uy topshirildi.
Venesueladagi zilzila, 2026 yil 25 iyun. Foto: Ariana Cubillos
Venesuelada sodir bo‘lgan mudhish zilzila oqibatida halok bo‘lganlar soni 6 301 kishiga yetdi. Tabiiy ofat oqibatida o‘n minglab binolar shikastlangan, minglab odamlar boshpanasiz qolgan.
Ushbu ayanchli raqamlar va so‘nggi ma’lumotlarni Bolivar Respublikasi Milliy assambleyasi spikeri Xorxe Rodriges o‘zining rasmiy Telegram-kanalida e’lon qildi.
Qurbonlar, qutqarilganlar va jabrlanganlar
Tabiiy ofat miqyosi juda ulkan bo‘lib, qutqaruvchilar va tibbiyot xodimlari kechayu kunduz kuchaytirilgan tartibda ish olib borishmoqda:
Halok bo‘lganlar: 6 301 nafar;
Qutqarib olinganlar: 6 462 kishi vayronalar ostidan sog‘-salomat olib chiqilgan;
Jabrlanganlar: 73 mingdan ortiq odam turli darajadagi jarohatlar bilan shifoxonalarda davolanmoqda.
Vayronagarchilik ko‘lami va aholiga yordam
Zilzila mamlakat infratuzilmasi va turar-joy sektoriga ulkan zarar yetkazdi:
Tabiiy ofat oqibatida o‘n minglab bino va inshootlar shikastlangan;
Maxsus komissiyalar tomonidan hozirgacha 53 mingdan ortiq obyekt xavfsizlik bo‘yicha tekshiruvdan o‘tkazildi;
Uy-joysiz qolgan oilalarni vaqtinchalik va doimiy boshpana bilan ta’minlash ishlari boshlangan — hozirgacha 287 ta yangi uy o‘z egalariga topshirildi.
Hozirda ofat hududida qutqaruv va tiklash ishlari davom etmoqda.
…