250 xil qovun va 186 ming sayyoh: Xivadagi xalqaro festival qanday o‘tdi?

·25·Jamiyat
250 xil qovun va 186 ming sayyoh: Xivadagi xalqaro festival qanday o‘tdi?
Qisqacha

«Qovun sayli – 2026» xalqaro festivali doirasida 259 dan ortiq qovun navi tatib ko'rilib, Xiva «Eng ko'p qovun degustatsiyasi o'tkazilgan festival» nominatsiyasi bo'yicha Ginness rekordlar kitobiga kiritildi. 7–9 avgust kunlari Xivadagi festivalda respublikaning turli hududlaridan keltirilgan 250 xil qovun navi va ular asosida tayyorlangan 200 dan ortiq mahsulot namoyish etildi.

Qadimiy va go‘zal Xiva shahrida Xorazm viloyatining betakror milliy an’analari, boy gastronomiyasi va ulkan turistik salohiyatini keng namoyish etgan «Qovun sayli – 2026» xalqaro festivali yuqori saviyada bo‘lib o‘tdi. Mazkur nufuzli tadbir nafaqat milliy polizchilik madaniyatini targ‘ib qildi, balki jahon miqyosidagi tarixiy rekordga ham imzo chekdi. Bu haqda «Dunyo» axborot agentligi xabar berdi.

Ichan qal’ada minglab sayyohlarni jamlagan bayram

O‘zbekiston Turizm qo‘mitasi hamda Xorazm viloyati hokimligi hamkorligida tashkil etilgan mazkur festival joriy yilning 7–9 avgust kunlari ulug‘vor «Ichan qal’a» majmuasi hamda zamonaviy «Arda Khiva» turistik majmuasida o‘tkazildi.

Masshtabli tadbir davomida mehmonlarga respublikamizning turli hududlaridan keltirilgan 250 xil qovun navi hamda ular asosida tayyorlangan 200 dan ortiq noyob mahsulotlar namoyish etildi. Festival dasturi qovun va milliy taomlar degustatsiyasi, xalq hunarmandchiligi ko‘rgazmalari, jozibali folklor va teatrlashtirilgan tomoshalar, mahorat darslari hamda unutilmas konsert dasturlariga boy bo‘ldi.

Statistik ma’lumotlarga ko‘ra, festival kunlarida qadimiy Xivaga jami 186 ming nafar sayyoh tashrif buyurgan. Ularning 36 ming nafarini xorijiy mehmonlar, 150 ming nafarini esa mahalliy sayohlar tashkil etdi.

Ginness rekordlar kitobiga kiritilgan tarixiy voqea

Festivalning eng hayratlanarli va tarixiy voqeasi yangi jahon rekordining o‘rnatilishi bo‘ldi. Tadbir doirasida ishtirokchilar 259 dan ortiq qovun navini tatib ko‘rishdi.

Mazkur jarayon xalqaro standartlarga muvofiq qayd etilib, natijada Xiva shahri «Eng ko‘p qovun degustatsiyasi o‘tkazilgan festival» nominatsiyasi bo‘yicha rasman Ginnessning rekordlar kitobiga kirdi. Bu esa mamlakatimiz turizm salohiyati yana bir bor jahon arenasida tan olinganining yorqin isfotidir.

G‘oliblar va qimmatbaho sovrinlar egalari

Festival yakunida polizchilik va dehqonchilikda yuqori natijalarga erishgan faol ishtirokchilar taqdirlandi. Hakamlar hay’atining qaroriga ko‘ra:

  • Gran-pri: Xiva shahriga nasib etdi va bosh sovrin — zamonaviy BYD Champion elektromobili bilan taqdirlandi;

  • 1-o‘rin: Yangiariq tumani;

  • 2-o‘rin: Xorazm viloyati Qishloq xo‘jaligi boshqarmasi;

  • 3-o‘rin: Urganch davlat universiteti hamda «UzAuto Motors»ning Xorazm filialiga nasib etdi.

«Qovun sayli – 2026» Xorazmning qadimiy dehqonchilik an’analarini asrab-avaylash, gastronomik turizmni rivojlantirish va mamlakatimizning turistik imkoniyatlarini dunyoga tanitish yo‘lidagi ulkan qadam bo‘ldi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

KhivaKhorezmO'zbekistonIchan qal’aGinness Book of Records
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Izzat Nazarbek» laqabli shaxs qamoqqa olindi: IIBB detallarni ochiqladi«Izzat Nazarbek» laqabli shaxs qamoqqa olindi: IIBB detallarni ochiqladiBugun, 00:04«Ijtimoiy daftarlar» doirasida 82 mlrd so‘mdan ortiq mablag‘ undirildi«Ijtimoiy daftarlar» doirasida 82 mlrd so‘mdan ortiq mablag‘ undirildiKecha, 20:59Xabib Nurmagomedovdan muhim maslahat: «Shunchaki uni chetga suring!»Xabib Nurmagomedovdan muhim maslahat: «Shunchaki uni chetga suring!»Kecha, 18:04Valyuta xaridida yangi yengillik: limit 5 baravar oshdiValyuta xaridida yangi yengillik: limit 5 baravar oshdiKecha, 16:01Qimor reklamasiga aralashgan o‘zbekistonlik bloger qidiruvga berildiQimor reklamasiga aralashgan o‘zbekistonlik bloger qidiruvga berildiKecha, 14:28Denovda uyi buzilgan oilaga yangi uy quriladiDenovda uyi buzilgan oilaga yangi uy quriladiKecha, 12:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi