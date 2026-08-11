Singapur sunʼiy intellekt yordamida ish oʻrinlari sifatini oshiradi

·32·Texno
Singapur sunʼiy intellekt yordamida ish oʻrinlari sifatini oshiradi
Qisqacha

Singapur hukumati sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etib, mehnat unumdorligi va ish o'rinlari sifatini oshirishni rejalashtirmoqda. Bu haqda bosh vazir Lourens Vong 8-avgust kuni xalqqa yo'llagan murojaatida ma'lum qildi. Tashabbus doirasida sanoat siyosati va savdo sohasidagi yondashuvlar qayta ko'rib chiqilib, davlatning global raqobatbardoshligini mustahkamlash ko'zlanmoqda.

Singapur hukumati mamlakatda sunʼiy intellekt texnologiyalarini joriy etish orqali mehnat unumdorligini oshirish va ish oʻrinlari sifatini yaxshilashni rejalashtirmoqda. Bu haqda bosh vazir Lourens Vong 8-avgust kuni xalqqa yoʻllagan murojaatida maʼlum qildi, deb xabar beradi ixbt.com. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mamlakat mustaqilligining 61 yilligi arafasida soʻzga chiqqan hukumat rahbari texnologik taraqqiyot bundan bir necha yil oldin tasavvur qilib boʻlmaydigan imkoniyatlarni ochib berayotganini taʼkidladi. Shu bilan birga, jarayon yangi xavf-xatarlar va savollarni ham keltirib chiqarayotgani qayd etildi.

Sanoat siyosati va strategik yondashuv

Bloomberg axborot agentligi maʼlumotlariga koʻra, Singapur hukumati ushbu tashabbus doirasida sanoat siyosati va savdo sohasidagi yondashuvlarni qayta koʻrib chiqmoqda. Maqsad — davlatning global raqobatbardoshligini yanada mustahkamlashdan iborat.

Mutaxassislarning fikricha, sunʼiy intellekt faqatgina ayrim jarayonlarni avtomatlashtiruvchi vosita sifatida emas, balki kengroq iqtisodiy siyosatning muhim qismi sifatida koʻrib chiqilmoqda. Hukumat har bir yangi texnologiyani uning oqibatlarini chuqur baholagan holda joriy etish niyatida.

Kelgusidagi vazifalar va nazorat

Hozircha rasmiylar dasturning aniq parametrlari, jumladan, moliyalashtirish hajmi, tarmoqlar roʻyxati yoki ishchilarni oʻqitish boʻyicha maqsadli koʻrsatkichlarni eʼlon qilgani yoʻq. Shuningdek, loyihani amalga oshirish muddatlari ham hali belgilanmagan.

Shunga qaramay, bosh vazir bayonoti davlat siyosatining asosiy yoʻnalishini belgilab berdi. Singapur texnologik nazorat masalasiga alohida eʼtibor qaratib, iqtisodiy samaradorlik bilan birga ushbu tizimlar bilan ishlovchi oddiy insonlar uchun qanday oqibatlar kelib chiqishini ham doimiy ravishda baholab borishga tayyorligini koʻrsatdi.

Sunʼiy intellektSingapurLourens VongTexnologiyaIqtisodiyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yaponiya milliy navigatsiya tizimini navbatdagi sunʼiy yoʻldosh bilan boyitdiYaponiya milliy navigatsiya tizimini navbatdagi sunʼiy yoʻldosh bilan boyitdiBugun, 07:52OpenAI xodimlari aksiyalarini 7 milliard dollarga sotib oldiOpenAI xodimlari aksiyalarini 7 milliard dollarga sotib oldiBugun, 05:22Sun'iy intellekt xurujlari ko'paygani sababli OpenAI yangi kiber modelni taqdim etdiSun'iy intellekt xurujlari ko'paygani sababli OpenAI yangi kiber modelni taqdim etdiBugun, 04:55Jeff Bezos Liverpul futbol klubidan ulush sotib olishi mumkinJeff Bezos Liverpul futbol klubidan ulush sotib olishi mumkinBugun, 04:21Atommash AES uskunalari sifatini tekshirish uchun robotni ishga tushirdiAtommash AES uskunalari sifatini tekshirish uchun robotni ishga tushirdiBugun, 03:58Rippling va Runlayer startapi oʻrtasida patent mojarosi boshlandiRippling va Runlayer startapi oʻrtasida patent mojarosi boshlandiBugun, 03:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi