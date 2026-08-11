Singapur sunʼiy intellekt yordamida ish oʻrinlari sifatini oshiradi
Singapur hukumati sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etib, mehnat unumdorligi va ish o'rinlari sifatini oshirishni rejalashtirmoqda. Bu haqda bosh vazir Lourens Vong 8-avgust kuni xalqqa yo'llagan murojaatida ma'lum qildi. Tashabbus doirasida sanoat siyosati va savdo sohasidagi yondashuvlar qayta ko'rib chiqilib, davlatning global raqobatbardoshligini mustahkamlash ko'zlanmoqda.
Singapur hukumati mamlakatda sunʼiy intellekt texnologiyalarini joriy etish orqali mehnat unumdorligini oshirish va ish oʻrinlari sifatini yaxshilashni rejalashtirmoqda. Bu haqda bosh vazir Lourens Vong 8-avgust kuni xalqqa yoʻllagan murojaatida maʼlum qildi, deb xabar beradi ixbt.com. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mamlakat mustaqilligining 61 yilligi arafasida soʻzga chiqqan hukumat rahbari texnologik taraqqiyot bundan bir necha yil oldin tasavvur qilib boʻlmaydigan imkoniyatlarni ochib berayotganini taʼkidladi. Shu bilan birga, jarayon yangi xavf-xatarlar va savollarni ham keltirib chiqarayotgani qayd etildi.
Sanoat siyosati va strategik yondashuvBloomberg axborot agentligi maʼlumotlariga koʻra, Singapur hukumati ushbu tashabbus doirasida sanoat siyosati va savdo sohasidagi yondashuvlarni qayta koʻrib chiqmoqda. Maqsad — davlatning global raqobatbardoshligini yanada mustahkamlashdan iborat.
Mutaxassislarning fikricha, sunʼiy intellekt faqatgina ayrim jarayonlarni avtomatlashtiruvchi vosita sifatida emas, balki kengroq iqtisodiy siyosatning muhim qismi sifatida koʻrib chiqilmoqda. Hukumat har bir yangi texnologiyani uning oqibatlarini chuqur baholagan holda joriy etish niyatida.
Kelgusidagi vazifalar va nazoratHozircha rasmiylar dasturning aniq parametrlari, jumladan, moliyalashtirish hajmi, tarmoqlar roʻyxati yoki ishchilarni oʻqitish boʻyicha maqsadli koʻrsatkichlarni eʼlon qilgani yoʻq. Shuningdek, loyihani amalga oshirish muddatlari ham hali belgilanmagan.
Shunga qaramay, bosh vazir bayonoti davlat siyosatining asosiy yoʻnalishini belgilab berdi. Singapur texnologik nazorat masalasiga alohida eʼtibor qaratib, iqtisodiy samaradorlik bilan birga ushbu tizimlar bilan ishlovchi oddiy insonlar uchun qanday oqibatlar kelib chiqishini ham doimiy ravishda baholab borishga tayyorligini koʻrsatdi.
…