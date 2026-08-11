Mark Kukurelya Joze Mourinyu qoʻl ostida Real Madrid muvaffaqiyatiga ishonmoqda

·66·Sport
Mark Kukurelya Joze Mourinyu qoʻl ostida Real Madrid muvaffaqiyatiga ishonmoqda
Qisqacha

Chelsi safidan Real Madrid safiga o'tgan Mark Kukurelya Joze Mourinyu boshchiligidagi loyiha klubga ulkan muvaffaqiyatlar olib kelishiga ishonmoqda. 28 yoshli himoyachi portugaliyalik murabbiy dastlabki mashg'ulotlardanoq futbolchilarga o'ziga ishonch va maydonda erkinlik berayotganini ta'kidladi.

Chelsi safidan Real Madrid safiga kelib qoʻshilgan ispaniyalik himoyachi Mark Kukurelya jamoaning boʻlajak mavsumdagi imkoniyatlari haqida yuqori fikr bildirdi. Goal.com xabar berishicha, tajribali futbolchi afsonaviy murabbiy Joze Mourinyu boshchiligidagi loyiha „Qirollik klubi“ga ulkan muvaffaqiyatlar olib kelishiga ishonmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

28 yoshli futbolchi jamoaning dastlabki mashgʻulotlaridanoq portugaliyalik mutaxassisning jamoaga taʼsiridan qattiq hayratda qolganini yashirmadi. RealMadrid TV kanaliga bergan intervyusida Kukurelya yangi murabbiy maydonda futbolchilarga oʻziga boʻlgan ishonch va erkinlik bagʻishlayotganini alohida taʼkidladi.

Mark Kukurelyaning Madridga yetib kelish yoʻli

Barselonaviy La Masia akademiyasi tarbiyalanuvchisi boʻlishiga qaramay, Kukurelya Yevropaning 15 karra chempioni boʻlgan klub taklifini rad etib boʻlmasligini tan oldi. Angliyaning Brayton hamda Chelsi klublarida toʻrt mavsum davomida muvaffaqiyatli toʻp surgan himoyachi faoliyatidagi bu yangi qadamni ulkan sharaf deb biladi.

Angliya premer-ligasida va xalqaro maydonlarda ulkan tajriba toʻplagan futbolchi Chelsi safida 163 ta uchrashuv oʻtkazib, 2025 yilda Konferensiyalar ligasi va Klublar oʻrtasidagi jahon chempionatida zafar quchgan edi. Shuningdek, u Ispaniya terma jamoasi safida ham muhim gʻalabalarga erishgan.

Yulduzli tarkib va yangi chaqiruv

Real Madrid yozgi transferlar davrida nafaqat Kukurelya, balki Bernardo Silva, Ibrahima Konate va Denzel Dumfris kabi taniqli futbolchilarni ham oʻz safiga qoʻshib oldi. Bu esa jamoaning yangi mavsumda har uchala chiziqni yanada kuchaytirish niyatida ekanini koʻrsatadi.

Himoyachining soʻzlariga koʻra, Madridda oʻynash – bu nafaqat navbatdagi transfer, balki uning Xetafe va Eybar klublaridan boshlangan mashaqqatli faoliyati uchun munosib mukofotdir. U Bernabeudagi afsonaviy kechalar va Chempionlar ligasidagi gʻalabalarni endi maydon ichidan turib his qilishdan mamnunligini bildirdi.

Mark KukurelyaReal MadridJoze MourinyuTransferlarLa Liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Metallurg»da yangi bosh murabbiy — Mo‘minjonovning o‘rnini kim egalladi?«Metallurg»da yangi bosh murabbiy — Mo‘minjonovning o‘rnini kim egalladi?Bugun, 20:30Manchester Siti Rodri o‘rniga Aleksis Mak Allisterni ko‘rib chiqmoqdaManchester Siti Rodri o‘rniga Aleksis Mak Allisterni ko‘rib chiqmoqdaBugun, 19:54Islom Maxachev mashg‘ulot o‘tkazayotgan zal ortida qanday fojiali tarix yashiringan?Islom Maxachev mashg‘ulot o‘tkazayotgan zal ortida qanday fojiali tarix yashiringan?Bugun, 19:53Lyuis Holl Nyukasl qarshiligiga qaramay Manchester Yunaytedga oʻtmoqchiLyuis Holl Nyukasl qarshiligiga qaramay Manchester Yunaytedga oʻtmoqchiBugun, 19:35Jon Barns Muhammad Salohning Trabzonsporga oʻtishini yuqori baholadiJon Barns Muhammad Salohning Trabzonsporga oʻtishini yuqori baholadiBugun, 18:38Arsenal Barselona himoyachisi Jyul Kundeni o'z safiga qo'shib olmoqchiArsenal Barselona himoyachisi Jyul Kundeni o'z safiga qo'shib olmoqchiBugun, 18:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)