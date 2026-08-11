Mark Kukurelya Joze Mourinyu qoʻl ostida Real Madrid muvaffaqiyatiga ishonmoqda
Chelsi safidan Real Madrid safiga o'tgan Mark Kukurelya Joze Mourinyu boshchiligidagi loyiha klubga ulkan muvaffaqiyatlar olib kelishiga ishonmoqda. 28 yoshli himoyachi portugaliyalik murabbiy dastlabki mashg'ulotlardanoq futbolchilarga o'ziga ishonch va maydonda erkinlik berayotganini ta'kidladi.
Chelsi safidan Real Madrid safiga kelib qoʻshilgan ispaniyalik himoyachi Mark Kukurelya jamoaning boʻlajak mavsumdagi imkoniyatlari haqida yuqori fikr bildirdi. Goal.com xabar berishicha, tajribali futbolchi afsonaviy murabbiy Joze Mourinyu boshchiligidagi loyiha „Qirollik klubi“ga ulkan muvaffaqiyatlar olib kelishiga ishonmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
28 yoshli futbolchi jamoaning dastlabki mashgʻulotlaridanoq portugaliyalik mutaxassisning jamoaga taʼsiridan qattiq hayratda qolganini yashirmadi. RealMadrid TV kanaliga bergan intervyusida Kukurelya yangi murabbiy maydonda futbolchilarga oʻziga boʻlgan ishonch va erkinlik bagʻishlayotganini alohida taʼkidladi.
Mark Kukurelyaning Madridga yetib kelish yoʻliBarselonaviy La Masia akademiyasi tarbiyalanuvchisi boʻlishiga qaramay, Kukurelya Yevropaning 15 karra chempioni boʻlgan klub taklifini rad etib boʻlmasligini tan oldi. Angliyaning Brayton hamda Chelsi klublarida toʻrt mavsum davomida muvaffaqiyatli toʻp surgan himoyachi faoliyatidagi bu yangi qadamni ulkan sharaf deb biladi.
Angliya premer-ligasida va xalqaro maydonlarda ulkan tajriba toʻplagan futbolchi Chelsi safida 163 ta uchrashuv oʻtkazib, 2025 yilda Konferensiyalar ligasi va Klublar oʻrtasidagi jahon chempionatida zafar quchgan edi. Shuningdek, u Ispaniya terma jamoasi safida ham muhim gʻalabalarga erishgan.
Yulduzli tarkib va yangi chaqiruvReal Madrid yozgi transferlar davrida nafaqat Kukurelya, balki Bernardo Silva, Ibrahima Konate va Denzel Dumfris kabi taniqli futbolchilarni ham oʻz safiga qoʻshib oldi. Bu esa jamoaning yangi mavsumda har uchala chiziqni yanada kuchaytirish niyatida ekanini koʻrsatadi.
Himoyachining soʻzlariga koʻra, Madridda oʻynash – bu nafaqat navbatdagi transfer, balki uning Xetafe va Eybar klublaridan boshlangan mashaqqatli faoliyati uchun munosib mukofotdir. U Bernabeudagi afsonaviy kechalar va Chempionlar ligasidagi gʻalabalarni endi maydon ichidan turib his qilishdan mamnunligini bildirdi.
…