Tug‘ilgan sanangiz qanday qiz (yigit)ga oshiq bo‘lishingizni aytib beradi
Numerologik talqinlarda tug'ilgan kun sanasi insonni qaysi xarakterdagi odamlarga ko'proq jalb etishi bilan bog'lanadi. 1, 10, 19 va 28 kuchli yetakchilarni; 2, 11, 20 va 29 mehribon va qo'llab-quvvatlovchi insonlarni; 3, 12, 21 va 30 xushchaqchaq odamlarni; 4, 13 va 22 esa ishonchli va mas'uliyatli sheriklarni yoqtirishi mumkin.
Nega ayrim insonlar bizga birinchi uchrashuvdayoq yoqib qoladi, boshqalar esa qanchalik yaxshi bo‘lmasin, qalbimizga yaqin kelmaydi? Kimdir kuchli xarakterga maftun bo‘ladi, kimgadir mehribonlik muhim, yana kimdir sirli va erksevar insonlarni yoqtiradi.
Numerologik talqinlarda bu tanlov hatto tug‘ilgan kun sanasi bilan ham bog‘lanadi. Quyida o‘z sanangizni toping — balki sizda hissiyot uyg‘otadigan inson tipi haqidagi ta’rif kutilmagan darajada tanish tuyular.
1, 10, 19 va 28 — kuchli yetakchilar sizga ta’sir qiladi
Bu sanalarda tug‘ilganlar odatda maqsadini biladigan, mustaqil qaror qabul qiladigan va o‘z yo‘lidan qaytmaydigan insonlarga qiziqishi mumkin.
Sizning diqqatingizni tortadigan inson faqat tashqi ko‘rinishi bilan emas, balki xarakteri va harakatlari bilan kuchli bo‘lishi muhim.
O‘ziga ishonch, qat’iyat va liderlik xususiyatlari bunday munosabatlarda jozibaning asosiy manbai bo‘lishi mumkin.
2, 11, 20 va 29 — sizga mehr va qo‘llab-quvvatlash kerak
Siz uchun munosabat — faqat romantika emas.
Qiyin paytda yoningizda turadigan, kayfiyatingizni his qiladigan va sizni eshitishni biladigan inson ko‘proq ta’sir qilishi mumkin.
Sovuqqon va faqat o‘zi bilan band sherikdan ko‘ra, g‘amxo‘rlikni amalda ko‘rsatadigan inson sizga yaqinroq bo‘ladi.
3, 12, 21 va 30 — xushchaqchaqlik siz uchun katta plyus
Doimo hayotdan noligan inson bilan munosabat sizga tez zerikarli tuyulishi mumkin.
Sizni hazilni tushunadigan, vaziyatning yaxshi tomonini ko‘ra oladigan va atrofdagilarga ijobiy kayfiyat ulasha oladigan odamlar ko‘proq o‘ziga tortadi.
Bunday munosabatlarda birga kulish va yengil muloqot katta ahamiyatga ega.
4, 13 va 22 — ishonch siz uchun romantikadan ham muhim
Sizga noaniq munosabatlar yoqmasligi mumkin.
Bugun bor, ertaga yo‘q inson emas, balki so‘zida turadigan va munosabatga jiddiy qaraydigan sherik sizga ko‘proq mos keladi.
Sizni jalb qiladigan asosiy sifatlar — ishonchlilik, barqarorlik va mas’uliyat.
Sevgida o‘zingizni xotirjam his qilish siz uchun kuchli emotsiyalardan ham muhimroq bo‘lishi mumkin.
5, 14 va 23 — erksevar odamlarga befarq qolmaysiz
Bir xil hayot tarzi va qat’iy cheklovlar sizga mos kelmasligi mumkin.
Sizni yangi narsalarni sinab ko‘rishdan qo‘rqmaydigan, harakatchan, sayohat va o‘zgarishlarga ochiq insonlar o‘ziga tortadi.
Bunda muhim nuqta bor: siz sherigingizni nazorat qilishni emas, birgalikda erkin yashashni xohlashingiz mumkin.
6, 15 va 24 — kichik e’tiborlar yuragingizni eritadi
Siz uchun katta sovg‘alardan ko‘ra mayda detallar ko‘proq ma’no anglatishi mumkin.
Qanday qahva ichishingizni eslab qolishi, kayfiyatingiz tushganini so‘ramasdan payqashi yoki oddiy bir xabar bilan holingizni so‘rashi — ana shu narsalar sizga kuchli ta’sir qiladi.
Mayinlik va mehribonlik siz uchun munosabatning eng chiroyli tili bo‘lishi mumkin.
7, 16 va 25 — sirli insonlar qiziqishingizni uyg‘otadi
Birinchi uchrashuvdayoq o‘zi haqida hamma narsani aytib qo‘yadigan insondan ko‘ra, asta-sekin kashf etiladigan xarakter sizga qiziqroq.
Sizni fikrlashi chuqur, ichki dunyosi boy va biroz sirli odamlar jalb qilishi mumkin.
Suhbat faqat kundalik mavzular bilan cheklanib qolmay, hayot, maqsadlar va hissiyotlargacha borsa, bunday inson sizda uzoq vaqt qiziqish uyg‘otadi.
8, 17 va 26 — kuch va ambitsiya sizga yoqadi
Sizning idealingiz — o‘z hayoti uchun mas’uliyat oladigan inson.
Maqsadlari bor, ishlashdan qo‘rqmaydi va natija uchun kurashadi.
Siz bunday insonda nafaqat kuchni, balki kelajakka ishonchni ham ko‘rishingiz mumkin. Shu sabab ambitsiya va qat’iyat jozibaning asosiy qismiga aylanadi.
9, 18 va 27 — hissiyotsiz munosabat siz uchun emas
Siz kuchli hislarni qadrlaysiz.
Munosabatda ochiq emotsiyalar, samimiylik va ehtiros bo‘lishi siz uchun muhim. O‘z hissini yashiradigan yoki doimo masofa saqlaydigan inson bilan yaqinlashish qiyinroq kechishi mumkin.
Sizning diqqatingizni esa hayotni chuqur his qiladigan va muhabbatini yashirishga urinmaydigan insonlar tortadi.
Ammo haqiqiy muhabbatni sana belgilab bermaydi
Numerologiya qiziqarli talqin sifatida ommalashgan bo‘lsa-da, insonning kimni sevib qolishini tug‘ilgan sanadan ishonchli tarzda aniqlash mumkinligi ilmiy jihatdan isbotlanmagan.
Munosabatlarga xarakter, tarbiya, oldingi tajriba, qadriyatlar, o‘zaro joziba va insonning shu davrdagi ehtiyojlari ancha ko‘proq ta’sir qiladi.
Shunga qaramay, bunday talqinlar insonga o‘zi uchun munosabatda nimalar muhimligini o‘ylab ko‘rishga qiziq imkoniyat beradi.
Balkim asosiy savol «Men kimni sevaman?» emasdir.
«Menga qanday inson bilan o‘zim bo‘lib qolish oson?» — degan savol ko‘proq narsani ochib berishi mumkin.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…