"Xiyonat"ni yashirayotgan inson aytishi mumkin bo‘lgan 8 ibora...
Munosabatlarda ayrim iboralar muntazam takrorlanib, yolg'onni yashirish, mas'uliyatdan qochish, gazlayting yoki sherikni nazorat qilish bilan birga kelsa, jiddiy ogohlantiruvchi belgiga aylanishi mumkin. «Men hech qachon seni aldamayman», «Siz hamma narsani yuragingizga juda yaqin olasiz», «Siz shunchaki bo'rttiryapsiz» va «Unut, bu allaqachon o'tib ketgan» kabi jumlalar insonning xatti-harakatlarini tushuntirish o'rniga aybni sherigiga yuklashi yoki muammoni yopishga urinayo…
Munosabatlarda ayrim jumlalar oddiy bahsning bir qismi bo‘lib tuyulishi mumkin. Ammo ular muntazam takrorlansa, ayniqsa inson o‘z xatti-harakatlarini tushuntirish o‘rniga sizning hislaringizni shubha ostiga qo‘ya boshlasa, bu jiddiy ogohlantiruvchi belgiga aylanishi mumkin.
Shuni aniq aytish kerak: quyidagi iboralarni aytgan har bir inson xiyonatkor emas. Biroq ular yolg‘onni yashirish, mas’uliyatdan qochish, gazlayting yoki sherikni nazorat qilish bilan birga kelsa, vaziyatga jiddiyroq qarash kerak bo‘ladi.
«Men hech qachon seni aldamayman»
Bir qarashda bu ishonch beruvchi gap.
Ammo shubha bildirilmagan vaziyatda inson doimiy ravishda o‘zining «halolligi»ni isbotlashga urinsa, savol tug‘ilishi tabiiy.
Ishonch odatda baland bayonotlardan emas, balki bir xil va ochiq xatti-harakatlardan shakllanadi.
Insonning aytgani bilan qilgani mos keladimi — asosiy mezon shu.
«Siz hamma narsani yuragingizga juda yaqin olasiz»
Bu ibora ba’zan suhbatni yopishning oson usuliga aylanadi.
Siz muayyan xatti-harakatdan ranjiganingizni aytasiz, ammo javob muammoning o‘zi haqida emas, sizning «ortiqcha ta’sirchanligingiz» haqida bo‘ladi.
Shunda diqqat uning harakatidan sizga ko‘chiriladi.
Sog‘lom munosabatda esa inson hissiyotga rozi bo‘lmasligi mumkin, ammo uni masxara yoki qadrsizlantirish shart emas.
«Ishon, men buni sening yaxshiliging uchun qildim»
Ayrim nazoratchi xatti-harakatlar g‘amxo‘rlik ko‘rinishida taqdim etilishi mumkin.
Telefonni tekshirish, kim bilan muloqot qilishni belgilash yoki sizdan ma’lumot yashirish keyinchalik «sen uchun qildim» degan ibora bilan oqlanishi ehtimol.
Ammo g‘amxo‘rlik va nazorat o‘rtasida muhim farq bor.
Haqiqiy g‘amxo‘rlik insonning tanlov huquqini yo‘qqa chiqarmaydi.
«Xafa qilmoqchi emasdim, lekin...»
Uzr so‘rash bilan o‘zini oqlash bir xil narsa emas.
«Xafa qilganim uchun kechir» degan gap mas’uliyatni qabul qiladi.
«Xafa qilmoqchi emasdim, lekin sen...» degan jumla esa aybni yana sizga qaytarishi mumkin.
Munosabatda eng muhim savol niyat emas, oqibat hamdir.
Inson sizga og‘riq yetkazganini tushungach, vaziyatni tuzatishga harakat qilyaptimi yoki faqat o‘zini oqlayaptimi?
«Siz shunchaki bo‘rttiryapsiz»
Bu ibora ayniqsa xavfli tus olishi mumkin.
Agar inson bo‘lib o‘tgan voqeani qayta-qayta inkor qilib, sizni o‘z xotirangiz va hislaringizga ishonmaslikka olib kelsa, bu gazlayting belgisi bo‘lishi ehtimol.
Bir martagi kelishmovchilik gazlayting degani emas.
Ammo doimiy ravishda:
«bunday bo‘lmagan»,
«sen o‘ylab topding»,
«sen noto‘g‘ri eslayapsan»
degan munosabat paydo bo‘lsa, inson asta-sekin o‘z bahosidan shubhalanib qolishi mumkin.
«Mendan boshqa hech kim sizga haqiqatni aytmaydi»
Bu jumlada yashirin xavf — izolyatsiya.
Inson o‘zini yagona ishonchli manba sifatida ko‘rsatib, do‘stlar, oila yoki boshqa yaqinlarning fikrini qadrsizlantira boshlashi mumkin.
Natijada sherik tashqi qo‘llab-quvvatlashdan uzilib, faqat bitta insonning qarashlariga bog‘lanib qoladi.
Sog‘lom munosabat sizni boshqalardan ajratmaydi.
Aksincha, mustaqil fikringiz va shaxsiy aloqalaringizni hurmat qiladi.
«Sizni chin dildan tushunadigan yagona inson menman»
Romantik eshitiladi.
Biroq bu jumla boshqa manipulyativ xatti-harakatlar bilan birga kelsa, emotsional qaramlik yaratish vositasiga aylanishi mumkin.
Inson sizga:
«senga boshqalar kerak emas»,
«faqat men seni qabul qilaman»
degan fikrni singdirsa, munosabat teng sheriklikdan uzoqlasha boshlaydi.
Muhabbat — insonni yolg‘iz qoldirish emas.
«Unut, bu allaqachon o‘tib ketgan»
O‘tmishdagi har bir xatoni umrbod muhokama qilish ham sog‘lom emas.
Ammo muammo hal qilinmagan bo‘lsa, «unut» degan talab uni yo‘q qilib qo‘ymaydi.
Ishonch buzilganidan keyin uni tiklash uchun voqeani tan olish, savollarga javob berish va xatti-harakatni o‘zgartirish kerak bo‘lishi mumkin.
Agar inson faqat mavzuni yopishga urinsa, ammo mas’uliyat olmasa, ishonchsizlik saqlanib qoladi.
Eng muhim belgi — bitta ibora emas
Xiyonat yoki manipulyatsiyani bitta jumlaga qarab aniqlab bo‘lmaydi.
Ko‘proq ahamiyatli narsa — takrorlanuvchi xatti-harakatlar.
So‘zlar tez-tez o‘zgaryaptimi? Savol bersangiz, javob o‘rniga ayb sizga yuklanyaptimi? Hissiyotlaringiz doimo masxara qilinayaptimi? Sizni do‘stlar va yaqinlardan uzoqlashtirishga urinish bormi?
Mana shu belgilar birgalikda kuzatilsa, munosabat haqida jiddiy o‘ylab ko‘rishga asos paydo bo‘ladi.
Eng muhimi, har qanday munosabatda siz savol berish, o‘z hislaringizni bildirish va hurmat talab qilish huquqiga egasiz.
Haqiqiy ishonch «menga ishon» degan talab bilan emas, ishonish mumkin bo‘lgan xatti-harakat bilan quriladi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…