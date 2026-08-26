Hayotni o‘zgartirish kuchi: Har bir inson bilishi shart bo‘lgan 18 ta oltin qoida

·39·Foydali
Hayotni o‘zgartirish kuchi: Har bir inson bilishi shart bo‘lgan 18 ta oltin qoida

Dunyo bo‘ylab millionlab nusxada sotilgan va inson xulq-atvori, samaradorlik hamda shaxsiy rivojlanish bo‘yicha zamonaviy qo‘llanmaga aylangan «Atom odatlar» (Jeyms Klir) kitobi katta maqsadlarga erishishning asl sirini ochadi. Muallifning ta’kidlashicha, hayotimizni bir kechada yuz beradigan mo‘jizalar emas, balki har kuni takrorlanadigan ko‘zga ko‘rinmas kichik odatlar belgilaydi.

Inson o‘z hayoti, moliyasi va sog‘lig‘ini yangi bosqichga olib chiqishi uchun mazkur asardan olinadigan 18 ta asosiy saboq:

1. Kichik qadamlar va barqarorlik falsafasi

  • Kichik g‘alabalar yig‘indisi: Muvaffaqiyat bir zumda kelmaydi, u har kuni amalga oshirilgan kichik yutuqlarning umumiy zanjiridir;

  • Odatlar bizni yaratadi: Avval biz odatlarni shakllantiramiz, ma’lum vaqt o‘tgach esa aynan shu odatlar bizning kelajagimizni belgilaydi;

  • Barqarorlik shiddatdan muhim: Bir martalik katta harakat emas, balki har kunlik doimiy va barqaror amallar uzoq muddatda g‘olib bo‘ladi;

  • Vaqt omili: Foydali odatlar bir zumda shakllanmaydi, ular mustahkam ildiz otishi uchun sabr va vaqt talab etiladi;

  • Kechiktirilgan natija: Yaxshi odatlarning mevasi darhol ko‘zga tashlanmaydi, ammo vaqt o‘tishi bilan kumulyativ samara beradi.

2. Samarali muhit va to‘g‘ri tizim yaratish

  • To‘siqlarni bartaraf etish: Yaxshi odatlarni boshlash yo‘lidagi barcha chalg‘ituvchi va xalaqit beruvchi omillarni yo‘q qiling;

  • Odatlar trekingi: Odatlarni kuzatib borish va nazorat qilish san’atini mukammallashtiring — o‘lchangan narsa rivojlanadi;

  • Ish joyini qulaylashtirish: Shaxsiy ish va yashash muhitingizni maqsadlaringizga xizmat qiladigan tarzda optimallashtiring;

  • Davrani sinchkovlik bilan tanlash: Atrof-muhit insonning kim bo‘lishini belgilaydi, sizni oldinga tortadigan muhitda bo‘ling;

  • Ishonchli tayanch: Og‘ir paytlarda sizni ruhlantirib turadigan ishonchli qo‘llab-quvvatlovchilarga ega bo‘ling;

  • Eng kam qarshilik yo‘li: Foydali ishni boshlashni maksimal darajada osonlashtiring va qarshilikni kamaytiring.

3. Maqsad emas, tizim va jarayon muhim

  • Yo‘nalish (trayektoriya) ustunligi: Sizning hozirgi turgan o‘rningizdan ko‘ra, qaysi tomonga qarab harakatlanayotganingiz muhimroq;

  • Jarayonni sevish: Faqat yakuniy natijaga emas, balki kundalik harakat va rivojlanish jarayoniga mehr qo‘ying;

  • G‘olib va mag‘lubning maqsadi bir: G‘olib bo‘lgan va mag‘lubiyatga uchragan insonlarning maqsadlari bir xil bo‘ladi, ularni faqat yaratgan tizimi ajratib turadi;

  • Muvaffaqiyat — hayot tarzi: U bir martalik voqea yoki yutuq emas, balki kundalik tanlov va yashash tarzidir;

  • Harakatlar gapiradi: So‘zlar hech narsaga arzimaydi, sizni faqat bajarayotgan amallaringiz belgilaydi;

  • Shaxsiyat va kelajak: Sizning ichki shaxsiyatingiz va qadriyatlaringiz sizning ertangi kelajagingizdir;

  • Oltin qoida: «Siz o‘z maqsadlaringiz darajasiga ko‘tarilmaysiz, balki o‘z tizimingiz darajasiga tushasiz».

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Energiyani «saqlash» va ko‘paytirish uchun nima qilish kerak?Energiyani «saqlash» va ko‘paytirish uchun nima qilish kerak?Bugun, 13:32Qo‘rquvni ichki kuchga aylantirish siri: Psixologlar tavsiya etgan amaliyotQo‘rquvni ichki kuchga aylantirish siri: Psixologlar tavsiya etgan amaliyot24.08, 12:3424 avgust kuni omad kulib boqadigan 3 burj24 avgust kuni omad kulib boqadigan 3 burj24.08, 04:13Bir nechta budilnik qo‘yish sog‘liq uchun xavflimi?Bir nechta budilnik qo‘yish sog‘liq uchun xavflimi?24.08, 03:49Xo‘jalik sovunidan foydalanishning 10 ta usuliXo‘jalik sovunidan foydalanishning 10 ta usuli23.08, 20:27Nimani o‘zgartirish kerak?: Orzudagi hayotga olib boruvchi yo‘lni topish uchun (psixologik qo‘llanma)Nimani o‘zgartirish kerak?: Orzudagi hayotga olib boruvchi yo‘lni topish uchun (psixologik qo‘llanma)23.08, 17:43
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Tug‘ilgan sanasi bo‘yicha "eng aqlli" ayollar: Qaysi turdagi aqli kuchli?
Tug‘ilgan sanasi bo‘yicha "eng aqlli" ayollar: Qaysi turdagi aqli kuchli?
Tanadagi xollar nimani anglatadi? 9 ta xalqona talqin...
Tanadagi xollar nimani anglatadi? 9 ta xalqona talqin...
Tug‘ilgan sanangiz qaysi iqtidorni ko‘rsatadi? Qiziq talqin...
Tug‘ilgan sanangiz qaysi iqtidorni ko‘rsatadi? Qiziq talqin...
Pul kimlarga osonroq keladi? Tug‘ilgan sana bo‘yicha reyting...
Pul kimlarga osonroq keladi? Tug‘ilgan sana bo‘yicha reyting...
Tug‘ilgan kuningiz qaysi xatoni takrorlayotganingizni aytadi...
Tug‘ilgan kuningiz qaysi xatoni takrorlayotganingizni aytadi...
Sizning quvonchingiz qayerda yashirin? Tug‘ilgan kuningiz ochib beradi
Sizning quvonchingiz qayerda yashirin? Tug‘ilgan kuningiz ochib beradi
Tug‘ilgan sanangizga qarab bilib oling: Kuchingizni nima so‘ndiradi?
Tug‘ilgan sanangizga qarab bilib oling: Kuchingizni nima so‘ndiradi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi yashirin kuchingizni ochishini bilasizmi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi yashirin kuchingizni ochishini bilasizmi?