Munosabatlardagi «yashirin boshqaruv»: Erkak ong ostiga ta’sir o‘tkazuvchi 6 ta sinalgan usul

·39·Foydali
Munosabatlardagi «yashirin boshqaruv»: Erkak ong ostiga ta’sir o‘tkazuvchi 6 ta sinalgan usul

Inson ruhiyati va munosabatlar dinamikasi ko‘pincha biz ochiq aytadigan so‘zlardan ko‘ra, ong ostiga yo‘naltirilgan nozik signallarga ko‘proq bo‘ysunadi. Psixologiyada keng qo‘llaniladigan neyrolingvistik dasturlash (NLP) usullari suhbatdosh bilan tez fursatda samimiy yaqinlik o‘rnatish, ortiqcha tortishuvlarsiz kelishuvga erishish va hatto muayyan qarorlarni «o‘zinikidek» qabul qilishiga turtki berish imkonini yaratadi. Bu borada amaliyotda eng ko‘p qo‘llaniladigan oltita kuchli psixologik texnika quyidagilardan iborat.

1. Ko‘zgu effekti («Rapport»): So‘zsiz tug‘iladigan ishonch

Inson tabiatan o‘ziga o‘xshash, harakat va ohangi hamohang bo‘lgan insonlarga nisbatan beixtiyor iliqlik sezadi. Bu usul suhbatdoshning nutq sur’ati, nafas olishi, gavda holati hamda faol imo-ishoralariga moslashishni nazarda tutadi. Agar erkak kishi sekin va vazmin gapirsa, suhbat tempini shunga moslash lozim. Uning tabiiy harakatlarini sezdirmasdan aks ettirish miyada «bu mening odamim, unga ishonish mumkin» degan signalni faollashtiradi.

2. Presuppozitsiya: Kelajakni oldindan belgilab qo‘yish

Savol yoki taklifni shunday qurish kerakki, unda asosiy maqsad allaqachon hal qilingan fakt sifatida qabul qilinsin. Masalan: «Dam olish kunlarini birga o‘tkazamizmi?» deb ikkilanishga o‘rin qoldirish o‘rniga «Shanba kungi uchrashuvimiz uchun qaysi restoranni tanlaymiz?» deb murojaat qilish samara beradi. Bu yerda uchrashuv bo‘lib o‘tishi shubhasiz haqiqat sifatida qabul qilinadi va e’tibor faqat lokatsiya tanloviga qaratiladi.

3. «Yakor» qo‘yish: Baxtli lahzalarni ongga muhrlash

Muayyan imo-ishora, so‘z yoki yengil teginishni ijobiy his-tuyg‘ularning eng cho‘qqiga chiqqan onlari bilan chambarchas bog‘lash usuli. Erkak kishi chin dildan kulib, o‘zini baxtli va xotirjam his qilayotgan daqiqada uning qo‘liga asta teginish yoki o‘ziga xos jumla ishlatish orqali refleks shakllantiriladi. Keyinchalik bu teginish yoki so‘z takrorlanganda, uning kayfiyati avtomatik tarzda ko‘tariladi.

4. «Ha-ha-ha» algoritmi: Qarshilikni yengish strategiyasi

Muhim va jiddiy taklifni bildirishdan oldin suhbatdoshdan bir nechta arzimas narsalarga so‘zsiz «ha» javobini olish tavsiya etiladi. Savollar tabiiy va faqat tasdiqni talab qiladigan bo‘lishi kerak:

  • «Sarguzashtlarni yoqtirasan, to‘g‘rimi?»

  • «Birga suhbatlashish senga ham zavq beradimi?»

  • «Odatdagi bir xillikdan chiqib turish foydali-a?» Ketma-ket uch-to‘rt marta ijobiy javob bergan ong inersiya ta’sirida keyingi asosiy taklifga ham avtomatik tarzda rozilik bildirishga moyil bo‘lib qoladi.

5. Tanlovsiz tanlov: Qaror qabul qilish illyuziyasi

Inson o‘zi tanlagan qarorga nisbatan hech qachon qarshilik ko‘rsatmaydi. Bu usulda ikkala variant ham tashabbuskor uchun manfaatli bo‘ladi. «Menga sovg‘a olib berasanmi?» deyish o‘rniga «Qaysi ko‘ylak menga ko‘proq yarashadi deb o‘ylaysan — qizilmi yoki bej ranglimi?» deb so‘raladi. Bu holatda «sovg‘a olmaslik» ehtimoli suhbatdan butkul chiqarib tashlanadi, erkak esa yakuniy qarorni o‘zi mustaqil chiqarganiga ishonadi.

6. Qadriyatlarga moslashish: Mukammal hamroh aksi

Har bir shaxs o‘z qarashlari va hayotiy tamoyillarini hurmat qiluvchi sherikni qidiradi. Agar erkak uchun g‘amxo‘rlik yoki tashabbuskorlik muhim bo‘lsa, bu sifatlarni doimo alohida e’tirof etish kerak: «Erkak kishi qaror qabul qilishda qat’iyat ko‘rsatsa, bu meni hayratga soladi». O‘z ustunliklari e’tirof etilganini ko‘rgan inson suhbatdoshiga yanada kuchliroq bog‘lanadi.

Psixologlarning ta’kidlashicha, bu kabi manipulyativ usullar qisqa muddatli maqsadlar uchun o‘ta samarali bo‘lsa-da, samimiyatsiz va faqat o‘z manfaati yo‘lida suiiste’mol qilinsa, munosabatlarga darz yetkazishi mumkin.

Sizningcha, munosabatlarda bunday NLP usullaridan foydalanish tabiiy uyg‘unlik yaratishga yordam beradimi yoki bu ochiqdan-ochiq ruhiy bosim va manipulyatsiya hisoblanadimi? O‘z tajribangiz va fikringizni izohlarda bildiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘z-o‘zini anglash va ichki «men»ni topishga yordam beruvchi 19 ta muhim savolO‘z-o‘zini anglash va ichki «men»ni topishga yordam beruvchi 19 ta muhim savolBugun, 16:12Hayotingizni tubdan o‘zgartiruvchi 8 ta odat: har kungi muhim qoidalar...Hayotingizni tubdan o‘zgartiruvchi 8 ta odat: har kungi muhim qoidalar...Bugun, 09:1930 ta oltin qoida: Ruhiyat, vaqt va ortiqcha yuklardan qanday qutulish mumkin?30 ta oltin qoida: Ruhiyat, vaqt va ortiqcha yuklardan qanday qutulish mumkin?Bugun, 08:57Qizlarni xavfdan asrovchi 9 ta oltin qoida: Buni onalar qiziga uqtirishi shart!Qizlarni xavfdan asrovchi 9 ta oltin qoida: Buni onalar qiziga uqtirishi shart!31.08, 17:35Soxta dollarni aniqlashning 5 ta oson usuliSoxta dollarni aniqlashning 5 ta oson usuli31.08, 10:52Bolani peshonasidan o‘pish oddiy mehr emas: 4 ta muhim jihat...Bolani peshonasidan o‘pish oddiy mehr emas: 4 ta muhim jihat...29.08, 08:42
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Tug‘ilgan sanangiz qaysi iqtidorni ko‘rsatadi? Qiziq talqin...
Tug‘ilgan sanangiz qaysi iqtidorni ko‘rsatadi? Qiziq talqin...
Pul kimlarga osonroq keladi? Tug‘ilgan sana bo‘yicha reyting...
Pul kimlarga osonroq keladi? Tug‘ilgan sana bo‘yicha reyting...
Tug‘ilgan kuningiz qaysi kasbga moyilligingizni ko‘rsatadimi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi kasbga moyilligingizni ko‘rsatadimi?
"Eng yaxshi rafiqa" qaysi sanada tug‘ilgan? Antiqa reyting...
"Eng yaxshi rafiqa" qaysi sanada tug‘ilgan? Antiqa reyting...
Qizlarni xavfdan asrovchi 9 ta oltin qoida: Buni onalar qiziga uqtirishi shart!
Qizlarni xavfdan asrovchi 9 ta oltin qoida: Buni onalar qiziga uqtirishi shart!
Qaysi ayol qaysi ishdan qochishi kerak? Tug‘ilgan sana talqini
Qaysi ayol qaysi ishdan qochishi kerak? Tug‘ilgan sana talqini
Muvaffaqiyatni yo‘qqa chiqaradigan 29 odat: sizda qaysi biri bor?
Muvaffaqiyatni yo‘qqa chiqaradigan 29 odat: sizda qaysi biri bor?
Tug‘ilgan sanangiz qanday qiz (yigit)ga oshiq bo‘lishingizni aytib beradi
Tug‘ilgan sanangiz qanday qiz (yigit)ga oshiq bo‘lishingizni aytib beradi