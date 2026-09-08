70 yoshli ayol asrab olgan 17 yoshli qizini maymunga almashtirdi

·59·Dunyo
70 yoshli ayol asrab olgan 17 yoshli qizini maymunga almashtirdi

Joriy yilning 3 sentyabr kuni AQSHning Missuri shtatida 70 yoshli ayol asrab olgan bolaning hayotini jiddiy xavf ostida qoldirgani uchun sud oldida javob berdi. Tergov davomida ayol 17 yoshli qizni Texasdagi tanishlariga yuborib, uning o‘rniga ekzotik maymunni qabul qilib olgani ma’lum bo‘ldi. Bu haqda “People” xabar berdi.

Qayd etilishicha, Linkoln okrugi sudyasi sudlanuvchiga dastlab 7 yillik ozodlikdan mahrum qilish jazosini belgilagan. Biroq jazoni amalda qo‘llash darhol bekor qilinib, uning o‘rniga ayolga uch yillik sinov muddati tayinlangan.

Sobiq vasiy ayol 17 yoshli qizaloqni Texas shtatida istiqomat qiluvchi tanishlarining uyiga yuborganlikda aybdor deb topilgan. Eng hayratlanarlisi, o‘smirning taqdiri evaziga u yerdan ekzotik maymunni qabul qilib olgan.

Huquqni muhofaza qiluvchi organlar ma’lumotlariga ko‘ra, qiz Texasdagi xonadonda vahshiy hayvonlar bilan birga saqlangan. U nafaqat shunday og‘ir sharoitda yashagan, balki hayvonlarni parvarish qilish ishlariga ham majburlangan.

Voqeaga maktab xavfsizlik xizmati va ijtimoiy xizmatlar aralashgan. Bunga o‘smirning uzoq vaqt davomida darslarga va mashg‘ulotlarga qatnashmagani sabab bo‘lgan. Mas’ul xodimlar vaziyatni o‘rganishi natijasida qizga nisbatan yetarli darajada g‘amxo‘rlik qilinmayotgani aniqlangan.

Ma’lum bo‘lishicha, Brendi Doych umri davomida 200 nafardan ortiq bolani tarbiyalab, ularga vasiylik qilgan. Ammo mazkur voqeadan so‘ng sud uning vasiylik faoliyati bilan shug‘ullanish huquqini, ya’ni litsenziyasini bekor qilgan.

Shuningdek, tergov doirasida tuzilgan sud kelishuvi natijasida bolalarga nisbatan shafqatsiz munosabatda bo‘lish bilan bog‘liq qo‘shimcha ayblovlar olib tashlangan.

Sudda sudlanuvchining o‘z tug‘ishgan qizi ham fikr bildirgan. U chiqarilgan qaror va jazoning yumshoqligidan shok holatida ekanini ta’kidlagan. Uning so‘zlariga ko‘ra, mazkur holat ijtimoiy himoya tizimida jiddiy kamchiliklar borligini va tizim bolani himoya qilish vazifasini bajara olmaganini ko‘rsatadi.

Hozirda 17 yoshli asrab olingan qiz Texas ijtimoiy xizmatlari vasiyligida. U boshidan kechirgan og‘ir voqealardan so‘ng oddiy va barqaror hayotga qaytishga harakat qilmoqda.

Ushbu voqea bolalar taqdiri va ularning xavfsizligini ta’minlashda vasiylik hamda ijtimoiy himoya tizimining mas’uliyati qanchalik muhim ekanini yana bir bor ko‘rsatdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dunyoda urushlar soni rekord darajaga yetdiDunyoda urushlar soni rekord darajaga yetdiBugun, 15:07Mashhur teleboshlovchi o‘lim jazosiga hukm qilindiMashhur teleboshlovchi o‘lim jazosiga hukm qilindiBugun, 14:46Eyfel minorasida ishlovchi “nomahram” ayollar minoradan chetlatildiEyfel minorasida ishlovchi “nomahram” ayollar minoradan chetlatildiBugun, 14:27Tramp Oyga da’vo qildi: xalqaro huquq bunga nima deydi?Tramp Oyga da’vo qildi: xalqaro huquq bunga nima deydi?Bugun, 14:03Qirol Charlz Garriga qirollikdagi “o‘rnini” yana eslatdiQirol Charlz Garriga qirollikdagi “o‘rnini” yana eslatdiBugun, 13:48Ispaniyada shifokorlar namoyishga chiqmoqda: yangi qonun mojarosi nima bilan tugaydi?Ispaniyada shifokorlar namoyishga chiqmoqda: yangi qonun mojarosi nima bilan tugaydi?Bugun, 13:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada