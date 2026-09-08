Kilian Mbappe Fransiya terma jamoasining jahon chempionatidagi magʻlubiyatiga izoh berdi

·53·Sport
Kilian Mbappe Fransiya terma jamoasining jahon chempionatidagi magʻlubiyatiga izoh berdi

Fransiya terma jamoasi va Madridning Real klubi hujumchisi Kilian Mbappe 2026-yilgi jahon chempionatining yarim finalida Ispaniyadan uchralgan ogʻir magʻlubiyatdan keyin ilk bor oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Goal.com xabar berishicha, 27 yoshli futbolchi mazkur natija uning faoliyatidagi eng ogʻriqli zarba boʻlganini tan olishdan bosh tortgan, biroq milliy jamoaning gʻalabaga boʻlgan ishtiyoqi soʻnmaganini alohida taʼkidlagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Eslatib oʻtamiz, Fransiya terma jamoasi mundial yarim finalida Ispaniyaga qarshi kechgan bahsda 0:2 hisobida imkoniyatni boy berib, musobaqadagi yurishini toʻxtatgandi. Ushbu magʻlubiyat fransuzistonlik muxlislar va futbolchilar uchun jiddiy zarba boʻldi. Shunga qaramay, jamoa sardori boʻlgan Kilian Mbappe bu kabi ogʻriqli damlarni ilgari ham boshdan kechirganini esga oldi.

Ogʻriqli magʻlubiyatlar va boy berilgan final oʻyinlari

Real Madrid yulduzi oldinda turgan Inter klubiga qarshi Chempionlar ligasi uchrashuvi oldidan matbuot anjumanida soʻzga chiqib, faoliyatidagi eng ogʻir damlarni esladi. Uning soʻzlariga koʻra, mazkur yarim finaldagi magʻlubiyat qiyin kechgan boʻlsa-da, uni faoliyatidagi eng qiyini deb atash qiyin.

«Bu qiyin edi. Eng qiyini... Bilmayman. Chunki men jahon chempionati finali va Chempionlar ligasi finalida ham yutqazganman», — dedi fransiyalik hujumchi oʻtgan yillardagi shubhali va alamli xotiralarni eslab.

Futbolchi oʻz faoliyatida 2018-yilgi jahon chempionatida zafar quchgan boʻlsa-da, keyingi yirik global turnirlarda ham shiddatli sinovlarga duch kelganini yaxshi biladi. Shu boisdan ham u har qanday muvaffaqiyatsizlikni professional tarzda qabul qilishga oʻrgangan.

Kelajakdagi maqsadlar va gʻalabaga boʻlgan ishtiyoq

Shuningdek, Kilian Mbappe jamoa umumiy musobaqada yomon qatnashmagani va mamlakat imijini munosib himoya qilgani uchun muxlislar bilan oʻziga xos bogʻliqlik hosil qilganini qoʻshimcha qildi. Uning fikricha, koʻrsatilgan oʻyin va maydondagi harakatlar uchun terma jamoa faxrlanishi lozim.

Fransuz hujumchisi bu magʻlubiyat na uning shaxsiy ambitsiyalarini va na butun milliy jamoaning kelgusidagi gʻalabalar sari intilishini kamaytira olishini qatʼiy taʼkidladi. Uning fikricha, har doim ham jahon chempioni boʻlishning iloji yoʻq, biroq gʻalabaga chanqoqlikni saqlab qolish eng muhim omildir.

«Siz doimo jahon chempionatini yuta olmaysiz, chunki bu har doim ham mumkin emas. Lekin biz doimo gʻalabaga chanqogʻmiz. Oʻsha chanqoqlikni yoʻqotgan kunimiz, hammasi tamom boʻladi», — deya yakunladi soʻzini Kilian Mbappe.

Kilian MbappeReal MadridFransiyaIspaniyaChempionlar ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Usmon Dembele "Oltin toʻp" haqida dadil fikr bildirdiUsmon Dembele "Oltin toʻp" haqida dadil fikr bildirdiBugun, 14:39Qozog‘iston Osiyo o‘yinlari-2026 uchun boks bo‘yicha rasmiy tarkibini e’lon qildiQozog‘iston Osiyo o‘yinlari-2026 uchun boks bo‘yicha rasmiy tarkibini e’lon qildiBugun, 13:4619 yoshli Yamal farzand kutyaptimi?19 yoshli Yamal farzand kutyaptimi?Bugun, 13:46Bekzod Qurbonov Germaniyada kumush medalni qo‘lga kiritdiBekzod Qurbonov Germaniyada kumush medalni qo‘lga kiritdiBugun, 13:37Husanov asosiy tarkibdan chetda qoldimi? “Portu”ga qarshi o‘yin oldidan kutilmagan taxminlarHusanov asosiy tarkibdan chetda qoldimi? “Portu”ga qarshi o‘yin oldidan kutilmagan taxminlarBugun, 13:31Karlos Teves: "Messi va Ronaldu bir jamoada o‘ynashga rozi bo‘ldi"Karlos Teves: "Messi va Ronaldu bir jamoada o‘ynashga rozi bo‘ldi"Bugun, 13:06
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda