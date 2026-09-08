Kilian Mbappe Fransiya terma jamoasining jahon chempionatidagi magʻlubiyatiga izoh berdi
Fransiya terma jamoasi va Madridning Real klubi hujumchisi Kilian Mbappe 2026-yilgi jahon chempionatining yarim finalida Ispaniyadan uchralgan ogʻir magʻlubiyatdan keyin ilk bor oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Goal.com xabar berishicha, 27 yoshli futbolchi mazkur natija uning faoliyatidagi eng ogʻriqli zarba boʻlganini tan olishdan bosh tortgan, biroq milliy jamoaning gʻalabaga boʻlgan ishtiyoqi soʻnmaganini alohida taʼkidlagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Eslatib oʻtamiz, Fransiya terma jamoasi mundial yarim finalida Ispaniyaga qarshi kechgan bahsda 0:2 hisobida imkoniyatni boy berib, musobaqadagi yurishini toʻxtatgandi. Ushbu magʻlubiyat fransuzistonlik muxlislar va futbolchilar uchun jiddiy zarba boʻldi. Shunga qaramay, jamoa sardori boʻlgan Kilian Mbappe bu kabi ogʻriqli damlarni ilgari ham boshdan kechirganini esga oldi.
Ogʻriqli magʻlubiyatlar va boy berilgan final oʻyinlariReal Madrid yulduzi oldinda turgan Inter klubiga qarshi Chempionlar ligasi uchrashuvi oldidan matbuot anjumanida soʻzga chiqib, faoliyatidagi eng ogʻir damlarni esladi. Uning soʻzlariga koʻra, mazkur yarim finaldagi magʻlubiyat qiyin kechgan boʻlsa-da, uni faoliyatidagi eng qiyini deb atash qiyin.
«Bu qiyin edi. Eng qiyini... Bilmayman. Chunki men jahon chempionati finali va Chempionlar ligasi finalida ham yutqazganman», — dedi fransiyalik hujumchi oʻtgan yillardagi shubhali va alamli xotiralarni eslab.
Futbolchi oʻz faoliyatida 2018-yilgi jahon chempionatida zafar quchgan boʻlsa-da, keyingi yirik global turnirlarda ham shiddatli sinovlarga duch kelganini yaxshi biladi. Shu boisdan ham u har qanday muvaffaqiyatsizlikni professional tarzda qabul qilishga oʻrgangan.
Kelajakdagi maqsadlar va gʻalabaga boʻlgan ishtiyoqShuningdek, Kilian Mbappe jamoa umumiy musobaqada yomon qatnashmagani va mamlakat imijini munosib himoya qilgani uchun muxlislar bilan oʻziga xos bogʻliqlik hosil qilganini qoʻshimcha qildi. Uning fikricha, koʻrsatilgan oʻyin va maydondagi harakatlar uchun terma jamoa faxrlanishi lozim.
Fransuz hujumchisi bu magʻlubiyat na uning shaxsiy ambitsiyalarini va na butun milliy jamoaning kelgusidagi gʻalabalar sari intilishini kamaytira olishini qatʼiy taʼkidladi. Uning fikricha, har doim ham jahon chempioni boʻlishning iloji yoʻq, biroq gʻalabaga chanqoqlikni saqlab qolish eng muhim omildir.
«Siz doimo jahon chempionatini yuta olmaysiz, chunki bu har doim ham mumkin emas. Lekin biz doimo gʻalabaga chanqogʻmiz. Oʻsha chanqoqlikni yoʻqotgan kunimiz, hammasi tamom boʻladi», — deya yakunladi soʻzini Kilian Mbappe.
…