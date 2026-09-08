O‘qituvchilarga 1 million so‘mdan ortiq mukofot beriladi: Kutilayotgan to‘lovlar
O‘zbekistonda pedagog va rahbar xodimlar uchun ko‘zda tutilgan moddiy rag‘batlantirish tizimida muhim o‘zgarishlar belgilandi. Mamlakat miqyosida keng nishonlanadigan «1 oktyabr — O‘qituvchi va murabbiylar kuni» munosabati bilan tizim xodimlariga beriladigan mukofot miqdori sezilarli darajada oshirildi. Xo‘sh, bayram arafasida o‘qituvchilarga qancha miqdorda pul mukofoti beriladi va bu mablag‘lar qanday mezonlar asosida hisoblanadi? Maqola oxirida esa asosiy intriga — mukofot pulining aniq hisob-kitob formulasi va mehnatga haq to‘lashning eng kam miqdori bilan bog‘liq barcha tafsilotlarni ma’lum qilamiz.
Prezident farmoni va mukofot miqdorining yangi me’yorlari
Davlat rahbariyati tomonidan ta’lim sohasi xodimlarini qo‘llab-quvvatlash va ularning mehnatini munosib rag‘batlantirishga qaratilgan qarorlar qabul qilinmoqda:
Farmon talablari: Prezidentning tegishli farmoniga asosan, ta’lim muassasalarining pedagogik va rahbar xodimlariga bayram munosabati bilan beriladigan mukofotlar miqdori yangi bosqichga ko‘tarildi;
Foiz ko‘rsatkichi: Hujjatga muvofiq, mukofot miqdori belgilangan mehnatga haq to‘lashning eng kam miqdorining 75 foizigacha etib belgilandi;
Qo‘llab-quvvatlash choralari: Bu kabi moliyaviy rag‘batlar o‘qituvchilarning jamiyatdagi mavqeini yanada mustahkamlash va ularning kasb bayramini ko‘tarinki ruhda kutib olishini ta’minlashga xizmat qiladi.
«Pedagog va rahbar xodimlarga 1 oktyabr munosabati bilan beriladigan mukofotlar belgilangan mehnatga haq to‘lashning eng kam miqdoridan kelib chiqib hisoblanadi», — deyiladi rasmiy manbalarda.
Hisob-kitob asoslari va moliyaviy ko‘rsatkichlar
Bayram mukofotini shakllantirishda qo‘llaniladigan asosiy raqamlar va shartlar quyidagicha ko‘rinish olgan:
Eng kam ish haqi miqdori: Hozirgi kunda respublikada belgilangan mehnatga haq to‘lashning eng kam miqdori 1 million 360 ming so‘mni tashkil etadi;
Mukofotning yuqori chegarasi: Yuqoridagi ko‘rsatkichdan kelib chiqqan holda, pedagog va rahbar xodimlarga 1 million 20 ming so‘mgacha mukofot puli berilishi mumkin;
Maoshga bog‘liqlik: Muhim jihati shundaki, mukofot miqdori o‘qituvchining shaxsiy oylik maoshidan emas, balki aynan belgilangan mehnatga haq to‘lashning eng kam miqdoridan kelib chiqqan holda hisoblab chiqariladi.
Asosiy yechim va bayram oldidan kutilayotgan natijalar
Ko‘pchilikni qiziqtirgan eng asosiy masala — bu mablag‘lar kimlarga va qanday tartibda berilishidir. Eng muhim yechim va xulosa shundaki, mehnatga haq to‘lashning eng kam miqdori 1 million 360 ming so‘m etib belgilangani sababli, uning 75 foiziga teng bo‘lgan 1 million 20 ming so‘mgacha bo‘lgan bir martalik bayram mukofoti mamlakatdagi barcha faol o‘qituvchilar va maktab rahbarlariga o‘z vaqtida yetkazib berilishi ko‘zda tutilgan.
Sizningcha, o‘qituvchilarning kasb bayrami munosabati bilan beriladigan bunday moddiy rag‘batlantirishlar ularning samarali ishlashiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ushbu muhim xabarni yaqinlaringiz hamda qadrdon o‘qituvchilaringizga ulashing!
…