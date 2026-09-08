O‘qituvchilarga 1 million so‘mdan ortiq mukofot beriladi: Kutilayotgan to‘lovlar

·67·O‘zbekiston
O‘qituvchilarga 1 million so‘mdan ortiq mukofot beriladi: Kutilayotgan to‘lovlar

O‘zbekistonda pedagog va rahbar xodimlar uchun ko‘zda tutilgan moddiy rag‘batlantirish tizimida muhim o‘zgarishlar belgilandi. Mamlakat miqyosida keng nishonlanadigan «1 oktyabr — O‘qituvchi va murabbiylar kuni» munosabati bilan tizim xodimlariga beriladigan mukofot miqdori sezilarli darajada oshirildi. Xo‘sh, bayram arafasida o‘qituvchilarga qancha miqdorda pul mukofoti beriladi va bu mablag‘lar qanday mezonlar asosida hisoblanadi? Maqola oxirida esa asosiy intriga — mukofot pulining aniq hisob-kitob formulasi va mehnatga haq to‘lashning eng kam miqdori bilan bog‘liq barcha tafsilotlarni ma’lum qilamiz.

Prezident farmoni va mukofot miqdorining yangi me’yorlari

Davlat rahbariyati tomonidan ta’lim sohasi xodimlarini qo‘llab-quvvatlash va ularning mehnatini munosib rag‘batlantirishga qaratilgan qarorlar qabul qilinmoqda:

  • Farmon talablari: Prezidentning tegishli farmoniga asosan, ta’lim muassasalarining pedagogik va rahbar xodimlariga bayram munosabati bilan beriladigan mukofotlar miqdori yangi bosqichga ko‘tarildi;

  • Foiz ko‘rsatkichi: Hujjatga muvofiq, mukofot miqdori belgilangan mehnatga haq to‘lashning eng kam miqdorining 75 foizigacha etib belgilandi;

  • Qo‘llab-quvvatlash choralari: Bu kabi moliyaviy rag‘batlar o‘qituvchilarning jamiyatdagi mavqeini yanada mustahkamlash va ularning kasb bayramini ko‘tarinki ruhda kutib olishini ta’minlashga xizmat qiladi.

«Pedagog va rahbar xodimlarga 1 oktyabr munosabati bilan beriladigan mukofotlar belgilangan mehnatga haq to‘lashning eng kam miqdoridan kelib chiqib hisoblanadi», — deyiladi rasmiy manbalarda.

Hisob-kitob asoslari va moliyaviy ko‘rsatkichlar

Bayram mukofotini shakllantirishda qo‘llaniladigan asosiy raqamlar va shartlar quyidagicha ko‘rinish olgan:

  • Eng kam ish haqi miqdori: Hozirgi kunda respublikada belgilangan mehnatga haq to‘lashning eng kam miqdori 1 million 360 ming so‘mni tashkil etadi;

  • Mukofotning yuqori chegarasi: Yuqoridagi ko‘rsatkichdan kelib chiqqan holda, pedagog va rahbar xodimlarga 1 million 20 ming so‘mgacha mukofot puli berilishi mumkin;

  • Maoshga bog‘liqlik: Muhim jihati shundaki, mukofot miqdori o‘qituvchining shaxsiy oylik maoshidan emas, balki aynan belgilangan mehnatga haq to‘lashning eng kam miqdoridan kelib chiqqan holda hisoblab chiqariladi.

Asosiy yechim va bayram oldidan kutilayotgan natijalar

Ko‘pchilikni qiziqtirgan eng asosiy masala — bu mablag‘lar kimlarga va qanday tartibda berilishidir. Eng muhim yechim va xulosa shundaki, mehnatga haq to‘lashning eng kam miqdori 1 million 360 ming so‘m etib belgilangani sababli, uning 75 foiziga teng bo‘lgan 1 million 20 ming so‘mgacha bo‘lgan bir martalik bayram mukofoti mamlakatdagi barcha faol o‘qituvchilar va maktab rahbarlariga o‘z vaqtida yetkazib berilishi ko‘zda tutilgan.

Sizningcha, o‘qituvchilarning kasb bayrami munosabati bilan beriladigan bunday moddiy rag‘batlantirishlar ularning samarali ishlashiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ushbu muhim xabarni yaqinlaringiz hamda qadrdon o‘qituvchilaringizga ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?Bugun, 14:14Ertaga O‘zbekistonda havo isishi kutilmoqdaErtaga O‘zbekistonda havo isishi kutilmoqdaBugun, 13:20Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!Bugun, 09:58Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandiIkki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandiKecha, 21:04Chegaralarda navbatlar tarixda qoladimi? Bojxonada 20 daqiqalik «inqilob» va kutilmagan kelishuvChegaralarda navbatlar tarixda qoladimi? Bojxonada 20 daqiqalik «inqilob» va kutilmagan kelishuvKecha, 15:59Toshkentdan Parkentga olib boradigan yangi temiryo‘l barchani hayratda qoldirdiToshkentdan Parkentga olib boradigan yangi temiryo‘l barchani hayratda qoldirdiKecha, 15:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi
Ertaga O‘zbekistonda ob-havo qanday kuzatiladi?
Ertaga O‘zbekistonda ob-havo qanday kuzatiladi?