Samsung Galaxy Z Fold 8 ekranidagi oʻziga xoslik sababini tushuntirdi

·35·Texno
Samsung Galaxy Z Fold 8 ekranidagi oʻziga xoslik sababini tushuntirdi

Yangi avlod gadjetlari bozorida texnologik yangiliklar har doim ham birdek qabul qilinmayveradi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, baʼzi foydalanuvchilar oʻzlarining yangi Samsung Galaxy Z Fold 8 va Galaxy Z Fold 8 Ultra qurilmalaridan foydalanish jarayonida noodatiy holatga duch kelishgan. Xususan, asosiy egiluvchan displeyning burchak qismiga bosim oʻtkazilganda, panel biroz ichkariga qarab choʻkishi aniqlangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu holat koʻpchilik xaridorlar orasida haqli ravishda savollar tugʻdirib, uni ishlab chiqarishdagi nuqson yoki brak sifatida baholashlariga sabab boʻlgan. Biroq Janubiy Koreya texnologiya giganti mazkur holat xato emasligini va bu qurilmaning muhandislik tuzilishidagi oʻziga xos xususiyat ekanini rasman maʼlum qildi.

Amozirovka tizimi va uning vazifasi

Samsung vakillarining tushuntirishicha, smartfonning asosiy egiluvchan displeyi tashqi burchaklari atrofida maxsus amortizatsiyalovchi tuzilma bilan taʼminlangan. Ushbu yechimning asosiy vazifasi panelning chidamliligini oshirish hamda uni kundalik mexanik yuklamalardan samarali himoya qilishdan iborat.

Muhandislar konstruksiyani loyihalash jarayonida ayrim ichki komponentlar orasida kichik masofa yoki boʻshliq qoldirganlar. Aynan mana shu texnologik boʻshliq tufayli foydalanuvchi displeyning maʼlum qismlariga bosganida yuzaga keladigan ozgina harakatlanish seziladi. Kompaniya bu holat panelning ishonchliligini taʼminlash uchun ataylab qilinganini taʼkidlaydi.

Qurilma funksionalligiga taʼsiri yoʻq

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, mazkur konstruktiv yechim ekran faoliyatiga ham, smartfonning umumiy unumdorligiga ham hech qanday salbiy taʼsir koʻrsatmaydi. Aksincha, ekran burchaklarining biroz egiluvchanligi ichki qismlarning oʻzaro toʻqnashuvi paytida yuzaga keladigan bosim kuchini kamaytirishga yordam beradi.

Kompaniyaning rasmiy bayonotida isteʼmolchilarning xavotirlariga aniqlik kiritilib, shunday deyiladi: «SM-F976N foydalanuvchilari asosiy displey burchaklarining yengil bosishgacha chuqur choʻkishini sezishganda nuqson bor deb oʻylashadi. Biroq bu egiluvchan qurilmaning mustahkamligini oshirish maqsadida tashqi burchaklarga qoʻllanilgan amortizatsiya konstruksiyasidir».

Shu tariqa, Samsung kompaniyasi foydalanuvchilarga bu holat nosozlik emasligini yana bir bor tasdiqladi. Zamonaviy buklanuvchi smartfonlar texnologiyasi oʻziga xos yondashuvlarni talab etishi va ushbu kichik detallar gadjetning xizmat muddatini uzaytirishga xizmat qilishi maʼlum qilindi.

SamsungGalaxy Z Fold 8SmartfonTexnologiyaDispley
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi oʻta jim va tejamkor gaz suv isitgichini taqdim etdiXiaomi oʻta jim va tejamkor gaz suv isitgichini taqdim etdiBugun, 15:28HMD Global B2B sektori uchun yangi HMD Salo 5G smartfonini taqdim etdiHMD Global B2B sektori uchun yangi HMD Salo 5G smartfonini taqdim etdiBugun, 14:57O‘zbekistonda HUMO raqamli tokeni to‘lovlarda sinovdan o‘tkaziladiO‘zbekistonda HUMO raqamli tokeni to‘lovlarda sinovdan o‘tkaziladiBugun, 14:13Xiaomi oyoq uchun yangi vannachani taqdim etdiXiaomi oyoq uchun yangi vannachani taqdim etdiBugun, 13:56Nokia brendining afsonaviy Asha seriyasi Android platformasida qaytdiNokia brendining afsonaviy Asha seriyasi Android platformasida qaytdiBugun, 13:26Xiaomi 18 Fold flagmani ilk kunda rekord darajada sotildiXiaomi 18 Fold flagmani ilk kunda rekord darajada sotildiBugun, 12:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi