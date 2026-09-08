Samsung Galaxy Z Fold 8 ekranidagi oʻziga xoslik sababini tushuntirdi
Yangi avlod gadjetlari bozorida texnologik yangiliklar har doim ham birdek qabul qilinmayveradi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, baʼzi foydalanuvchilar oʻzlarining yangi Samsung Galaxy Z Fold 8 va Galaxy Z Fold 8 Ultra qurilmalaridan foydalanish jarayonida noodatiy holatga duch kelishgan. Xususan, asosiy egiluvchan displeyning burchak qismiga bosim oʻtkazilganda, panel biroz ichkariga qarab choʻkishi aniqlangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ushbu holat koʻpchilik xaridorlar orasida haqli ravishda savollar tugʻdirib, uni ishlab chiqarishdagi nuqson yoki brak sifatida baholashlariga sabab boʻlgan. Biroq Janubiy Koreya texnologiya giganti mazkur holat xato emasligini va bu qurilmaning muhandislik tuzilishidagi oʻziga xos xususiyat ekanini rasman maʼlum qildi.
Amozirovka tizimi va uning vazifasiSamsung vakillarining tushuntirishicha, smartfonning asosiy egiluvchan displeyi tashqi burchaklari atrofida maxsus amortizatsiyalovchi tuzilma bilan taʼminlangan. Ushbu yechimning asosiy vazifasi panelning chidamliligini oshirish hamda uni kundalik mexanik yuklamalardan samarali himoya qilishdan iborat.
Muhandislar konstruksiyani loyihalash jarayonida ayrim ichki komponentlar orasida kichik masofa yoki boʻshliq qoldirganlar. Aynan mana shu texnologik boʻshliq tufayli foydalanuvchi displeyning maʼlum qismlariga bosganida yuzaga keladigan ozgina harakatlanish seziladi. Kompaniya bu holat panelning ishonchliligini taʼminlash uchun ataylab qilinganini taʼkidlaydi.
Qurilma funksionalligiga taʼsiri yoʻqMutaxassislarning taʼkidlashicha, mazkur konstruktiv yechim ekran faoliyatiga ham, smartfonning umumiy unumdorligiga ham hech qanday salbiy taʼsir koʻrsatmaydi. Aksincha, ekran burchaklarining biroz egiluvchanligi ichki qismlarning oʻzaro toʻqnashuvi paytida yuzaga keladigan bosim kuchini kamaytirishga yordam beradi.
Kompaniyaning rasmiy bayonotida isteʼmolchilarning xavotirlariga aniqlik kiritilib, shunday deyiladi: «SM-F976N foydalanuvchilari asosiy displey burchaklarining yengil bosishgacha chuqur choʻkishini sezishganda nuqson bor deb oʻylashadi. Biroq bu egiluvchan qurilmaning mustahkamligini oshirish maqsadida tashqi burchaklarga qoʻllanilgan amortizatsiya konstruksiyasidir».
Shu tariqa, Samsung kompaniyasi foydalanuvchilarga bu holat nosozlik emasligini yana bir bor tasdiqladi. Zamonaviy buklanuvchi smartfonlar texnologiyasi oʻziga xos yondashuvlarni talab etishi va ushbu kichik detallar gadjetning xizmat muddatini uzaytirishga xizmat qilishi maʼlum qilindi.
…