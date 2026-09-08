HMD Global B2B sektori uchun yangi HMD Salo 5G smartfonini taqdim etdi
HMD Global kompaniyasi jahon bozorlariga korporativ mijozlarga moʻljallangan HMD Salo 5G smartfonini chiqardi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilma asosan B2B segmentiga yoʻnaltirilgan boʻlib, 2024 yilda bekor qilingan HMD Titan 5G loyihasining qayta nomlangan versiyasi hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Texnik imkoniyatlar va ekranYangi smartfon 6,56 dyuymli IPS LCD displey bilan jihozlangan boʻlib, ekran 1080x2400 piksellar aniqligini va 90 Hz yangilanish chastotasini qoʻllab-quvvatlaydi. Bu koʻrsatkichlar korporativ vazifalar va kundalik ish jarayonlarida tasvirning silliq hamda sifatli chiqishini taʼminlaydi.
Qurilmaning apparat qismi Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2 odnokristalli tizimiga tayanadi. Shuningdek, smartfon 8 GB gacha tezkor va 128 GB ichki xotira bilan taʼminlangan boʻlib, bu ishchi ilovalar uchun yetarli zaxirani taqdim etadi.
Kamera imkoniyatlari va akkumulyatorFotoshimoyat va muloqot imkoniyatlariga alohida eʼtibor qaratilgan. Old panelda 50 megapikselli yuqori aniqlikdagi frontal kamera joylashgan boʻlib, u videoqoʻngʻiroqlar uchun juda qulay. Orqa panelda esa 64 megapikselli asosiy kamera hamda 13 megapikselli oʻta keng burchakli kamera oʻrin olgan.
Smartfon uzoq muddatli avtonom ishlashni taʼminlovchi 5000 mAch sigʻimli akkumulyator bilan jihozlangan. Batareya 33 W quvvatga ega simli quvvat olish texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi, bu esa qurilmani tezda qayta zaryadlash imkonini beradi.
Dasturiy taʼminot va xavfsizlikQurilma eng soʻnggi Android 16 operatsion tizimida ishlaydi. Korporativ mijozlar uchun xavfsizlik eng muhim omillardan biri boʻlgani bois, ishlab chiqaruvchi ushbu model uchun 5 yil davomida xavfsizlik yangilanishlarini taqdim etishni vaʼda qilmoqda.
HMD Salo 5G oʻzining oʻziga xos nomi va mustahkam texnik bazasi bilan korporativ bozor talablariga toʻliq javob beradi. Ushbu smartfon ishbilarmonlik muhitida xavfsizlik va barqarorlikni qadrlaydigan kompaniyalar uchun ishonchli yechimga aylanishi kutilmoqda.
…