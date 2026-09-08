HMD Global B2B sektori uchun yangi HMD Salo 5G smartfonini taqdim etdi

·19·Texno
HMD Global B2B sektori uchun yangi HMD Salo 5G smartfonini taqdim etdi

HMD Global kompaniyasi jahon bozorlariga korporativ mijozlarga moʻljallangan HMD Salo 5G smartfonini chiqardi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilma asosan B2B segmentiga yoʻnaltirilgan boʻlib, 2024 yilda bekor qilingan HMD Titan 5G loyihasining qayta nomlangan versiyasi hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Texnik imkoniyatlar va ekran

Yangi smartfon 6,56 dyuymli IPS LCD displey bilan jihozlangan boʻlib, ekran 1080x2400 piksellar aniqligini va 90 Hz yangilanish chastotasini qoʻllab-quvvatlaydi. Bu koʻrsatkichlar korporativ vazifalar va kundalik ish jarayonlarida tasvirning silliq hamda sifatli chiqishini taʼminlaydi.

Qurilmaning apparat qismi Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2 odnokristalli tizimiga tayanadi. Shuningdek, smartfon 8 GB gacha tezkor va 128 GB ichki xotira bilan taʼminlangan boʻlib, bu ishchi ilovalar uchun yetarli zaxirani taqdim etadi.

Kamera imkoniyatlari va akkumulyator

Fotoshimoyat va muloqot imkoniyatlariga alohida eʼtibor qaratilgan. Old panelda 50 megapikselli yuqori aniqlikdagi frontal kamera joylashgan boʻlib, u videoqoʻngʻiroqlar uchun juda qulay. Orqa panelda esa 64 megapikselli asosiy kamera hamda 13 megapikselli oʻta keng burchakli kamera oʻrin olgan.

Smartfon uzoq muddatli avtonom ishlashni taʼminlovchi 5000 mAch sigʻimli akkumulyator bilan jihozlangan. Batareya 33 W quvvatga ega simli quvvat olish texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi, bu esa qurilmani tezda qayta zaryadlash imkonini beradi.

Dasturiy taʼminot va xavfsizlik

Qurilma eng soʻnggi Android 16 operatsion tizimida ishlaydi. Korporativ mijozlar uchun xavfsizlik eng muhim omillardan biri boʻlgani bois, ishlab chiqaruvchi ushbu model uchun 5 yil davomida xavfsizlik yangilanishlarini taqdim etishni vaʼda qilmoqda.

HMD Salo 5G oʻzining oʻziga xos nomi va mustahkam texnik bazasi bilan korporativ bozor talablariga toʻliq javob beradi. Ushbu smartfon ishbilarmonlik muhitida xavfsizlik va barqarorlikni qadrlaydigan kompaniyalar uchun ishonchli yechimga aylanishi kutilmoqda.

HMD SaloSmartfonB2BQualcommAndroid 16
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy Z Fold 8 ekranidagi oʻziga xoslik sababini tushuntirdiSamsung Galaxy Z Fold 8 ekranidagi oʻziga xoslik sababini tushuntirdiBugun, 14:21O‘zbekistonda HUMO raqamli tokeni to‘lovlarda sinovdan o‘tkaziladiO‘zbekistonda HUMO raqamli tokeni to‘lovlarda sinovdan o‘tkaziladiBugun, 14:13Xiaomi oyoq uchun yangi vannachani taqdim etdiXiaomi oyoq uchun yangi vannachani taqdim etdiBugun, 13:56Nokia brendining afsonaviy Asha seriyasi Android platformasida qaytdiNokia brendining afsonaviy Asha seriyasi Android platformasida qaytdiBugun, 13:26Xiaomi 18 Fold flagmani ilk kunda rekord darajada sotildiXiaomi 18 Fold flagmani ilk kunda rekord darajada sotildiBugun, 12:58MediaTek Helio G99+ taqdim etildi: byudjet telefonlar uchun yangi chipMediaTek Helio G99+ taqdim etildi: byudjet telefonlar uchun yangi chipBugun, 10:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi