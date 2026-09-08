O‘zbekistonda HUMO raqamli tokeni to‘lovlarda sinovdan o‘tkaziladi

·56·Texno
O‘zbekistonda HUMO raqamli tokeni to‘lovlarda sinovdan o‘tkaziladi

Foto: O‘zA

O‘zbekiston moliya-bank tizimida raqamli texnologiyalarni joriy etish va zamonaviy hisob-kitob mexanizmlarini rivojlantirish yo‘lida muhim tajriba loyihasiga start berilmoqda. Mamlakatda milliy valyuta — so‘mga tenglashtirilgan maxsus HUMO raqamli tokenidan to‘lov vositasi sifatida foydalanish bo‘yicha rasmiy sinov jarayoni boshlanadi. Mazkur yangilik raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish va naqdsiz hisob-kitoblar ko‘lamini kengaytirishga qaratilgani bilan katta ahamiyat kasb etmoqda. Xo‘sh, ushbu raqamli token qanday ishlaydi, uning xavfsizligi qanday ta’minlanadi va nazorat qaysi idoralarga yuklatilgan? Maqola oxirida esa asosiy intriga — tajriba loyihasining aniq sinov muddatlari va uzaytirish shartlarining barcha tafsilotlarini ma’lum qilamiz.

Raqamli tokenning moliyaviy mexanizmi va ta’minoti

Yangi moliyaviy vositani sinovdan o‘tkazish jarayoni bir qator muhim mezonlarga asoslanadi:

  • Milliy valyutaga tenglik: Sinov doirasida bitta HUMO tokenining qiymati aniq bir so‘mga teng (1 HUMO = 1 so‘m) etib belgilanmoqda;

  • Davlat kafolati va ta’minoti: Tokenlarning moliyaviy barqarorligi O‘zbekiston davlat qimmatli qog‘ozlari bilan ta’minlanishi rejalashtirilgan;

  • Amaliy to‘lov imkoniyatlari: Tajriba davomida kundalik tovarlar va turli xizmatlar uchun to‘lovlarni amalga oshirish hamda to‘lovlarni qabul qilish tizimi sinab ko‘riladi.

Xavfsizlikni baholash va davlat nazorati

Raqamli vositalardan foydalanishda moliyaviy xavfsizlik va tizim barqarorligi eng birinchi o‘ringa qo‘yiladi:

  • Xatarlarni baholash: Loyiha davomida tokenlarning to‘liq ta’minoti, axborot xavfsizligi va yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan ehtimoliy xatarlar chuqur tahlil qilinadi;

  • Markaziy bank nazorati: Mazkur yangi moliyaviy amaliyot O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining qat’iy kuzatuvi ostida olib boriladi;

  • Istiqbolli loyihalar agentligi: Jarayonlarni muvofiqlashtirish va zamonaviy tartibga solish Istiqbolli loyihalar milliy agentligi nazoratida amalga oshiriladi.

Asosiy yechim va loyihaning sinov muddatlari

Ko‘pchilikni qiziqtirgan eng asosiy masala — bu yangilik aynan qachon to‘liq amaliyotga kiritilishi va sinov jarayoni qancha davom etishidir. Eng muhim yechim va xulosa shundaki, ushbu pilot loyihaning dastlabki muddati rosa 12 oy etib belgilandi. Agar sinov natijalari qo‘shimcha tekshiruvlarni talab etsa, muddat yana uzaytirilishi mumkin, biroq umumiy amal qilish davri qat’iy ravishda 3 yildan oshmaydi.

Sizningcha, HUMO raqamli tokenining kundalik to‘lovlarda sinovdan o‘tkazilishi mamlakatimizda naqdsiz hisob-kitoblar rivojiga qanday ijobiy ta’sir ko‘rsatadi? Siz o‘zingiz tovar va xizmatlar uchun bunday raqamli tokenlar orqali to‘lov qilishga tayyormisiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ushbu muhim iqtisodiy yangilikni do‘stlaringizga ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

HMD Global B2B sektori uchun yangi HMD Salo 5G smartfonini taqdim etdiHMD Global B2B sektori uchun yangi HMD Salo 5G smartfonini taqdim etdiBugun, 14:57Samsung Galaxy Z Fold 8 ekranidagi oʻziga xoslik sababini tushuntirdiSamsung Galaxy Z Fold 8 ekranidagi oʻziga xoslik sababini tushuntirdiBugun, 14:21Xiaomi oyoq uchun yangi vannachani taqdim etdiXiaomi oyoq uchun yangi vannachani taqdim etdiBugun, 13:56Nokia brendining afsonaviy Asha seriyasi Android platformasida qaytdiNokia brendining afsonaviy Asha seriyasi Android platformasida qaytdiBugun, 13:26Xiaomi 18 Fold flagmani ilk kunda rekord darajada sotildiXiaomi 18 Fold flagmani ilk kunda rekord darajada sotildiBugun, 12:58MediaTek Helio G99+ taqdim etildi: byudjet telefonlar uchun yangi chipMediaTek Helio G99+ taqdim etildi: byudjet telefonlar uchun yangi chipBugun, 10:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi