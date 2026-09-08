O‘zbekistonda HUMO raqamli tokeni to‘lovlarda sinovdan o‘tkaziladi
Foto: O‘zA
O‘zbekiston moliya-bank tizimida raqamli texnologiyalarni joriy etish va zamonaviy hisob-kitob mexanizmlarini rivojlantirish yo‘lida muhim tajriba loyihasiga start berilmoqda. Mamlakatda milliy valyuta — so‘mga tenglashtirilgan maxsus HUMO raqamli tokenidan to‘lov vositasi sifatida foydalanish bo‘yicha rasmiy sinov jarayoni boshlanadi. Mazkur yangilik raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish va naqdsiz hisob-kitoblar ko‘lamini kengaytirishga qaratilgani bilan katta ahamiyat kasb etmoqda. Xo‘sh, ushbu raqamli token qanday ishlaydi, uning xavfsizligi qanday ta’minlanadi va nazorat qaysi idoralarga yuklatilgan? Maqola oxirida esa asosiy intriga — tajriba loyihasining aniq sinov muddatlari va uzaytirish shartlarining barcha tafsilotlarini ma’lum qilamiz.
Raqamli tokenning moliyaviy mexanizmi va ta’minoti
Yangi moliyaviy vositani sinovdan o‘tkazish jarayoni bir qator muhim mezonlarga asoslanadi:
Milliy valyutaga tenglik: Sinov doirasida bitta HUMO tokenining qiymati aniq bir so‘mga teng (1 HUMO = 1 so‘m) etib belgilanmoqda;
Davlat kafolati va ta’minoti: Tokenlarning moliyaviy barqarorligi O‘zbekiston davlat qimmatli qog‘ozlari bilan ta’minlanishi rejalashtirilgan;
Amaliy to‘lov imkoniyatlari: Tajriba davomida kundalik tovarlar va turli xizmatlar uchun to‘lovlarni amalga oshirish hamda to‘lovlarni qabul qilish tizimi sinab ko‘riladi.
Xavfsizlikni baholash va davlat nazorati
Raqamli vositalardan foydalanishda moliyaviy xavfsizlik va tizim barqarorligi eng birinchi o‘ringa qo‘yiladi:
Xatarlarni baholash: Loyiha davomida tokenlarning to‘liq ta’minoti, axborot xavfsizligi va yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan ehtimoliy xatarlar chuqur tahlil qilinadi;
Markaziy bank nazorati: Mazkur yangi moliyaviy amaliyot O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining qat’iy kuzatuvi ostida olib boriladi;
Istiqbolli loyihalar agentligi: Jarayonlarni muvofiqlashtirish va zamonaviy tartibga solish Istiqbolli loyihalar milliy agentligi nazoratida amalga oshiriladi.
Asosiy yechim va loyihaning sinov muddatlari
Ko‘pchilikni qiziqtirgan eng asosiy masala — bu yangilik aynan qachon to‘liq amaliyotga kiritilishi va sinov jarayoni qancha davom etishidir. Eng muhim yechim va xulosa shundaki, ushbu pilot loyihaning dastlabki muddati rosa 12 oy etib belgilandi. Agar sinov natijalari qo‘shimcha tekshiruvlarni talab etsa, muddat yana uzaytirilishi mumkin, biroq umumiy amal qilish davri qat’iy ravishda 3 yildan oshmaydi.
Sizningcha, HUMO raqamli tokenining kundalik to‘lovlarda sinovdan o‘tkazilishi mamlakatimizda naqdsiz hisob-kitoblar rivojiga qanday ijobiy ta’sir ko‘rsatadi? Siz o‘zingiz tovar va xizmatlar uchun bunday raqamli tokenlar orqali to‘lov qilishga tayyormisiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ushbu muhim iqtisodiy yangilikni do‘stlaringizga ulashing!
…