Mashhur teleboshlovchi o‘lim jazosiga hukm qilindi
5 sentyabr kuni Misrdagi sud mamlakatda keng tanilgan teleboshlovchi Sara Halifa hamda jinoyat ishi doirasidagi yana 11 nafar ayblanuvchini giyohvandlik vositalarini ishlab chiqarish va ularni sotish bilan bog‘liq jinoyatlarda aybdor deb topib, o‘lim jazosiga hukm qildi. Bu haqda “Al-Ahram” xabar berdi.
Nashr tarqatgan ma’lumotlarga ko‘ra, Sara Halifa va boshqa ayblanuvchilar giyohvand moddalar tayyorlash uchun zarur bo‘lgan xomashyoni xarid qilish, uni qayta ishlash hamda tayyor mahsulotni keyinchalik sotish bilan shug‘ullangan uyushgan jinoiy guruhni shakllantirganlikda gumon qilingan.
Tergov ma’lumotlarida ta’kidlanishicha, sudlanuvchilarga nisbatan qo‘yilgan ayblovlar faqat giyohvandlik vositalari bilan bog‘liq jinoyatlar bilangina cheklanmagan. Ularga, shuningdek, o‘qotar qurollarni qonunga xilof ravishda saqlash bo‘yicha ham ayblovlar ilgari surilgan.
Tergov jarayonida huquq-tartibot idoralari tomonidan giyohvandlik vositalari va ularni tayyorlashda foydalanilgan xomashyoning katta miqdori musodara qilingan. Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, musodara qilingan moddalarning umumiy og‘irligi 750 kilogrammdan oshgan.
Bundan tashqari, politsiya xodimlari giyohvandlik vositalarini tayyorlash uchun maxsus jihozlangan ikkita xonadonni ham aniqlagan. Ushbu joylar narkolaboratoriya sifatida foydalanilgani aytilmoqda.
Huquq-tartibot idoralari vakillari yana o‘q-dorilar bilan birga saqlangan, tegishli litsenziyaga ega bo‘lmagan qurol-aslaha arsenalini ham topgan. Bu holat ish bo‘yicha ayblovlarni yanada og‘irlashtirgan.
Shu bilan birga, sud qarori hali yakuniy nuqta emas. “Aybdor deb topilgan Halifa va boshqa sudlanuvchilar chiqarilgan hukm ustidan belgilangan tartibda shikoyat qilish huquqiga ega”, deyiladi xabarda.
“Al-Ahram” nashri qo‘shimcha aniqlik kiritib, Sara Halifa 2025 yil aprel oyida Qohira shahrida qo‘lga olinganini ma’lum qildi.
Sara Halifa Misrda taniqli media shaxslaridan biri bo‘lgan. U bir nechta telekanallarda teleboshlovchi sifatida faoliyat yuritgan va ommaviy axborot vositalari orqali keng jamoatchilikka tanilgan.
Endilikda mashhur teleboshlovchining nomi giyohvandlik vositalarining noqonuniy muomalasi bilan bog‘liq katta jinoiy ish doirasida tilga olinmoqda. Sudning o‘lim jazosi haqidagi qarori esa jamoatchilik e’tiborini ushbu ishga yanada kuchaytirdi.
…