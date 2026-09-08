Mashhur teleboshlovchi o‘lim jazosiga hukm qilindi

·83·Dunyo
Mashhur teleboshlovchi o‘lim jazosiga hukm qilindi

5 sentyabr kuni Misrdagi sud mamlakatda keng tanilgan teleboshlovchi Sara Halifa hamda jinoyat ishi doirasidagi yana 11 nafar ayblanuvchini giyohvandlik vositalarini ishlab chiqarish va ularni sotish bilan bog‘liq jinoyatlarda aybdor deb topib, o‘lim jazosiga hukm qildi. Bu haqda “Al-Ahram” xabar berdi.

Nashr tarqatgan ma’lumotlarga ko‘ra, Sara Halifa va boshqa ayblanuvchilar giyohvand moddalar tayyorlash uchun zarur bo‘lgan xomashyoni xarid qilish, uni qayta ishlash hamda tayyor mahsulotni keyinchalik sotish bilan shug‘ullangan uyushgan jinoiy guruhni shakllantirganlikda gumon qilingan.

Tergov ma’lumotlarida ta’kidlanishicha, sudlanuvchilarga nisbatan qo‘yilgan ayblovlar faqat giyohvandlik vositalari bilan bog‘liq jinoyatlar bilangina cheklanmagan. Ularga, shuningdek, o‘qotar qurollarni qonunga xilof ravishda saqlash bo‘yicha ham ayblovlar ilgari surilgan.

Tergov jarayonida huquq-tartibot idoralari tomonidan giyohvandlik vositalari va ularni tayyorlashda foydalanilgan xomashyoning katta miqdori musodara qilingan. Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, musodara qilingan moddalarning umumiy og‘irligi 750 kilogrammdan oshgan.

Bundan tashqari, politsiya xodimlari giyohvandlik vositalarini tayyorlash uchun maxsus jihozlangan ikkita xonadonni ham aniqlagan. Ushbu joylar narkolaboratoriya sifatida foydalanilgani aytilmoqda.

Huquq-tartibot idoralari vakillari yana o‘q-dorilar bilan birga saqlangan, tegishli litsenziyaga ega bo‘lmagan qurol-aslaha arsenalini ham topgan. Bu holat ish bo‘yicha ayblovlarni yanada og‘irlashtirgan.

Shu bilan birga, sud qarori hali yakuniy nuqta emas. “Aybdor deb topilgan Halifa va boshqa sudlanuvchilar chiqarilgan hukm ustidan belgilangan tartibda shikoyat qilish huquqiga ega”, deyiladi xabarda.

“Al-Ahram” nashri qo‘shimcha aniqlik kiritib, Sara Halifa 2025 yil aprel oyida Qohira shahrida qo‘lga olinganini ma’lum qildi.

Sara Halifa Misrda taniqli media shaxslaridan biri bo‘lgan. U bir nechta telekanallarda teleboshlovchi sifatida faoliyat yuritgan va ommaviy axborot vositalari orqali keng jamoatchilikka tanilgan.

Endilikda mashhur teleboshlovchining nomi giyohvandlik vositalarining noqonuniy muomalasi bilan bog‘liq katta jinoiy ish doirasida tilga olinmoqda. Sudning o‘lim jazosi haqidagi qarori esa jamoatchilik e’tiborini ushbu ishga yanada kuchaytirdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dunyoda urushlar soni rekord darajaga yetdiDunyoda urushlar soni rekord darajaga yetdiBugun, 15:0770 yoshli ayol asrab olgan 17 yoshli qizini maymunga almashtirdi70 yoshli ayol asrab olgan 17 yoshli qizini maymunga almashtirdiBugun, 14:36Eyfel minorasida ishlovchi “nomahram” ayollar minoradan chetlatildiEyfel minorasida ishlovchi “nomahram” ayollar minoradan chetlatildiBugun, 14:27Tramp Oyga da’vo qildi: xalqaro huquq bunga nima deydi?Tramp Oyga da’vo qildi: xalqaro huquq bunga nima deydi?Bugun, 14:03Qirol Charlz Garriga qirollikdagi “o‘rnini” yana eslatdiQirol Charlz Garriga qirollikdagi “o‘rnini” yana eslatdiBugun, 13:48Ispaniyada shifokorlar namoyishga chiqmoqda: yangi qonun mojarosi nima bilan tugaydi?Ispaniyada shifokorlar namoyishga chiqmoqda: yangi qonun mojarosi nima bilan tugaydi?Bugun, 13:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada