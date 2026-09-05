Olimlar yosh o‘tishi bilan xotira nega susayishini aniqladi

·17·Foydali
Olimlar yosh o‘tishi bilan xotira nega susayishini aniqladi

Olimlar inson yoshi kattalashgani sari xotira nima uchun susayishini tushuntiruvchi yangi dalillarga ega bo‘ldi. Ma’lum bo‘lishicha, bu jarayon oddiy unutuvchanlik bilan cheklanmaydi.

Tadqiqotchilarning fikricha, yosh o‘tishi bilan miya muayyan voqealarni aniq detallari bilan qayta tiklash o‘rniga, o‘xshash xotiralarni umumiy kategoriyalarga birlashtira boshlaydi. Shu sababli odam voqeaning o‘ziga xos tafsilotlarini eslashda qiynalishi mumkin.

Bu jarayonda gippokamp muhim rol o‘ynaydi. U epizodik xotiralarni saqlash va esga tushirishda ishtirok etadi. Biror voqeani xotirlaganda miya avval shakllangan neyron bog‘lanishlarni qayta faollashtiradi.

Bingxemton universiteti olimlari 61 nafar ko‘ngilli ishtirokida tadqiqot o‘tkazdi. Ular turli yosh guruhlariga — 18–30, 50–60 va 61–74 yoshdagilarga bo‘lindi. Ishtirokchilarga juft holda yuzlar ko‘rsatilib, ularni eslab qolish va keyinchalik tanib olish vazifasi berildi. Bu jarayonda ularning miya faoliyati funksional MRT orqali kuzatildi.

Natijalar yosh ishtirokchilar muayyan detallarni aniqroq eslay olganini ko‘rsatdi. Keksa ishtirokchilar esa umumiy o‘xshashlikni to‘g‘ri anglagan bo‘lsa-da, ayrim tafsilotlarni adashtirgan.

Tadqiqotda yoshlar berilgan juftliklarni 36 foiz holatda to‘g‘ri aniqlagan bo‘lsa, katta yoshli ishtirokchilarda bu ko‘rsatkich 20 foizni tashkil etgan. Miya faoliyatidagi farqlar xotiraning yoshga bog‘liq pasayishining taxminan 30 foizini izohlagan.

Olimlar bu holatni xotiraning butunlay «o‘chib ketishi» emas, balki miyaning ma’lumotlarni umumlashtirishga moyilligi bilan bog‘lamoqda. Ularning ta’kidlashicha, umumlashtirish inson uchun foydali qobiliyat bo‘lib, muammo yosh o‘tishi bilan aniq detallarni ajratish qiyinlashganda yuzaga keladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qimmat libos ham qutqarolmaydi: Insonning obro‘sini bir zumda tushirib yuboradigan odatlarQimmat libos ham qutqarolmaydi: Insonning obro‘sini bir zumda tushirib yuboradigan odatlarBugun, 08:33Insonning asl xarakterini aniqlashning 5 ta oltin qoidasi — niqoblarni fosh etishInsonning asl xarakterini aniqlashning 5 ta oltin qoidasi — niqoblarni fosh etishBugun, 08:13Tug‘ilgan kuningiz tashqi qiyofangiz va jozibangiz haqida nima deydi?Tug‘ilgan kuningiz tashqi qiyofangiz va jozibangiz haqida nima deydi?Kecha, 12:40Ruhiy manipulyatsiyaning 5 ta xavfli usuli — qanday qilib tuzoqqa tushmaslik mumkin?Ruhiy manipulyatsiyaning 5 ta xavfli usuli — qanday qilib tuzoqqa tushmaslik mumkin?Kecha, 11:56Baxt va muvaffaqiyatni bo‘g‘ayotgan 10 ta «ruhiy chiqindi»: Zudlik bilan chiqarib tashlash zarurBaxt va muvaffaqiyatni bo‘g‘ayotgan 10 ta «ruhiy chiqindi»: Zudlik bilan chiqarib tashlash zarurKecha, 11:36Ko‘pchilik buzadigan 8 ta hayotiy qoida: Nega insonlar eng hal qiluvchi pallalarda xato qiladi?Ko‘pchilik buzadigan 8 ta hayotiy qoida: Nega insonlar eng hal qiluvchi pallalarda xato qiladi?Kecha, 10:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Tug‘ilgan sanangiz qaysi iqtidorni ko‘rsatadi? Qiziq talqin...
Tug‘ilgan sanangiz qaysi iqtidorni ko‘rsatadi? Qiziq talqin...
Pul kimlarga osonroq keladi? Tug‘ilgan sana bo‘yicha reyting...
Pul kimlarga osonroq keladi? Tug‘ilgan sana bo‘yicha reyting...
"Eng yaxshi rafiqa" qaysi sanada tug‘ilgan? Antiqa reyting...
"Eng yaxshi rafiqa" qaysi sanada tug‘ilgan? Antiqa reyting...
Qizlarni xavfdan asrovchi 9 ta oltin qoida: Buni onalar qiziga uqtirishi shart!
Qizlarni xavfdan asrovchi 9 ta oltin qoida: Buni onalar qiziga uqtirishi shart!
Tug‘ilgan kuningiz tashqi qiyofangiz va jozibangiz haqida nima deydi?
Tug‘ilgan kuningiz tashqi qiyofangiz va jozibangiz haqida nima deydi?
Qaysi ayol qaysi ishdan qochishi kerak? Tug‘ilgan sana talqini
Qaysi ayol qaysi ishdan qochishi kerak? Tug‘ilgan sana talqini
Tug‘ilgan sanangiz qanday qiz (yigit)ga oshiq bo‘lishingizni aytib beradi
Tug‘ilgan sanangiz qanday qiz (yigit)ga oshiq bo‘lishingizni aytib beradi
Qimmat libos ham qutqarolmaydi: Insonning obro‘sini bir zumda tushirib yuboradigan odatlar
Qimmat libos ham qutqarolmaydi: Insonning obro‘sini bir zumda tushirib yuboradigan odatlar