Usmon Dembele "Oltin toʻp" haqida dadil fikr bildirdi

·56·Sport
Usmon Dembele "Oltin toʻp" haqida dadil fikr bildirdi

Parij Sen-Jermen hujumchisi Usmon Dembele futbol olamida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlgan bayonot bilan chiqdi. Goal.com xabar berishicha, fransuz futbolchisi bu yilgi nufuzli "Oltin toʻp" mukofoti aynan Parij klubida qolishiga qat'iy ishonmoqda. Yevropaning yetakchi chempionatlarida raqobat kuchli ekaniga qaramay, hujumchi mavsumdagi asosiy individual sovrin uchun kurash boshqa jamoalarga nasib etmasligini ta'kidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Fransiya poytaxti jamoasi vakili boʻlgan Usmon Dembele France Football nashriga bergan intervyusida kelgusi gʻolib kim boʻlishi haqida oʻz fikrlarini ochiq bayon qildi. Uning soʻzlariga koʻra, mazkur sovrin taqdiri borasida ortiqcha shubhalarga oʻrin yoʻq va u Parij Sen-Jermen futbolchisi qoʻlida qoladi.

Favoritlar va kutilmagan qarorlar

Biroq, Dembelening tanlovi futbol jamoatchiligi orasida ajablanarli holatlarni yuzaga keltirdi. Xususan, tajribali futbolchi Barselona safida ajoyib mavsumni oʻtkazgan va Ispaniya terma jamoasining xalqaro miqyosdagi gʻalabalarida katta oʻynagan yosh iqtidor egasi Lamin Yamalni oʻzining dastlabki uchligiga kiritmadi. Garchi u ispaniyalik futbolchining iste'dodini inkor etmasa-da, boshqa oʻyinchilarni ustun qoʻydi.

Dembelemiz oʻzining shaxsiy favoritlari roʻyxatini tuzishda Yevropaning turli chempionatlarida toʻp suruvchi futbolchilar nomini tilga oldi. Oʻz navbatida, u oʻzini bu roʻyxatga qoʻshishdan bosh tortdi.

  • Xvicha Kvaratskhelia
  • Harri Keyn
  • Kylian Mbappe
Fransiyalik futbolchining tushuntirishicha, u hech qachon oʻzini bunday reytinglarga kiritmaydi va ovoz bermaydi. Shuningdek, u Luis Enrike boshchiligidagi jamoaning taktik poydevori va koʻzga tashlanmaydigan futbolchilarning barqarorligiga e'tibor qaratish lozimligini ta'kidladi.

E'tibordan chetda qolayotgan futbolchilar

Parij Sen-Jermen qanot hujumchisi keng jamoatchilik va sport matbuoti e'tiboridan chetda qolayotgan yana bir qator yorqin oʻyinchilarni ham tilga oldi. Uning fikricha, Germaniya Bundesligasida eng yaxshi mavsumni oʻtkazgan Maykl Olise hamda jamoa dosh berishida muhim rol oʻynagan Villian Pacho bu e'tirofga munosib.

Dembele mavsum davomida yorqin oʻyin koʻrsatgan Lamin Yamal va Fabian Ruis kabi futbolchilar ham yuqori baholanishi kerakligini qoʻshimcha qildi. U ayniqsa Villian Pachoning xizmatlari koʻpincha unutib yuborilishini qayd etib, bu yil uning mehnati munosib baholanishiga umid bildirdi.

Usmon DembeleOltin toʻpParij Sen-JermenLamin YamalKylian Mbappe
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kilian Mbappe Fransiya terma jamoasining jahon chempionatidagi magʻlubiyatiga izoh berdiKilian Mbappe Fransiya terma jamoasining jahon chempionatidagi magʻlubiyatiga izoh berdiBugun, 14:18Qozog‘iston Osiyo o‘yinlari-2026 uchun boks bo‘yicha rasmiy tarkibini e’lon qildiQozog‘iston Osiyo o‘yinlari-2026 uchun boks bo‘yicha rasmiy tarkibini e’lon qildiBugun, 13:4619 yoshli Yamal farzand kutyaptimi?19 yoshli Yamal farzand kutyaptimi?Bugun, 13:46Bekzod Qurbonov Germaniyada kumush medalni qo‘lga kiritdiBekzod Qurbonov Germaniyada kumush medalni qo‘lga kiritdiBugun, 13:37Husanov asosiy tarkibdan chetda qoldimi? “Portu”ga qarshi o‘yin oldidan kutilmagan taxminlarHusanov asosiy tarkibdan chetda qoldimi? “Portu”ga qarshi o‘yin oldidan kutilmagan taxminlarBugun, 13:31Karlos Teves: "Messi va Ronaldu bir jamoada o‘ynashga rozi bo‘ldi"Karlos Teves: "Messi va Ronaldu bir jamoada o‘ynashga rozi bo‘ldi"Bugun, 13:06
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda