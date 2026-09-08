Usmon Dembele "Oltin toʻp" haqida dadil fikr bildirdi
Parij Sen-Jermen hujumchisi Usmon Dembele futbol olamida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlgan bayonot bilan chiqdi. Goal.com xabar berishicha, fransuz futbolchisi bu yilgi nufuzli "Oltin toʻp" mukofoti aynan Parij klubida qolishiga qat'iy ishonmoqda. Yevropaning yetakchi chempionatlarida raqobat kuchli ekaniga qaramay, hujumchi mavsumdagi asosiy individual sovrin uchun kurash boshqa jamoalarga nasib etmasligini ta'kidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Fransiya poytaxti jamoasi vakili boʻlgan Usmon Dembele France Football nashriga bergan intervyusida kelgusi gʻolib kim boʻlishi haqida oʻz fikrlarini ochiq bayon qildi. Uning soʻzlariga koʻra, mazkur sovrin taqdiri borasida ortiqcha shubhalarga oʻrin yoʻq va u Parij Sen-Jermen futbolchisi qoʻlida qoladi.
Favoritlar va kutilmagan qarorlarBiroq, Dembelening tanlovi futbol jamoatchiligi orasida ajablanarli holatlarni yuzaga keltirdi. Xususan, tajribali futbolchi Barselona safida ajoyib mavsumni oʻtkazgan va Ispaniya terma jamoasining xalqaro miqyosdagi gʻalabalarida katta oʻynagan yosh iqtidor egasi Lamin Yamalni oʻzining dastlabki uchligiga kiritmadi. Garchi u ispaniyalik futbolchining iste'dodini inkor etmasa-da, boshqa oʻyinchilarni ustun qoʻydi.
Dembelemiz oʻzining shaxsiy favoritlari roʻyxatini tuzishda Yevropaning turli chempionatlarida toʻp suruvchi futbolchilar nomini tilga oldi. Oʻz navbatida, u oʻzini bu roʻyxatga qoʻshishdan bosh tortdi.
- Xvicha Kvaratskhelia
- Harri Keyn
- Kylian Mbappe
E'tibordan chetda qolayotgan futbolchilarParij Sen-Jermen qanot hujumchisi keng jamoatchilik va sport matbuoti e'tiboridan chetda qolayotgan yana bir qator yorqin oʻyinchilarni ham tilga oldi. Uning fikricha, Germaniya Bundesligasida eng yaxshi mavsumni oʻtkazgan Maykl Olise hamda jamoa dosh berishida muhim rol oʻynagan Villian Pacho bu e'tirofga munosib.
Dembele mavsum davomida yorqin oʻyin koʻrsatgan Lamin Yamal va Fabian Ruis kabi futbolchilar ham yuqori baholanishi kerakligini qoʻshimcha qildi. U ayniqsa Villian Pachoning xizmatlari koʻpincha unutib yuborilishini qayd etib, bu yil uning mehnati munosib baholanishiga umid bildirdi.
…