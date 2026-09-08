Dunyoda urushlar soni rekord darajaga yetdi

·0·Dunyo
Dunyoda urushlar soni rekord darajaga yetdi

Bugungi kunda dunyo bo‘ylab 60 dan ortiq qurolli mojaro davom etmoqda. BMT ma’lumotlariga ko‘ra, bu Ikkinchi jahon urushi yakunlanganidan buyon kuzatilgan eng yuqori ko‘rsatkichlardan biridir.

BMTning inson huquqlari bo‘yicha Oliy komissari Folker Tyurk Jenevada Inson huquqlari kengashi yig‘ilishida so‘zga chiqib, qurolli nizolar sonining ko‘payishi va xalqaro huquq tamoyillarining zaiflashayotganidan xavotir bildirdi.

Tyurk nutqida sun’iy intellektning harbiy sohada qo‘llanilishiga ham alohida to‘xtaldi. Uning qayd etishicha, inson ishtirokisiz odam hayotiga qasd qilish to‘g‘risida qaror qabul qila oladigan qurol tizimlarini yaratishda sun’iy intellektdan foydalanish jiddiy xavf tug‘diradi.

Oliy komissar sun’iy intellekt ustidan nazoratni kuchaytirishga chaqirib, texnologiya nazoratsiz rivojlansa, insoniyat uchun katta, hatto ekzistensial tahdidga aylanishi mumkinligini ta’kidladi.

U kelajakda ayrim sun’iy intellekt tizimlari shu darajada rivojlanishi mumkinki, hatto ularni yaratgan mutaxassislarning o‘zi ham ularni to‘liq nazorat qila olmay qolishidan ogohlantirdi.

Tyurk davlatlarni sun’iy intellekt texnologiyalarining rivojlanishi va tarqalishiga aniq chegaralar belgilashga chaqirdi. Buning uchun texnologiya joylashgan hududlar hamda uning ta’minot zanjirida qatnashayotgan mamlakatlar bilan hamkorlik qilish zarurligini bildirdi.

Shuningdek, u sun’iy intellekt xavfsizligi va insonlarni himoya qilishga qaratilgan qat’iy kafolatlarni kech bo‘lmasidan ishlab chiqish muhimligini ta’kidladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mashhur teleboshlovchi o‘lim jazosiga hukm qilindiMashhur teleboshlovchi o‘lim jazosiga hukm qilindiBugun, 14:4670 yoshli ayol asrab olgan 17 yoshli qizini maymunga almashtirdi70 yoshli ayol asrab olgan 17 yoshli qizini maymunga almashtirdiBugun, 14:36Eyfel minorasida ishlovchi “nomahram” ayollar minoradan chetlatildiEyfel minorasida ishlovchi “nomahram” ayollar minoradan chetlatildiBugun, 14:27Tramp Oyga da’vo qildi: xalqaro huquq bunga nima deydi?Tramp Oyga da’vo qildi: xalqaro huquq bunga nima deydi?Bugun, 14:03Qirol Charlz Garriga qirollikdagi “o‘rnini” yana eslatdiQirol Charlz Garriga qirollikdagi “o‘rnini” yana eslatdiBugun, 13:48Ispaniyada shifokorlar namoyishga chiqmoqda: yangi qonun mojarosi nima bilan tugaydi?Ispaniyada shifokorlar namoyishga chiqmoqda: yangi qonun mojarosi nima bilan tugaydi?Bugun, 13:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada