Hohlasangiz ham, bunga yo‘l qo‘ymang: O‘zingizni yo‘qotmaslik uchun 6 ta hayotiy chegara

·46·Foydali
Hohlasangiz ham, bunga yo‘l qo‘ymang: O‘zingizni yo‘qotmaslik uchun 6 ta hayotiy chegara

Ba’zan insonni eng ko‘p charchatadigan narsa ish yoki muammolar emas. Bu — boshqalarning fikriga qarab yashash, qadrlanmaydigan joyda qolish va o‘z xohishlarini doim orqaga surish.

Inson o‘z chegaralarini himoya qilishni o‘rganmasa, vaqt o‘tishi bilan kimligini emas, boshqalar undan nimani kutayotganini o‘ylab yashay boshlaydi.

Aslida esa xotirjam hayot katta o‘zgarishlardan emas, o‘z vaqtida aytilgan bir nechta «yo‘q»dan boshlanadi.

1. Kim bo‘lishingizni boshqalar hal qilishiga yo‘l qo‘ymang

Har bir insonning o‘z qarashlari, maqsadlari va hayot yo‘li bor. Atrofdagilarning fikri esa doim ham sizning haqiqiy ehtiyojlaringizga mos kelavermaydi.

Boshqalarning roziligini olish uchun doim o‘zingizni o‘zgartirish oxir-oqibatda ichki norozilikni kuchaytiradi.

«O‘zing bo‘l; qolgan barcha rollar allaqachon band».

Shuning uchun har bir muhim qaror oldidan «Boshqalar nima deydi?» degan savoldan ko‘ra, «Men buni haqiqatan ham xohlaymanmi?» degan savol muhimroq.

2. Sizni qadrlamaydigan joyda qolmang

Inson ba’zan tanish muhit, qo‘rquv yoki odat sababli o‘zini qadrlamaydigan munosabatlarda uzoq qolib ketadi.

Biroq doimiy ravishda kamsitilish, fikringiz inkor qilinishi yoki mehnatingiz qadrlanmasligi — sizga mos muhit ekanini anglatmaydi.

Sizning qadringizni boshqalarning munosabati belgilamaydi.

Qadrlanmayotgan joydan uzoqlashish har doim ham mag‘lubiyat emas. Ba’zan bu — o‘zingizni himoya qilishning eng sog‘lom shakli.

3. Energiyangizni har kimga sarflamang

Vaqt va diqqat cheklangan resurs. Uni doimiy ravishda tortishuvlar, keraksiz bahslar va sizga hech qanday ijobiy natija bermaydigan munosabatlarga sarflash insonni ruhan charchatadi.

Shuning uchun hayotingizda nimalar sizga kuch berayotgani, nimalar esa aksincha, kuchingizni olayotganini farqlash muhim.

Bunga quyidagilar yordam beradi:

  • keraksiz bahslarga qo‘shilmaslik;

  • har bir fikrga javob berish shart emasligini qabul qilish;

  • shaxsiy chegaralarni belgilash;

  • vaqtni ustuvor maqsadlarga sarflash.

4. Loyiq bo‘lganingizdan kamiga rozi bo‘lmang

Bu faqat pul yoki ish haqida emas. Gap munosabat, hurmat, imkoniyat va inson sifatidagi qadringiz haqida ham ketmoqda.

O‘zingizni boshqalarga yoqish uchun doim pastroq talab qo‘yishga o‘rgatsangiz, atrofdagilar ham sizdan aynan shuni kuta boshlaydi.

O‘zingizni qadrlash — o‘zingizni boshqalardan ustun qo‘yish emas. Bu o‘z chegaralaringizni anglashdir.

5. O‘zingizga «yo‘q» deyish huquqini bering

Ko‘pchilik «yo‘q» deyishdan qo‘rqadi. Chunki rad javobi boshqalarni xafa qilishi, munosabatni buzishi yoki noto‘g‘ri tushunilishi mumkin deb o‘ylaydi.

Ammo har bir «ha» ham siz uchun yaxshi qaror emas.

Ba’zi vaziyatlarda «yo‘q» deyish:

  • vaqtingizni himoya qiladi;

  • ortiqcha mas’uliyatdan saqlaydi;

  • emotsional bosimni kamaytiradi;

  • o‘z maqsadlaringizga e’tibor qaratishga imkon beradi.

Eng muhimi, «yo‘q» deyish uchun uzundan-uzoq oqlanish shart emas.

6. O‘zingizga yetkazayotgan ichki bosimni to‘xtating

Insonga ba’zan eng qattiq bosimni atrofidagilar emas, o‘zining ichki ovozi o‘tkazadi.

«Men hammani rozi qilishim kerak», «Men bundan yaxshirog‘iga loyiq emasman», «Odamlar men haqimda nima deb o‘ylaydi?» kabi fikrlar insonni uzoq vaqt davomida o‘z xohishlariga qarshi yashashga majbur qilishi mumkin.

Shu sababli o‘zingizga nisbatan munosabatni ham o‘zgartirish kerak.

O‘zingizni doim tanqid qilish o‘rniga, xatolaringizni tahlil qiling. Qo‘rquvlaringizni inkor qilish o‘rniga, ularning sababini tushunishga harakat qiling.

Hayotni o‘zgartiruvchi eng muhim chegara

Ko‘pincha inson hayotini biror katta qaror emas, qaysi narsaga endi rozi bo‘lmaslik haqidagi qaror o‘zgartiradi.

Quyidagi savollarga javob berish bu jarayonni boshlashga yordam beradi:

Savol

Nimani anglashga yordam beradi

Men kimning fikri bilan ortiqcha yashayapman?

Tashqi bosimni

Qaysi munosabat meni charchatmoqda?

Shaxsiy chegaralarni

Vaqtim qayerga eng ko‘p ketyapti?

Ustuvorliklarni

Nimaga xohlamasam ham «ha» deyapman?

Ichki qo‘rquvlarni

Men o‘zimdan nimani talab qilayapman?

Ichki bosimni

Eng muhimi — o‘zingizni yo‘qotib qo‘ymang

Boshqalarning fikrini hurmat qilish mumkin. Ammo o‘z hayotingiz ustidan nazoratni boshqalarga berish shart emas.

Sizni hamma ham tushunmasligi mumkin. Hamma ham qarorlaringizni ma’qullamasligi mumkin. Ayrim odamlar siz o‘z chegaralaringizni belgilaganingizdan keyin hayotingizdan uzoqlashishi ham mumkin.

Lekin bu har doim ham yomon natija emas.

Chunki inson o‘zini himoya qilishni, kerak joyda «yo‘q» deyishni va o‘z qadrini tashqi baho bilan o‘lchamaslikni o‘rganganida, hayotida eng muhim o‘zgarish paydo bo‘ladi: u boshqalarning xohishi bilan emas, o‘z qadriyatlari asosida qaror qabul qila boshlaydi.

Aynan shu — ichki xotirjamlik va shaxsiy erkinlikning eng muhim belgilaridan biridir.

o‘z-o‘zini qadrlashchegaralaryo‘q deyishshaxsiy erkinlikinsonning ichki bosimboshqalarning fikrimuhit
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shaxsiy kuchni saqlab qolish va muvaffaqiyatga erishishning 10 ta temir qoidasi!Shaxsiy kuchni saqlab qolish va muvaffaqiyatga erishishning 10 ta temir qoidasi!Bugun, 17:18Hayotingizni o‘zgartiruvchi 6 oltin qoida: 99 foiz muammolardan asrovchi tajribalarHayotingizni o‘zgartiruvchi 6 oltin qoida: 99 foiz muammolardan asrovchi tajribalarBugun, 16:42Tug‘ilgan sanasi uning xarakterini ochadi: Oilaviy hayot sirlari...Tug‘ilgan sanasi uning xarakterini ochadi: Oilaviy hayot sirlari...Bugun, 00:50Oyning qaysi kunida dunyoga kelganingiz siz haqingizda nima deydi?Oyning qaysi kunida dunyoga kelganingiz siz haqingizda nima deydi?Bugun, 00:32Insonni «arzon» ko‘rsatadigan 9 ta xavfli odat va undan qutulish yo‘llariInsonni «arzon» ko‘rsatadigan 9 ta xavfli odat va undan qutulish yo‘llariBugun, 00:27Kuchli insonlarni boshqalardan ajratib turuvchi 6 ta noodatiy odat...Kuchli insonlarni boshqalardan ajratib turuvchi 6 ta noodatiy odat...Bugun, 00:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Tug‘ilgan sanangiz qaysi iqtidorni ko‘rsatadi? Qiziq talqin...
Tug‘ilgan sanangiz qaysi iqtidorni ko‘rsatadi? Qiziq talqin...
Tug‘ilgan kuningiz tashqi qiyofangiz va jozibangiz haqida nima deydi?
Tug‘ilgan kuningiz tashqi qiyofangiz va jozibangiz haqida nima deydi?
Qizlarni xavfdan asrovchi 9 ta oltin qoida: Buni onalar qiziga uqtirishi shart!
Qizlarni xavfdan asrovchi 9 ta oltin qoida: Buni onalar qiziga uqtirishi shart!
Qimmat libos ham qutqarolmaydi: Insonning obro‘sini bir zumda tushirib yuboradigan odatlar
Qimmat libos ham qutqarolmaydi: Insonning obro‘sini bir zumda tushirib yuboradigan odatlar
Nima uchun katta pullar hammaga ham kelmaydi? — Ong ostidagi 3 ta zaharli blok
Nima uchun katta pullar hammaga ham kelmaydi? — Ong ostidagi 3 ta zaharli blok
Insonning asl xarakterini aniqlashning 5 ta oltin qoidasi — niqoblarni fosh etish
Insonning asl xarakterini aniqlashning 5 ta oltin qoidasi — niqoblarni fosh etish
Tug‘ilgan sanangiz qanday qiz (yigit)ga oshiq bo‘lishingizni aytib beradi
Tug‘ilgan sanangiz qanday qiz (yigit)ga oshiq bo‘lishingizni aytib beradi
“Kun-tun ishlayman, ammo pul yo‘q!”: Nima uchun peshona teri katta daromad keltirmaydi?
“Kun-tun ishlayman, ammo pul yo‘q!”: Nima uchun peshona teri katta daromad keltirmaydi?