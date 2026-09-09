Open Budget orqali qurilgan stadion tadbirkorga ijaraga berilgani aytildi

·2·Jamiyat
Open Budget orqali qurilgan stadion tadbirkorga ijaraga berilgani aytildi

Qashqadaryo viloyati G‘uzor tumanida Open Budget loyihasi doirasida aholi tashabbusi bilan qurilgan stadionning keyinchalik tadbirkorga ijaraga berilgani haqida xabar tarqaldi.

Ma’lum qilinishicha, Qo‘shtepa mahallasi aholisi ovoz berish jarayonida faol ishtirok etib, stadion qurilishi loyihasini g‘olib qilgan. Obyekt qurilib, foydalanishga topshirilganidan so‘ng mahalla aholisi undan foydalana boshlagan.

Biroq oradan vaqt o‘tib, mazkur stadion auksionga chiqarilib, tadbirkorga ijaraga berilgani ma’lum bo‘lgan. Aytilishicha, bu haqda mahalla aholisi, hatto mahalla raisi ham oldindan xabardor bo‘lmagan.

Shundan so‘ng aholi masalani jamoatchilik faoli Xushnudbek Xudoyberdiyevga yetkazgan. U o‘z podkastida ushbu holat yuzasidan Iqtisodiyot va moliya vazirligiga murojaat qilganini ma’lum qilgan.

Xushnudbek Xudoyberdiyevning aytishicha, vazirlikka murojaatidan so‘ng holat o‘rganilgan va muammo hal etilgan.

Ayni paytda stadionning qaysi asosda auksionga chiqarilgani, ijara shartlari va keyinchalik qanday qaror qabul qilingani yuzasidan rasmiy idoralarning to‘liq izohi ochiq manbalarda mavjud emas.

QashqadaryoG‘uzorOpen BudgetTashabbusli budjetStadionXushnudbek XudoyberdiyevIqtisodiyot va moliya vazirligi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chorvoqda cho‘kib ketgan oila a’zolaridan birining jasadi topildiChorvoqda cho‘kib ketgan oila a’zolaridan birining jasadi topildiBugun, 14:58Toshkentda Matiz yonib ketdiToshkentda Matiz yonib ketdiBugun, 14:35Germaniyadan Toshkentga kelgan jo‘natmadan narkotik moddalar chiqdi (video)Germaniyadan Toshkentga kelgan jo‘natmadan narkotik moddalar chiqdi (video)Bugun, 12:58Qoraqalpog‘iston Respublikasi Bo‘zatov tumanida sayyor qabul o‘tkazildiQoraqalpog‘iston Respublikasi Bo‘zatov tumanida sayyor qabul o‘tkazildiBugun, 12:33Endi Tailandga viza olish uchun Moskvaga borish shart emas...Endi Tailandga viza olish uchun Moskvaga borish shart emas...Bugun, 11:07Qarzdorlik evaziga olingan mulklar bo‘yicha katta yangilik joriy etildiQarzdorlik evaziga olingan mulklar bo‘yicha katta yangilik joriy etildiBugun, 10:42
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari
Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi