Honor, Oppo, Vivo va Xiaomi qurilmalari orasida tezkor fayl almashinuvi yoʻlga qoʻyilmoqda
Zamin.uz axborot saytining ixbt.com maʼlumotiga tayanib xabar berishicha, Honor kompaniyasi oʻzi ishlab chiqqan «Tap to Share» texnologik standarti rasman joriy etilganini eʼlon qildi. Ushbu yangilik Android ekotizimidagi yetakchi brendlar oʻrtasida fayllarni bir tegishda uzatish va oʻzaro maʼlumot almashish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi kunda smartfon foydalanuvchilari duch keladigan asosiy qiyinchiliklardan biri bu turli ishlab chiqaruvchilar qurilmalari oʻrtasida maʼlumot almashishning murakkabligidir. Ushbu tashabbus aynan shu muammoni hal etib, foydalanuvchilarga qulaylik yaratishga qaratilgan.
Golden Standard Alliance birlashmasi va uning ahamiyatiHonor kompaniyasi Xitoyning asosiy Android brendlari bilan hamkorlikni mustahkamlash maqsadida Golden Standard Alliance tashkilotiga birlashdi. Mazkur alyansga Honor bilan bir qatorda Oppo, Vivo va Xiaomi kabi gigantlar ham kirdi.
Ushbu hamkorlik natijasida mazkur kompaniyalarning smartfonlari bitta ishlab chiqaruvchi ekotizimiga bogʻlanib qolmagan holda, «telefonni yaqinlashtir va yubor» tamoyili asosida ishlash imkoniyatiga ega boʻladi. Aslini olganda, Xitoy ishlab chiqaruvchilari turli Android brendlari oʻrtasida ishlaydigan oʻziga xos muqobil AirDrop tizimini yaratishdi.
Yangi funksiyaga ega birinchi qurilmalarYangi texnologiya MagicOS 11 dasturiy taʼminotida toʻliq darajada amalga oshirildi. Bu esa foydalanuvchilarga turli markadagi qurilmalar oʻrtasida hech qanday qoʻshimcha dasturlarsiz maʼlumot uzatish imkonini taqdim etadi.
Maʼlum qilinishicha, ushbu funksiyaga ega boʻladigan ilk flagman liniya Honor Magic9 seriyasi boʻladi. Keyinchalik esa ushbu imkoniyat boshqa qoʻllab-quvvatlovchi modellarga ham tatbiq etilishi kutilmoqda.
…