Honor, Oppo, Vivo va Xiaomi qurilmalari orasida tezkor fayl almashinuvi yoʻlga qoʻyilmoqda

·13·Texno
Honor, Oppo, Vivo va Xiaomi qurilmalari orasida tezkor fayl almashinuvi yoʻlga qoʻyilmoqda

Zamin.uz axborot saytining ixbt.com maʼlumotiga tayanib xabar berishicha, Honor kompaniyasi oʻzi ishlab chiqqan «Tap to Share» texnologik standarti rasman joriy etilganini eʼlon qildi. Ushbu yangilik Android ekotizimidagi yetakchi brendlar oʻrtasida fayllarni bir tegishda uzatish va oʻzaro maʼlumot almashish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi kunda smartfon foydalanuvchilari duch keladigan asosiy qiyinchiliklardan biri bu turli ishlab chiqaruvchilar qurilmalari oʻrtasida maʼlumot almashishning murakkabligidir. Ushbu tashabbus aynan shu muammoni hal etib, foydalanuvchilarga qulaylik yaratishga qaratilgan.

Golden Standard Alliance birlashmasi va uning ahamiyati

Honor kompaniyasi Xitoyning asosiy Android brendlari bilan hamkorlikni mustahkamlash maqsadida Golden Standard Alliance tashkilotiga birlashdi. Mazkur alyansga Honor bilan bir qatorda Oppo, Vivo va Xiaomi kabi gigantlar ham kirdi.

Ushbu hamkorlik natijasida mazkur kompaniyalarning smartfonlari bitta ishlab chiqaruvchi ekotizimiga bogʻlanib qolmagan holda, «telefonni yaqinlashtir va yubor» tamoyili asosida ishlash imkoniyatiga ega boʻladi. Aslini olganda, Xitoy ishlab chiqaruvchilari turli Android brendlari oʻrtasida ishlaydigan oʻziga xos muqobil AirDrop tizimini yaratishdi.

Yangi funksiyaga ega birinchi qurilmalar

Yangi texnologiya MagicOS 11 dasturiy taʼminotida toʻliq darajada amalga oshirildi. Bu esa foydalanuvchilarga turli markadagi qurilmalar oʻrtasida hech qanday qoʻshimcha dasturlarsiz maʼlumot uzatish imkonini taqdim etadi.

Maʼlum qilinishicha, ushbu funksiyaga ega boʻladigan ilk flagman liniya Honor Magic9 seriyasi boʻladi. Keyinchalik esa ushbu imkoniyat boshqa qoʻllab-quvvatlovchi modellarga ham tatbiq etilishi kutilmoqda.

HonorXiaomiOppoVivoTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Honor Magic 9 Pro Max flagmani rasmiy taqdimotidan oldin namoyish etildiHonor Magic 9 Pro Max flagmani rasmiy taqdimotidan oldin namoyish etildiBugun, 15:22Xiaomi kompaniyasi yangi avlod Mijia Air Pump 3 avtomatik nasosini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi avlod Mijia Air Pump 3 avtomatik nasosini taqdim etdiBugun, 15:00DLSS 5 texnologiyasi MacBook Pro da sinab koʻrildiDLSS 5 texnologiyasi MacBook Pro da sinab koʻrildiBugun, 14:28Xiaomi 18T va 18T Pro smartfonlari rasmiy bazada qayd etildiXiaomi 18T va 18T Pro smartfonlari rasmiy bazada qayd etildiBugun, 13:52Anthropic tadqiqotchisi sunʼiy intellekt poygasidan voz kechdiAnthropic tadqiqotchisi sunʼiy intellekt poygasidan voz kechdiBugun, 13:24Apple oʻzining ilk buklama telefonini taqdim etishi kutilmoqdaApple oʻzining ilk buklama telefonini taqdim etishi kutilmoqdaBugun, 12:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi