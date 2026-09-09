Davlat mulki va yerlarini sotib olish shartlari yengillashtiriladi

·10·O‘zbekiston
Davlat mulki va yerlarini sotib olish shartlari yengillashtiriladi

O‘zbekistonda davlat aktivlari va yer uchastkalarini xususiylashtirishda tadbirkorlar uchun qator yengilliklar joriy etilmoqda. Bu Prezidentning 28 avgustdagi farmonida belgilangan.

Unga ko‘ra, davlat aktivini sotib olishda avans to‘lovi 30 foizdan 15 foizga tushiriladi. Shuningdek, aktiv qiymatini 6 oy ichida to‘liq to‘lagan tadbirkorga 25 foiz chegirma beriladi.

Bundan tashqari, aktiv qiymatining yarmini (50 foiz)to‘lagan xaridorga qolgan qismini 7 yil davomida foizsiz bo‘lib-bo‘lib to‘lash imkoniyati yaratiladi (yoki 35 foizini 3 oyda to‘lab, qolganini 5 yilga foizsiz bo‘lib to‘lash mumkin).

Yer uchastkalari esa tadbirkorga tayyor holda taklif etiladi. Ya’ni qurilish uchun zarur ruxsatlar, arxitektura-rejalashtirish topshirig‘i va loyiha hujjatlari tayyorlangan holda auksionga chiqariladi. Bu tadbirkorlarni hujjat to‘plash uchun oylab vaqt sarflashdan xalos qiladi.

Shuningdek, auksionda uch oy davomida sotilmagan davlat mulkining boshlang‘ich narxi bosqichma-bosqich 10 foizgacha pasaytirilishi belgilangan.

Islohotlardan maqsad — iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirish, samarasiz foydalanilayotgan aktivlarni xususiy sektorga o‘tkazish hamda ular asosida yangi loyihalar va ish o‘rinlari yaratishdan iborat.

xususiylashtirishdavlat aktivlariyer uchastkalartadbirkorlaravans to‘lovchegirmaauksion
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ertaga O‘zbekistonning ayrim hududlarida yomg‘ir yog‘ishi mumkinErtaga O‘zbekistonning ayrim hududlarida yomg‘ir yog‘ishi mumkinBugun, 14:45Toshkentda issiq suv vaqtincha o‘chiriladiToshkentda issiq suv vaqtincha o‘chiriladiBugun, 14:18Davlat muassasalari faoliyatiga keskin cheklov: Yangi muassasalar tashkil etish taqiqlanadiDavlat muassasalari faoliyatiga keskin cheklov: Yangi muassasalar tashkil etish taqiqlanadiBugun, 11:00Yer savdosida muhim o‘zgarish: 3 oy sotilmagan yerlar uchun «tayyor paket» tizimi joriy etildiYer savdosida muhim o‘zgarish: 3 oy sotilmagan yerlar uchun «tayyor paket» tizimi joriy etildiBugun, 10:54Sudyalar uchun minimal yosh 35 yoshdan 30 yoshga tushirilishi mumkinSudyalar uchun minimal yosh 35 yoshdan 30 yoshga tushirilishi mumkinBugun, 07:22Shavkat Mirziyoyev yetti oyda besh davlatning yuksak mukofotini oldi (foto)Shavkat Mirziyoyev yetti oyda besh davlatning yuksak mukofotini oldi (foto)Kecha, 22:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi