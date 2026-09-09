Honor Magic 9 Pro Max flagmani rasmiy taqdimotidan oldin namoyish etildi

·48·Texno
Honor Magic 9 Pro Max flagmani rasmiy taqdimotidan oldin namoyish etildi

Smartfonlar bozorida yetakchi oʻrinlar uchun kurashayotgan Honor brendi oʻzining navbatdagi flagmani — Honor Magic 9 Pro Max modelini ommaga koʻrsatdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, qurilmaning jonli suratlari va uning boy savdo toʻplami taqdimotga uch hafta qolganida internetga sizdirildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi mobil qurilma oʻzining yashil rangdagi koʻrkam korpusi bilan bir qarashdayoq eʼtiborni tortadi. Ishlab chiqaruvchi bu safar toʻliq metall korpus dizayniga tayanib, qurilmaning ham ramkasini, ham orqa panelini sezilarli darajada yangilagan. Ayniqsa, orqa panelning markazida joylashgan yangi dumaloq kamera bloki oʻziga xosligi bilan ajralib turadi.

Professional kino olami ruhidagi kamera

Maʼlum boʻlishicha, Honor muhandislari kamera modulini loyihalashda afsonaviy ARRIFLEX 35 kinokameradan ilhom olishgan. Bu model tarixdagi ilk professional ARRI qurilmalaridan biri hisoblanadi. Kompaniya nafaqat tashqi koʻrinishda, balki tasvirlarni qayta ishlash jarayonida ham ARRI bilan yaqindan hamkorlik qilmoqda. Ushbu hamkorlik mobil suratga olish sifatini mutlaqo yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.

Flagmanning optik imkoniyatlari ham haqiqiy professional darajada ekanligi koʻrinib turibdi. Smartfon ikkita ulkan 200 megapikselli sensor bilan jihozlanadi. Ulardan biri 1/1,28 dyuymli asosiy sensor boʻlsa, ikkinchisi 1/1,4 dyuymli ilgʻor periskopik telefoto obyektivdir.

Kengaytirilgan professional toʻplam

ixbt.com xabariga koʻra, qurilma bilan birga keluvchi qadoq va qoʻshimcha jihozlar ham foydalanuvchilarni befarq qoldirmaydi. Ishlab chiqaruvchi mobil fotografiya ixlosmandlari uchun maxsus professional tutqich (rukotka) hamda ikkita alohida telekonverterni tayyorlagan.

Ushbu aksessuarlar qatoriga 200 mm fokus masofasiga ega G200 telekonverteri va 500 mm masofani qamrab oluvchi G500 modeli kiradi. Mazkur qoʻshimchalar smartfon imkoniyatlarini professional fotoapparatlar darajasiga yaqinlashtiradi.

Hozircha qurilmaning boshqa texnik tavsilotlari sir saqlanayotgan boʻlsada, muxlislar koʻp kutishlariga toʻgʻri kelmaydi. Honor Magic 9 seriyasining rasmiy taqdimot marosimi joriy yilning 28 sentyabriga belgilangan boʻlib, oʻshanda barcha maxfiy maʼlumotlar toʻliq oshkor etiladi.

HonorMagic 9 Pro MaxSmartfonlarTexnologiyalarARRI
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Honor, Oppo, Vivo va Xiaomi qurilmalari orasida tezkor fayl almashinuvi yoʻlga qoʻyilmoqdaHonor, Oppo, Vivo va Xiaomi qurilmalari orasida tezkor fayl almashinuvi yoʻlga qoʻyilmoqdaBugun, 15:53Xiaomi kompaniyasi yangi avlod Mijia Air Pump 3 avtomatik nasosini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi avlod Mijia Air Pump 3 avtomatik nasosini taqdim etdiBugun, 15:00DLSS 5 texnologiyasi MacBook Pro da sinab koʻrildiDLSS 5 texnologiyasi MacBook Pro da sinab koʻrildiBugun, 14:28Xiaomi 18T va 18T Pro smartfonlari rasmiy bazada qayd etildiXiaomi 18T va 18T Pro smartfonlari rasmiy bazada qayd etildiBugun, 13:52Anthropic tadqiqotchisi sunʼiy intellekt poygasidan voz kechdiAnthropic tadqiqotchisi sunʼiy intellekt poygasidan voz kechdiBugun, 13:24Apple oʻzining ilk buklama telefonini taqdim etishi kutilmoqdaApple oʻzining ilk buklama telefonini taqdim etishi kutilmoqdaBugun, 12:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi