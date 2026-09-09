Honor Magic 9 Pro Max flagmani rasmiy taqdimotidan oldin namoyish etildi
Smartfonlar bozorida yetakchi oʻrinlar uchun kurashayotgan Honor brendi oʻzining navbatdagi flagmani — Honor Magic 9 Pro Max modelini ommaga koʻrsatdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, qurilmaning jonli suratlari va uning boy savdo toʻplami taqdimotga uch hafta qolganida internetga sizdirildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi mobil qurilma oʻzining yashil rangdagi koʻrkam korpusi bilan bir qarashdayoq eʼtiborni tortadi. Ishlab chiqaruvchi bu safar toʻliq metall korpus dizayniga tayanib, qurilmaning ham ramkasini, ham orqa panelini sezilarli darajada yangilagan. Ayniqsa, orqa panelning markazida joylashgan yangi dumaloq kamera bloki oʻziga xosligi bilan ajralib turadi.
Professional kino olami ruhidagi kameraMaʼlum boʻlishicha, Honor muhandislari kamera modulini loyihalashda afsonaviy ARRIFLEX 35 kinokameradan ilhom olishgan. Bu model tarixdagi ilk professional ARRI qurilmalaridan biri hisoblanadi. Kompaniya nafaqat tashqi koʻrinishda, balki tasvirlarni qayta ishlash jarayonida ham ARRI bilan yaqindan hamkorlik qilmoqda. Ushbu hamkorlik mobil suratga olish sifatini mutlaqo yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.
Flagmanning optik imkoniyatlari ham haqiqiy professional darajada ekanligi koʻrinib turibdi. Smartfon ikkita ulkan 200 megapikselli sensor bilan jihozlanadi. Ulardan biri 1/1,28 dyuymli asosiy sensor boʻlsa, ikkinchisi 1/1,4 dyuymli ilgʻor periskopik telefoto obyektivdir.
Kengaytirilgan professional toʻplamixbt.com xabariga koʻra, qurilma bilan birga keluvchi qadoq va qoʻshimcha jihozlar ham foydalanuvchilarni befarq qoldirmaydi. Ishlab chiqaruvchi mobil fotografiya ixlosmandlari uchun maxsus professional tutqich (rukotka) hamda ikkita alohida telekonverterni tayyorlagan.
Ushbu aksessuarlar qatoriga 200 mm fokus masofasiga ega G200 telekonverteri va 500 mm masofani qamrab oluvchi G500 modeli kiradi. Mazkur qoʻshimchalar smartfon imkoniyatlarini professional fotoapparatlar darajasiga yaqinlashtiradi.
Hozircha qurilmaning boshqa texnik tavsilotlari sir saqlanayotgan boʻlsada, muxlislar koʻp kutishlariga toʻgʻri kelmaydi. Honor Magic 9 seriyasining rasmiy taqdimot marosimi joriy yilning 28 sentyabriga belgilangan boʻlib, oʻshanda barcha maxfiy maʼlumotlar toʻliq oshkor etiladi.
…