Shaxsiy kuchni saqlab qolish va muvaffaqiyatga erishishning 10 ta temir qoidasi!

·35·Foydali
Shaxsiy kuchni saqlab qolish va muvaffaqiyatga erishishning 10 ta temir qoidasi!

Zamonaviy insonning eng katta muammolaridan biri — kun davomida hech qanday og‘ir jismoniy mehnat qilmasa ham, o‘zini holdan toygan, bo‘shashib qolgan va ruhiy jihatdan tugagandek his qilishidir. Ko‘pchilik bu holatni oddiy charchoq yoki stress deb o‘ylaydi, biroq asl muammo ancha chuqurroq: biz har kuni o‘z ichki quvvatimizni keraksiz bahslar, oqlanishlar, o‘zgalarni kutish va ortiqcha shikoyatlarga sarflab yuboramiz. Psixologiya va shaxsiy rivojlanish bo‘yicha xalqaro ekspertlar insonning ichki yadrosini mustahkamlovchi, shaxsiy chegaralarni himoya qiluvchi hamda muvaffaqiyatga yetaklovchi 10 ta universal hayotiy qoidani tavsiya etadi. Xo‘sh, nega xato qilganda uzoq oqlanmaslik kerak, rejalarni sir saqlash insonga qanday kuch beradi va qat’iy «yo‘q» deyish odati inson taqdirini qanday o‘zgartiradi? Maqola oxirida esa asosiy intriga — shaxsiy prinsiplarga sodiq qolishning muhimligi va inson quvvatini tiklash bo‘yicha eng samarali hayotiy yechimning barcha tafsilotlarini ma’lum qilamiz.

Energiya o‘g‘rilaridan xalos bo‘lish: Vaqt va fikrni asrash san’ati

Inson ruhiy kuchini saqlab qolishi uchun, eng avvalo, uni tashqariga behuda oqizib yuboradigan teshiklarni yopishi lozim:

  • Oqlanishga vaqt sarflamang: Xato qildingizmi, uni shunchaki tuzating va mavzuni darhol yoping. Uzoq va cho‘zilgan oqlanishlar insonni sun’iy ravishda aybdorlik hissiga bog‘lab qo‘yadi;

  • Rejalarni ommaga oshkor qilmang: Hali boshlanmagan ishlar haqida oldindan gapirish miyaga soxta qoniqish beradi. Muvaffaqiyat jarayonda emas, faqat aniq natijada aks etishi shart;

  • Bir iltimosdan ortiq so‘ramang: Agar biror kishi iltimosingizni e’tiborsiz qoldirgan bo‘lsa, uni takrorlab yalinmang — ishni o‘z kuchingiz bilan bajaring. Bu mustaqillikni shakllantiradi;

  • Kechikkanlarni kutmang: O‘z vaqtini qadrlamagan insonni boshqalar ham hurmat qilmaydi. Belgilangan vaqtdan kech qolganlarga bog‘lanib qolmaslik — vaqt qadrini anglashning birinchi belgisidir;

  • Befoyda bahslardan qoching: Birovning fikri yoki qarashini o‘zgartirish uchun o‘z asab va quvvatingizni qurbon qilmang. Haqiqiy kuch — sukut saqlab, o‘z yo‘lida davom etishdadir.

«Siz o‘zgalar fikrini boshqara olmaysiz, ammo o‘z kuchingiz va diqqatingizni kimga va nimaga sarflashni mutlaq nazorat qila olasiz», — deyiladi zamonaviy kouching tahlillarida.

Shaxsiy chegaralar va intizom: Boshqalarga bog‘lanib qolmaslik qoidalari

O‘z qadrini bilgan va ichki kuchga ega inson hech qachon nosog‘lom muhitda uzoq qolmaydi:

  • O‘z vaqtida ketishni bilish: Sizni, mehnatingizni yoki borligingizni qadrlamaydigan davralar, ish joylari yoki munosabatlardan o‘z vaqtida va xotirjam uzoqlashing;

  • Aybdorliksiz «yo‘q» deyish: Boshqalarning ko‘ngliga qarash uchun o‘z manfaatlarini qurbon qilish ruhiy zaiflikdir. «Yo‘q» deyishni aniq, qat’iy va hech qanday vijdon azobisiz aytishga o‘rganing;

  • Shaxsiy bilim va ko‘nikmalarga investitsiya: O‘z ustingizda tinimsiz ishlang, yangi kasbiy mahoratlarni egallang — chunki aqliy boylik va ko‘nikmalarni hech kim tortib ololmaydi;

  • Shikoyat va nolishni to‘xtatish: Muammolarni muhokama qilib, nolib o‘tirish holatni og‘irlashtiradi. Buning o‘rniga bor e’tiborni aniq va tezkor yechimlarni topishga qarating.

Asosiy yechim va o‘z prinsiplariga sodiq shaxsning mutlaq qudrati

Ko‘pchilik insonlarni qiziqtirgan eng muhim masala — ushbu 10 ta qoida ichida insonning jamiyatdagi hurmati va ichki barqarorligini ta’minlovchi eng mustahkam ustun nimada ekanidir. Eng muhim yechim va xulosa shundaki, insonning haqiqiy kuchi uning shaxsiy prinsiplarida mahkam turishida namoyon bo‘ladi. Hatto sizning mustahkam qarashlaringiz va qat’iy so‘zingiz kimlarningdir g‘ashiga tegsa yoki atrofdagilarga yoqmasa ham, o‘z chegaralaringizdan chekinmang. Chunki odamlar o‘z so‘zi va tamoyiliga ega shaxslarni har doim ichki hayiqish bilan hurmat qiladi. Ushbu 10 ta odatni hayotiga tatbiq etgan inson nafaqat ichki kuchini saqlab qoladi, balki har qanday murakkab vaziyatda ham sovuqqon yetakchiga aylanadi.

Sizningcha, kundalik hayotda o‘z quvvatimizni saqlab qolish uchun ushbu 10 ta qoidadan qaysi birini amalga oshirish eng katta irodani talab qiladi: oqlanmasdan mavzuni yopishmi yoki odamlarga qat’iy «yo‘q» deb javob berishmi? O‘z tajribangizda befoyda bahslar energiyani so‘rib olganini sezganmisiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va hayotda mustahkam ichki kuchga ega bo‘lishni xohlagan yaqinlaringiz hamda do‘stlaringizga ushbu muhim tavsiyalarni ulashing!

psixologiyashaxsiy rivojlanishenergiyachegaralarmustahkamliksamoanalizkouching
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hohlasangiz ham, bunga yo‘l qo‘ymang: O‘zingizni yo‘qotmaslik uchun 6 ta hayotiy chegaraHohlasangiz ham, bunga yo‘l qo‘ymang: O‘zingizni yo‘qotmaslik uchun 6 ta hayotiy chegaraBugun, 16:58Hayotingizni o‘zgartiruvchi 6 oltin qoida: 99 foiz muammolardan asrovchi tajribalarHayotingizni o‘zgartiruvchi 6 oltin qoida: 99 foiz muammolardan asrovchi tajribalarBugun, 16:42Tug‘ilgan sanasi uning xarakterini ochadi: Oilaviy hayot sirlari...Tug‘ilgan sanasi uning xarakterini ochadi: Oilaviy hayot sirlari...Bugun, 00:50Oyning qaysi kunida dunyoga kelganingiz siz haqingizda nima deydi?Oyning qaysi kunida dunyoga kelganingiz siz haqingizda nima deydi?Bugun, 00:32Insonni «arzon» ko‘rsatadigan 9 ta xavfli odat va undan qutulish yo‘llariInsonni «arzon» ko‘rsatadigan 9 ta xavfli odat va undan qutulish yo‘llariBugun, 00:27Kuchli insonlarni boshqalardan ajratib turuvchi 6 ta noodatiy odat...Kuchli insonlarni boshqalardan ajratib turuvchi 6 ta noodatiy odat...Bugun, 00:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Tug‘ilgan sanangiz qaysi iqtidorni ko‘rsatadi? Qiziq talqin...
Tug‘ilgan sanangiz qaysi iqtidorni ko‘rsatadi? Qiziq talqin...
Tug‘ilgan kuningiz tashqi qiyofangiz va jozibangiz haqida nima deydi?
Tug‘ilgan kuningiz tashqi qiyofangiz va jozibangiz haqida nima deydi?
Qizlarni xavfdan asrovchi 9 ta oltin qoida: Buni onalar qiziga uqtirishi shart!
Qizlarni xavfdan asrovchi 9 ta oltin qoida: Buni onalar qiziga uqtirishi shart!
Qimmat libos ham qutqarolmaydi: Insonning obro‘sini bir zumda tushirib yuboradigan odatlar
Qimmat libos ham qutqarolmaydi: Insonning obro‘sini bir zumda tushirib yuboradigan odatlar
Nima uchun katta pullar hammaga ham kelmaydi? — Ong ostidagi 3 ta zaharli blok
Nima uchun katta pullar hammaga ham kelmaydi? — Ong ostidagi 3 ta zaharli blok
Insonning asl xarakterini aniqlashning 5 ta oltin qoidasi — niqoblarni fosh etish
Insonning asl xarakterini aniqlashning 5 ta oltin qoidasi — niqoblarni fosh etish
Tug‘ilgan sanangiz qanday qiz (yigit)ga oshiq bo‘lishingizni aytib beradi
Tug‘ilgan sanangiz qanday qiz (yigit)ga oshiq bo‘lishingizni aytib beradi
“Kun-tun ishlayman, ammo pul yo‘q!”: Nima uchun peshona teri katta daromad keltirmaydi?
“Kun-tun ishlayman, ammo pul yo‘q!”: Nima uchun peshona teri katta daromad keltirmaydi?