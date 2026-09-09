Qidiruvdagi “Volkswagen” avtomashinasi topilib, jarima maydoniga joylashtirildi

·46·Jamiyat
Qidiruvdagi “Volkswagen” avtomashinasi topilib, jarima maydoniga joylashtirildi

Majburiy ijro byurosi Toshkent viloyati boshqarmasi Qidiruv bo‘limi tomonidan ijro hujjatlarining ijrosini ta’minlash maqsadida qidiruv tadbirlari amalga oshirildi.

O‘tkazilgan tezkor-qidiruv tadbirlari natijasida 1 ta ijro hujjati bo‘yicha qarzdorligi mavjud bo‘lgan fuqaroning qidiruvdagi “Volkswagen” rusumli avtomashinasi aniqlanib, belgilangan tartibda ushlandi hamda jarima maydoniga joylashtirildi.

Mazkur ijro hujjatlari bo‘yicha qarzdorlikning umumiy miqdori 169.449,0 ming so‘mni tashkil etadi. Hozirda avtomashinani belgilangan tartibda auksion savdosiga chiqarish choralari ko‘rilmoqda.

Majburiy ijro byurosi tomonidan ijro hujjatlarida ko‘rsatilgan majburiyatlarni o‘z vaqtida va ixtiyoriy ravishda bajarish zarurligi eslatib o‘tiladi.

Majburiy ijroToshkent viloyatiQidiruvAvtomashinaQarzdorlikAuksionVolkswagen
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

110 million so‘m miqdoridagi aliment oldindan to‘lab berildi110 million so‘m miqdoridagi aliment oldindan to‘lab berildiBugun, 17:22Samarqandlik ayol uch yildan beri hujjatlarda tirikligini isbotlay olmayaptiSamarqandlik ayol uch yildan beri hujjatlarda tirikligini isbotlay olmayaptiBugun, 16:46Open Budget orqali qurilgan stadion tadbirkorga ijaraga berilgani aytildiOpen Budget orqali qurilgan stadion tadbirkorga ijaraga berilgani aytildiBugun, 16:04Chorvoqda cho‘kib ketgan oila a’zolaridan birining jasadi topildiChorvoqda cho‘kib ketgan oila a’zolaridan birining jasadi topildiBugun, 14:58Toshkentda Matiz yonib ketdiToshkentda Matiz yonib ketdiBugun, 14:35Germaniyadan Toshkentga kelgan jo‘natmadan narkotik moddalar chiqdi (video)Germaniyadan Toshkentga kelgan jo‘natmadan narkotik moddalar chiqdi (video)Bugun, 12:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari
Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi