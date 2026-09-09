Toyota kompaniyasi Land Cruiser uchun yangi himoya tizimini taqdim etdi
Yaponiyaning Toyota avtokonserni avtomobil oʻgʻriliklari sonining ortib borishi fonida oʻzining mashhur yoʻltanlamaslari uchun qoʻshimcha xavfsizlik choralarini koʻrdi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, kompaniya Avstraliya bozorida Land Cruiser 300 va Land Cruiser Prado 250 moddellari uchun moʻljallangan qoʻshimcha antioʻgʻri tizimini namoyish etdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi elektron imkoniyatlar va ish prinsipiMazkur ikkilamchi immobilayzer mashinalarni olib qochishga urinishlardan ishonchliroq himoya qilishga qaratilgan boʻlib, uning qiymati oʻrnatish xarajatlari bilan birga 1260 dollarni tashkil etadi. Yangi qurilma avtomobilning zavodda oʻrnatilgan shtatli immobilayzeridan qatʼiy nazar, mustaqil ravishda ishlaydi.
Mutaxassislarning tushuntirishicha, agar qoʻshimcha tizimning elektron briketi transport vositasi yaqinida boʻlmasa, dvigatelni ishga tushirishning iloji yoʻq. Shu sababli, qaroqchilarga faqat zavod himoya tizimini chetlab oʻtishning oʻzi kifoya qilmaydi, bu esa jinoyatchilar ishini sezilarli darajada qiyinlashtiradi.
Mustaqil quvvat manbaiga ega signallashtirishMajmuaga oʻzining alohida zaxira akkumulyatoriga ega boʻlgan maxsus tovushli signallashtirish moslamasi ham kiritilgan. Ushbu tizim hatto avtomobilning asosiy elektr taʼminoti toʻliq uzib qoʻyilgan taqdirda ham ruxsatsiz kirish urinishlarini sezib, darhol ishga tushish xususiyatiga ega.
Avtosalonlarda ushbu xavfsizlik toʻplamini oʻrnatish jarayoni taxminan besh soatni talab qiladi. Shuningdek, jarayon davomida rul ustuniga qoʻshimcha qizil rangli indikator oʻrnatiladi va oynaga mazkur qoʻshimcha antioʻgʻri tizimi mavjudligi haqida ogohlantiruvchi maxsus stiker yopishtiriladi.
Kafolat shartlari va bozor talablariUshbu qoʻshimcha uskunaga avtomobilning qolgan zavod kafolati yoki oʻrnatilgan paytdan boshlab amal qiladigan alohida ikki yillik kafolat tatbiq etiladi — qaysi biri uzoqroq muddatga ega boʻlsa, oʻsha variant qoʻllaniladi. Avvalroq Toyota Australia brendi Land Cruiser xavfsizligini oshirish uchun mexanik rul blokatorini taklif qilgan edi, biroq mustaqil sinovlar uni maxsus elektr jihozlari yordamida tezda ochish mumkinligini koʻrsatgandi.
Yangi elektron immobilayzerning joriy etilishi Avstraliyada avtomobil oʻgʻriliklari koʻpaygani bilan bevosita bogʻliq. Rasmiy statistikaga koʻra, oʻtgan yili mamlakat boʻylab mashina oʻgʻirlash holatlari 2,5 foizga oshgan boʻlsa, Viktoriya shtatining oʻzida 2025 yilda sugʻurta kompaniyalariga shu sababli kelib tushgan murojaatlar soni naq 25 foizga koʻpaygan.
…