Toyota kompaniyasi Land Cruiser uchun yangi himoya tizimini taqdim etdi

·34·Avto
Toyota kompaniyasi Land Cruiser uchun yangi himoya tizimini taqdim etdi

Yaponiyaning Toyota avtokonserni avtomobil oʻgʻriliklari sonining ortib borishi fonida oʻzining mashhur yoʻltanlamaslari uchun qoʻshimcha xavfsizlik choralarini koʻrdi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, kompaniya Avstraliya bozorida Land Cruiser 300 va Land Cruiser Prado 250 moddellari uchun moʻljallangan qoʻshimcha antioʻgʻri tizimini namoyish etdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi elektron imkoniyatlar va ish prinsipi

Mazkur ikkilamchi immobilayzer mashinalarni olib qochishga urinishlardan ishonchliroq himoya qilishga qaratilgan boʻlib, uning qiymati oʻrnatish xarajatlari bilan birga 1260 dollarni tashkil etadi. Yangi qurilma avtomobilning zavodda oʻrnatilgan shtatli immobilayzeridan qatʼiy nazar, mustaqil ravishda ishlaydi.

Mutaxassislarning tushuntirishicha, agar qoʻshimcha tizimning elektron briketi transport vositasi yaqinida boʻlmasa, dvigatelni ishga tushirishning iloji yoʻq. Shu sababli, qaroqchilarga faqat zavod himoya tizimini chetlab oʻtishning oʻzi kifoya qilmaydi, bu esa jinoyatchilar ishini sezilarli darajada qiyinlashtiradi.

Mustaqil quvvat manbaiga ega signallashtirish

Majmuaga oʻzining alohida zaxira akkumulyatoriga ega boʻlgan maxsus tovushli signallashtirish moslamasi ham kiritilgan. Ushbu tizim hatto avtomobilning asosiy elektr taʼminoti toʻliq uzib qoʻyilgan taqdirda ham ruxsatsiz kirish urinishlarini sezib, darhol ishga tushish xususiyatiga ega.

Avtosalonlarda ushbu xavfsizlik toʻplamini oʻrnatish jarayoni taxminan besh soatni talab qiladi. Shuningdek, jarayon davomida rul ustuniga qoʻshimcha qizil rangli indikator oʻrnatiladi va oynaga mazkur qoʻshimcha antioʻgʻri tizimi mavjudligi haqida ogohlantiruvchi maxsus stiker yopishtiriladi.

Kafolat shartlari va bozor talablari

Ushbu qoʻshimcha uskunaga avtomobilning qolgan zavod kafolati yoki oʻrnatilgan paytdan boshlab amal qiladigan alohida ikki yillik kafolat tatbiq etiladi — qaysi biri uzoqroq muddatga ega boʻlsa, oʻsha variant qoʻllaniladi. Avvalroq Toyota Australia brendi Land Cruiser xavfsizligini oshirish uchun mexanik rul blokatorini taklif qilgan edi, biroq mustaqil sinovlar uni maxsus elektr jihozlari yordamida tezda ochish mumkinligini koʻrsatgandi.

Yangi elektron immobilayzerning joriy etilishi Avstraliyada avtomobil oʻgʻriliklari koʻpaygani bilan bevosita bogʻliq. Rasmiy statistikaga koʻra, oʻtgan yili mamlakat boʻylab mashina oʻgʻirlash holatlari 2,5 foizga oshgan boʻlsa, Viktoriya shtatining oʻzida 2025 yilda sugʻurta kompaniyalariga shu sababli kelib tushgan murojaatlar soni naq 25 foizga koʻpaygan.

ToyotaLand CruiserAvto oʻgʻrilikAvstraliyaAvtomobil xavfsizligi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Afsonaviy Mitsubishi Pajero narxlari eʼlon qilindiAfsonaviy Mitsubishi Pajero narxlari eʼlon qilindi07.09, 00:29Yangi avlod Hyundai Kona krossoveri sinov jarayonida koʻrindiYangi avlod Hyundai Kona krossoveri sinov jarayonida koʻrindi06.09, 19:53Mitsubishi Pajero butunlay yangi oilaviy krossoverga aylanadiMitsubishi Pajero butunlay yangi oilaviy krossoverga aylanadi05.09, 19:29Yangi avlod Kia Sportage dizayni oshkor etildiYangi avlod Kia Sportage dizayni oshkor etildi05.09, 15:29Toyota oʻzining mashhur Probox universalini yangiladiToyota oʻzining mashhur Probox universalini yangiladi05.09, 13:57150 ming kilometr yoʻl yurgan elektromobillar batareyasi holati maʼlum qilindi150 ming kilometr yoʻl yurgan elektromobillar batareyasi holati maʼlum qilindi05.09, 00:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi
«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
Genesis kompaniyasi oʻzining eng yirik elektr avtomobili GV90'ni namoyish etdi
Genesis kompaniyasi oʻzining eng yirik elektr avtomobili GV90'ni namoyish etdi