Oila baxtining oltin kaliti: Ayollar uchun qimmatli o‘gitlar...
Shiddat bilan rivojlanayotgan zamonaviy jamiyatda oilaviy munosabatlarning barqarorligi, xonadon tinchligi va er-xotin o‘rtasidagi samimiy muhabbat eng oliy qadriyatlardan biri bo‘lib qolmoqda. Statistik ma’lumotlar va kundalik hayotiy kuzatuvlar ko‘rsatmoqdaki, ko‘plab oilaviy nizolar va kelishmovchiliklar aynan bir-birini tushunmaslik, arzimas o‘jarlik hamda qaynoila bilan munosabatlarni to‘g‘ri yo‘lga qo‘ya olmaslik sababli kelib chiqadi. Shu nuqtayi nazardan, axloqiy, milliy va ruhiy qadriyatlarga asoslangan oilaviy nasihatlar har bir oqila va fozila ayol uchun mustahkam qo‘llanma vazifasini o‘taydi.
Mutaxassislar va hayotiy tajribaga ega ustozlarning ta’kidlashicha, turmush o‘rtog‘ini boshqalar bilan solishtirmaslik, keraksiz tortishuvlarni yig‘ishtirish, uyda doimo go‘zal va pokiza ziynat bilan yurish hamda erining oila a’zolariga cheksiz ehtirom ko‘rsatish — oilaviy baxt poydevorini quruvchi asosiy omillardir. Zero, erning yaqinlarini hurmat qilgan ayol o‘z oilasini va muhabbatini asrab qoladi, aks holda, mayda nizolar vaqt o‘tishi bilan turmushning barbod bo‘lishiga olib kelishi mumkin.
«Qaysarlikdan voz kechish, go‘zal kutib olish va ehtirom»: Oilaviy baxtning 5 ta asosiy ustuni
Har bir oqila ayol amal qilishi zarur bo‘lgan eng muhim tamoyillar:
Qaysarlik va tortishuvlarni to‘xtatish: Mayda-chuyda masalalarda o‘jarlik qilmaslik va erkak kishi bilan ortiqcha bahslashmaslik uydagi tinchlikni ta’minlaydi;
Solishtirishdan tiyilish: Erini boshqa erkaklar yoki qo‘shnilarning muvaffaqiyati bilan taqqoslamaslik — uning g‘ururi va oilaviy mehrini saqlab qoladi;
Ziynat va go‘zal peshvoz olish: Turmush o‘rtog‘i uchun doimo chiroyli kiyinish, pardoz-andoz va uni uyga qaytganda ochiq chehra bilan kutib olish;
Qaynoila hurmati — muhabbat garovi: Erning ota-onasi va qarindoshlariga ehtirom ko‘rsatish orqali ularning hurmatini va erining yuragini mukammal zabt etish mumkin;
Oqibatni chuqur o‘ylash: Har bir harakat va so‘zdan oldin uning ertangi natijasini tahlil qilib, sabr va donolik bilan qadam tashlash.
Oilaviy munosabatlar qiyosi: Oilani mustahkamlovchi fazilatlar va buzuvchi xatolar taqqosi
Xonadon tinchligiga ta’sir ko‘rsatuvchi omillarning tahliliy jadvali:
Oilaviy munosabat yo‘nalishi
Oqila va fozila ayolning tutgan yo‘li
Oila parokandaligiga sabab bo‘luvchi xatolar
Muomala va bahslar
Kechirimli bo‘lish, bahsni to‘xtatish va sabr qilish
Qaysarlik, o‘jarlik va doimiy tortishish
Turmush o‘rtog‘iga qarash
Erining boriga shukr qilish, faqat unga e’tibor berish
Erini o‘zgalar bilan taqqoslab, kamsitish
Uydagi tashqi ko‘rinish
Eri uchun doimo ziynatlanib, toza va xushbichim yurish
Uyda beparvo, ko‘chada esa yasanib yurish
Ishdan kutib olish
Ochiq yuz, shirin tabassum va mehr bilan kutib olish
Sovuqqonlik, qovoq solish va shikoyatlar bilan boshlash
Qaynoila munosabatlari
Erining oilasini o‘z yaqinidek hurmat qilish va e’zozlash
Qaynoilaga qarshi chiqish, ularni mensimaslik va ajratish
Harakatlar strategiyasi
Ishning oqibatini o‘ylab, uzoq muddatli foydaga intilish
Bir lahzalik jahl va nafsga berilib qaror qabul qilish
Psixologik va ijtimoiy ekspertiza: Nega qaynoilani hurmat qilish — erini saqlab qolishdir?
Oilashunos olimlar, ruhshunoslar va hayotiy tajriba ekspertlarining xulosalari:
«Erkak kishining g‘ururi va oilaviy zanjir»: Har bir erkak uchun o‘z ota-onasi va yaqinlari muqaddas hisoblanadi; xotini o‘z oilasini hurmat qilganini ko‘rgan erkakda ayoliga nisbatan minnatdorlik va muhabbat hissi o‘n chandon ortadi; aksincha, oilasiga qarshi chiqqan ayol ertami-kechmi erining ko‘nglidan mutlaq soviydi;
Uydagi muhit va solishtirishning halokati: Psixologik tadqiqotlarga ko‘ra, erni boshqalar bilan solishtirish uning ruhiyatiga eng og‘ir zarba beradi va uni oilaviy mas’uliyatdan sovutadi; aksincha, doimiy qo‘llab-quvvatlash va go‘zal ziynat bilan kutib olish erkakni oila uchun ko‘proq mehnat qilishga undaydi;
Uzoq muddatli oqibatlarni ko‘ra bilish: Ayol kishining tabiatidagi donolik — vaziyatni bir lahzalik his-tuyg‘ular bilan emas, balki oilaviy kelajak ko‘zi bilan baholashidadir; sabr va muloyimlik ayolni har doim oilada g‘olib va suyukli qiladi.
Sizningcha, oila mustahkamligida qaynoila bilan munosabatlar qanchalik muhim o‘rin tutadi? Zamonaviy oilalarda er-xotin o‘rtasidagi tortishuvlarni kamaytirish uchun ayollar qanday jihatlarga ko‘proq e’tibor qaratishlari kerak deb hisoblaysiz? O‘z fikr-mulohazalaringiz va hayotiy tajribalaringizni izohlarda qoldiring hamda oilaviy baxt sirlari aks etgan ushbu maqolani barcha yaqinlaringiz bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…