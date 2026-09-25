63 yoshli yapon ayol o‘zidan 32 yosh kichik erkakka turmushga chiqdi

·2·Dunyo
63 yoshli yapon ayol o‘zidan 32 yosh kichik erkakka turmushga chiqdi

Yaponiyada 63 yoshli Azarashi ismli ayol o‘zidan 32 yosh kichik 31 yoshli erkak bilan turmush qurgani va ular birgalikda nikoh agentligini boshqarayotgani bilan internet foydalanuvchilari e’tiborini tortmoqda. Bu haqda South China Morning Post xabar berdi.

Azarashi avvalgi turmush o‘rtog‘i bilan 20 yildan ziyod yashagan va 48 yoshida ajrashgan. Shundan so‘ng u farzandini yolg‘iz tarbiyalagan, uy hayvonlari uchun kiyim-kechak sotadigan biznes bilan shug‘ullangan.

Uning hozirgi turmush o‘rtog‘i bilan tanishuvi 2020 yil avgustida Tokiodagi kafeda boshlangan. Azarashi kafeda birov qoldirib ketgan telefonni topib, uning egasiga qaytarib bergan. Oradan bir hafta o‘tib, ular tasodifan yana bir jamoat transportida uchrashib qolgan va telefon raqamlarini almashgan. Shundan keyin ular muntazam suhbatlasha boshlagan.

Qizig‘i, juftlik munosabatlarining dastlabki davrida bir-birining haqiqiy yoshini bilmagan. Taxminan bir oy o‘tib, yoshlarini bilib olishgan. Shunga qaramay, munosabatlarini davom ettirishga qaror qilishgan.

Azarashining o‘g‘li hozirgi turmush o‘rtog‘idan 6 yosh katta. Yigitning onasi esa Azarashidan 6 yosh kichik bo‘lib, dastlab ularning munosabatlariga qarshi chiqqan. Keyinchalik o‘g‘lining qat’iy qaroridan so‘ng munosabatga rozi bo‘lgan.

Juftlik 2022 yil dekabrida nikohini rasman qayd ettirgan. Ular bir-birini ijtimoiy tarmoqlarda «Malika» va «Shahzoda» deb atab keladi. Hozirda esa birgalikda nikoh agentligini yuritmoqda.

AzarashiTokionikoh agentligiSaut Chayna Mourning Post
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Afg‘onistonda 6 yoshli qiz 60 yoshli erkakka 200 ming rupiyaga berilganAfg‘onistonda 6 yoshli qiz 60 yoshli erkakka 200 ming rupiyaga berilgan6 sentabr 20:38Uch opa-singilning bir erkakka turmushga chiqishi tarmoqlarda qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘ldiUch opa-singilning bir erkakka turmushga chiqishi tarmoqlarda qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘ldi28 iyul 12:29112 yoshli erkakning uzoq umr ko‘rish siri ma’lum bo‘ldi112 yoshli erkakning uzoq umr ko‘rish siri ma’lum bo‘ldi19 sentabr 07:00Avstraliyada katta oq akula 38 yoshli erkakka hujum qildiAvstraliyada katta oq akula 38 yoshli erkakka hujum qildi16 may 20:50Berlindagi dahshat: jabrlanuvchilar hatto zo‘rlanganini bilmaganBerlindagi dahshat: jabrlanuvchilar hatto zo‘rlanganini bilmagan16 iyul 16:27“Qizimni sotsam, oilamni to‘rt yil boqaman”— afg‘onistonlik ota“Qizimni sotsam, oilamni to‘rt yil boqaman”— afg‘onistonlik ota21 may 16:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota