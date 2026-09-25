63 yoshli yapon ayol o‘zidan 32 yosh kichik erkakka turmushga chiqdi
Yaponiyada 63 yoshli Azarashi ismli ayol o‘zidan 32 yosh kichik 31 yoshli erkak bilan turmush qurgani va ular birgalikda nikoh agentligini boshqarayotgani bilan internet foydalanuvchilari e’tiborini tortmoqda. Bu haqda South China Morning Post xabar berdi.
Azarashi avvalgi turmush o‘rtog‘i bilan 20 yildan ziyod yashagan va 48 yoshida ajrashgan. Shundan so‘ng u farzandini yolg‘iz tarbiyalagan, uy hayvonlari uchun kiyim-kechak sotadigan biznes bilan shug‘ullangan.
Uning hozirgi turmush o‘rtog‘i bilan tanishuvi 2020 yil avgustida Tokiodagi kafeda boshlangan. Azarashi kafeda birov qoldirib ketgan telefonni topib, uning egasiga qaytarib bergan. Oradan bir hafta o‘tib, ular tasodifan yana bir jamoat transportida uchrashib qolgan va telefon raqamlarini almashgan. Shundan keyin ular muntazam suhbatlasha boshlagan.
Qizig‘i, juftlik munosabatlarining dastlabki davrida bir-birining haqiqiy yoshini bilmagan. Taxminan bir oy o‘tib, yoshlarini bilib olishgan. Shunga qaramay, munosabatlarini davom ettirishga qaror qilishgan.
Azarashining o‘g‘li hozirgi turmush o‘rtog‘idan 6 yosh katta. Yigitning onasi esa Azarashidan 6 yosh kichik bo‘lib, dastlab ularning munosabatlariga qarshi chiqqan. Keyinchalik o‘g‘lining qat’iy qaroridan so‘ng munosabatga rozi bo‘lgan.
Juftlik 2022 yil dekabrida nikohini rasman qayd ettirgan. Ular bir-birini ijtimoiy tarmoqlarda «Malika» va «Shahzoda» deb atab keladi. Hozirda esa birgalikda nikoh agentligini yuritmoqda.
Izohlar 0
…