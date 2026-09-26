Kilian Mbappe jarohat oldi: Real Madrid va Fransiya terma jamoasi xavotirda

·47·Sport
Kilian Mbappe jarohat oldi: Real Madrid va Fransiya terma jamoasi xavotirda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Fransiya terma jamoasi hujumchisi Kilian Mbappe chap tizzasidan jarohat olib, maydonni tark etdi.
  • Ushbu holat Real Madrid klubini ham tashvishga solmoqda, chunki Mbappe klubning muhim o'yinlarida ishtirok etishi kerak.
  • Mbappe o'yinning 54-daqiqasida gol urganidan ko'p o'tmay jarohat oldi va o'yinni davom ettira olmadi.

Fransiya terma jamoasining soʻnggi uchrashuvida hujumchi Kylian Mbappe chap tizzasidan jarohat olib, maydonni tark etishga majbur boʻldi. Goal.com xabar berishicha, ushbu holat nafaqat milliy jamoa muxlislarini, balki Real Madrid klubi rahbarlarini ham jiddiy tashvishga solib qoʻydi, chunki yulduz futbolchining jismoniy holati klub oldidagi muhim oʻyinlar oldidan asosiy masalaga aylangan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mazkur bahs fransuzlar uchun oʻzgacha ahamiyat kasb etdi, sababi afsonaviy Zinedine Zidane ilk bor Fransiya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi sifatida murabbiylar shtabidan joy oldi. Milliy jamoa yangi ustozi qoʻl ostidagi ilk oʻyinni gʻalaba bilan boshlashni maqsad qilgan boʻlsa-da, uchrashuvdagi yorqin daqiqalar asosiy toʻpurarning jarohati soyasida qolib ketdi.

Uchrashuvdagi gol va toʻsatdan yuzaga kelgan xavotir

Oʻyinning 54-daqiqasida yuzaga kelgan vaziyatda Turkiya terma jamoasi himoyachisi Bardakci toʻpni jarima maydonchasidan olib chiqishda xatoga yoʻl qoʻydi. Maydon markazidan tashkil etilgan hujum natijasida Olise qulay imkoniyatni Kylian Mbappega taqdim etdi va hujumchi oʻziga xos aniqlik bilan hisobni ochdi.

Gol urilgach stadionda quvonch hukmron boʻlgan boʻlsa-da, bu xursandchilik uzoqqa choʻzmadi. Hujum nishonlanganidan koʻp oʻtmay, 25 yoshli futbolchi chap tizzasida kuchli ogʻriq sezayotganini bildirib, maydonda yotib qoldi va shifokorlar yordamiga muhtoj sezdi.

Tibbiy yordam va maydonni tark etish

Fransiya terma jamoasi shifokorlari darhol maydonga tushib, futbolchining tizzasiga tibbiy yordam koʻrsatishdi. Dastlabki ogʻriqlarga qaramay, Kylian Mbappe oʻyinni davom ettirishga harakat qildi va qisqa muddatga maydonga qaytdi.

Biroq, tizzadagi jarohat oʻz ta'sirini koʻrsatib, yulduz hujumchi yana maydonga quladi va murabbiylar shtabiga oʻyinni davom ettira olmasligini ishora qildi. Zinedine Zidane oʻzining debyut uchrashuvidayoq asosiy tayanchi boʻlgan futbolchini majburiy ravishda almashtirishga majbur boʻldi.

Kylian MbappeReal MadridZinedine ZidaneFransiyaJarohat
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kylian Mbappe gripp alomatlari sabab Fransiya mashgʻulotlarini oʻtkazib yubordiKylian Mbappe gripp alomatlari sabab Fransiya mashgʻulotlarini oʻtkazib yubordi23 sentabr 09:39Kylian Mbappe Zinedine Zidane bilan uchrashuvini kinoga qiyosladiKylian Mbappe Zinedine Zidane bilan uchrashuvini kinoga qiyosladi21 sentabr 21:16Rayan Cherki Zinedine Zidane qoʻlida oʻynash sharaf ekanini aytdiRayan Cherki Zinedine Zidane qoʻlida oʻynash sharaf ekanini aytdi21 sentabr 16:53Kylian Mbappe Didye Deshamning ketishi haqida: «Biz murabbiyimizga munosib yakun bera olmadik»Kylian Mbappe Didye Deshamning ketishi haqida: «Biz murabbiyimizga munosib yakun bera olmadik»19 iyul 01:33Zinedin Zidan Kilian Mbappe bilan bogʻliq ilk xotiralarni esladiZinedin Zidan Kilian Mbappe bilan bogʻliq ilk xotiralarni esladiKecha 16:13Kylian Mbappe Usmon Dembele bilan munosabatlariga oydinlik kiritdiKylian Mbappe Usmon Dembele bilan munosabatlariga oydinlik kiritdi22 sentabr 00:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?