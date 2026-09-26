Kilian Mbappe jarohat oldi: Real Madrid va Fransiya terma jamoasi xavotirda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Fransiya terma jamoasi hujumchisi Kilian Mbappe chap tizzasidan jarohat olib, maydonni tark etdi.
- Ushbu holat Real Madrid klubini ham tashvishga solmoqda, chunki Mbappe klubning muhim o'yinlarida ishtirok etishi kerak.
- Mbappe o'yinning 54-daqiqasida gol urganidan ko'p o'tmay jarohat oldi va o'yinni davom ettira olmadi.
Fransiya terma jamoasining soʻnggi uchrashuvida hujumchi Kylian Mbappe chap tizzasidan jarohat olib, maydonni tark etishga majbur boʻldi. Goal.com xabar berishicha, ushbu holat nafaqat milliy jamoa muxlislarini, balki Real Madrid klubi rahbarlarini ham jiddiy tashvishga solib qoʻydi, chunki yulduz futbolchining jismoniy holati klub oldidagi muhim oʻyinlar oldidan asosiy masalaga aylangan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mazkur bahs fransuzlar uchun oʻzgacha ahamiyat kasb etdi, sababi afsonaviy Zinedine Zidane ilk bor Fransiya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi sifatida murabbiylar shtabidan joy oldi. Milliy jamoa yangi ustozi qoʻl ostidagi ilk oʻyinni gʻalaba bilan boshlashni maqsad qilgan boʻlsa-da, uchrashuvdagi yorqin daqiqalar asosiy toʻpurarning jarohati soyasida qolib ketdi.
Uchrashuvdagi gol va toʻsatdan yuzaga kelgan xavotirOʻyinning 54-daqiqasida yuzaga kelgan vaziyatda Turkiya terma jamoasi himoyachisi Bardakci toʻpni jarima maydonchasidan olib chiqishda xatoga yoʻl qoʻydi. Maydon markazidan tashkil etilgan hujum natijasida Olise qulay imkoniyatni Kylian Mbappega taqdim etdi va hujumchi oʻziga xos aniqlik bilan hisobni ochdi.
Gol urilgach stadionda quvonch hukmron boʻlgan boʻlsa-da, bu xursandchilik uzoqqa choʻzmadi. Hujum nishonlanganidan koʻp oʻtmay, 25 yoshli futbolchi chap tizzasida kuchli ogʻriq sezayotganini bildirib, maydonda yotib qoldi va shifokorlar yordamiga muhtoj sezdi.
Tibbiy yordam va maydonni tark etishFransiya terma jamoasi shifokorlari darhol maydonga tushib, futbolchining tizzasiga tibbiy yordam koʻrsatishdi. Dastlabki ogʻriqlarga qaramay, Kylian Mbappe oʻyinni davom ettirishga harakat qildi va qisqa muddatga maydonga qaytdi.
Biroq, tizzadagi jarohat oʻz ta'sirini koʻrsatib, yulduz hujumchi yana maydonga quladi va murabbiylar shtabiga oʻyinni davom ettira olmasligini ishora qildi. Zinedine Zidane oʻzining debyut uchrashuvidayoq asosiy tayanchi boʻlgan futbolchini majburiy ravishda almashtirishga majbur boʻldi.
Izohlar 0
…