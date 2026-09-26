Manchester Siti ishi: Endi Bernem shoshma-shuzarlikka qarshi chiqdi

·9·Sport
Manchester Siti ishi: Endi Bernem shoshma-shuzarlikka qarshi chiqdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Manchester Siti klubiga qo'yilgan 115 ta moliyaviy ayblovdan 114 tasining asosli deb topilgani haqidagi xabarlar ortidan siyosatchi Endi Bernem jamoatchilikni shoshma-shuzarlik bilan xulosa chiqarmaslikka chaqirdi.
  • Bernemning ta'kidlashicha, har qanday yakuniy hukmga kelishdan oldin mustaqil komissiyaning rasmiy hisobotini batafsil o'rganib chiqish zarur.

Angliya Premer-ligasining moliyaviy qoidabuzarliklarida ayblanayotgan Manchester Siti klubi atrofidagi vaziyat jiddiy tus olmoqda. Mustaqil komissiya «shaharliklar»ga qo'yilgan 115 ta ayblovdan 114 tasini asosli deb topgani haqidagi xabarlar ortidan Buyuk Britaniya siyosatchilari ham munosabat bildira boshladi. ITV Granada Reports nashriga intervyu bergan mamlakat siyosatchilaridan biri, Everton jamoasining ashaddiy muxlisi Endi Bernem jamoatchilikni shoshma-shuzarlik bilan xulosa chiqarmaslikka chaqirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ma'lum bo'lishicha, mustaqil komissiya uzoq davom etgan surishtiruvlar natijasida o'z qaroriga kelgan. Biroq Endi Bernem bu kabi shov-shuvli xabarlardan so'ng darhol keskin hukmlar chiqarish noto'g'ri ekanini ta'kidladi. Uning so'zlariga ko'ra, har qanday yakuniy xulosaga kelishdan oldin mustaqil komissiyaning rasmiy hisobotini batafsil o'rganib chiqish talab etiladi.

Moliyaviy ayblovlar va uzoq davom etayotgan jarayon

Asosiy mojaro Manchester Siti klubining 2009–2018 yillar oralig'ida Premer-ligaga noto'g'ri moliyaviy ma'lumotlar taqdim etgani bilan bog'liq. Ushbu davr mobaynida jamoa mamlakat futbolida yetakchi kuchga aylangan edi. E'lon qilingan ayblovlarga ko'ra, klub 54 marta aniq moliyaviy ma'lumotlarni taqdim etmagan hamda futbolchilar va murabbiylar maoshiga oid 14 ta qoidabuzarlikka yo'l qo'ygan.

Bernemning ta'kidlashicha, klub va Premer-liga o'rtasidagi bu jarayon juda uzoq hamda murakkab kechgan. Shu boisdan ham, jamoani tarixiy sovrinlardan mahrum qilish yoki boshqa og'ir jazolar haqida o'ylashdan oldin barcha hujjatlarni sinchiklab ko'zdan kechirish zarur. «Men bu haqda endigina eshitdim, hozircha bular shunchaki xabarlar. Agar ular tasdiqlansa, albatta, mustaqil komissiya hisobotini ko'rib chiqishni istayman», — dedi Bernem.

Klubning qat'iy pozitsiyasi va kelgusi sanksiyalar

O'z navbatida, Manchester Siti rahbariyati ham o'z pozitsiyasida qat'iy turibdi. Klub o'zining aybsizligiga va taqdim etgan dalillarining haqqoniyligiga Ishonchi komil ekanini bildirdi. Klub matbuot xizmati tarqatgan bayonotda Premer-liga jarayoni davom etayotgani va qat'iy maxfiylik talablariga rioya qilinishi lozimligi eslatib o'tildi. Manchester Siti so'nggi sakkiz yil davomida adolatli regulyatorga tayanib, tegishli tartib-qoidalarga amal qilganini ta'kidlamoqda.

Agar mustaqil komissiyaning topilmalari apellyatsiya jarayonida ham o'z kuchida qolsa, Premer-liga jiddiy intizoriy choralarni ko'rishi mumkin. Reglamentga muvofiq, liganing intizoriy vositalari sirasiga yirik miqdordagi jarimalardan tortib, elita divizionidan chetlatishgacha bo'lgan jazo turlari kiradi. Biroq har qanday sanksiya mutanosiblik talabiga javob berishi shart, aks holda keyingi sud bosqichlarida bu qarorlar bekor qilinishi ehtimoli mavjud.

Manchester CityPremer-ligaFutbolAngliyaSanksiyalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manchester Siti 114 ta moliyaviy ayblov boʻyicha aybdor deb topildiManchester Siti 114 ta moliyaviy ayblov boʻyicha aybdor deb topildiKecha 20:35Angliya Premyer-ligasi: Manchester Siti yakka peshqadamAngliya Premyer-ligasi: Manchester Siti yakka peshqadam21 sentabr 00:31Stale Solbakken Erling Xolandning jismoniy holatidan xavotirdaStale Solbakken Erling Xolandning jismoniy holatidan xavotirdaKecha 12:34Enso Fernandes Manchester Siti safida qanday rol oʻynaydiEnso Fernandes Manchester Siti safida qanday rol oʻynaydi3 sentabr 12:55Erling Xoland Manchester derbisida qanday qilibofsiddan qochish sirini ochdiErling Xoland Manchester derbisida qanday qilibofsiddan qochish sirini ochdi16 sentabr 18:32Frenk Lempard Koventri bilan APLga qaytishga tayyorlanmoqdaFrenk Lempard Koventri bilan APLga qaytishga tayyorlanmoqda14 avgust 16:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?