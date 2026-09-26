Manchester Siti ishi: Endi Bernem shoshma-shuzarlikka qarshi chiqdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Manchester Siti klubiga qo'yilgan 115 ta moliyaviy ayblovdan 114 tasining asosli deb topilgani haqidagi xabarlar ortidan siyosatchi Endi Bernem jamoatchilikni shoshma-shuzarlik bilan xulosa chiqarmaslikka chaqirdi.
- Bernemning ta'kidlashicha, har qanday yakuniy hukmga kelishdan oldin mustaqil komissiyaning rasmiy hisobotini batafsil o'rganib chiqish zarur.
Angliya Premer-ligasining moliyaviy qoidabuzarliklarida ayblanayotgan Manchester Siti klubi atrofidagi vaziyat jiddiy tus olmoqda. Mustaqil komissiya «shaharliklar»ga qo'yilgan 115 ta ayblovdan 114 tasini asosli deb topgani haqidagi xabarlar ortidan Buyuk Britaniya siyosatchilari ham munosabat bildira boshladi. ITV Granada Reports nashriga intervyu bergan mamlakat siyosatchilaridan biri, Everton jamoasining ashaddiy muxlisi Endi Bernem jamoatchilikni shoshma-shuzarlik bilan xulosa chiqarmaslikka chaqirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ma'lum bo'lishicha, mustaqil komissiya uzoq davom etgan surishtiruvlar natijasida o'z qaroriga kelgan. Biroq Endi Bernem bu kabi shov-shuvli xabarlardan so'ng darhol keskin hukmlar chiqarish noto'g'ri ekanini ta'kidladi. Uning so'zlariga ko'ra, har qanday yakuniy xulosaga kelishdan oldin mustaqil komissiyaning rasmiy hisobotini batafsil o'rganib chiqish talab etiladi.
Moliyaviy ayblovlar va uzoq davom etayotgan jarayonAsosiy mojaro Manchester Siti klubining 2009–2018 yillar oralig'ida Premer-ligaga noto'g'ri moliyaviy ma'lumotlar taqdim etgani bilan bog'liq. Ushbu davr mobaynida jamoa mamlakat futbolida yetakchi kuchga aylangan edi. E'lon qilingan ayblovlarga ko'ra, klub 54 marta aniq moliyaviy ma'lumotlarni taqdim etmagan hamda futbolchilar va murabbiylar maoshiga oid 14 ta qoidabuzarlikka yo'l qo'ygan.
Bernemning ta'kidlashicha, klub va Premer-liga o'rtasidagi bu jarayon juda uzoq hamda murakkab kechgan. Shu boisdan ham, jamoani tarixiy sovrinlardan mahrum qilish yoki boshqa og'ir jazolar haqida o'ylashdan oldin barcha hujjatlarni sinchiklab ko'zdan kechirish zarur. «Men bu haqda endigina eshitdim, hozircha bular shunchaki xabarlar. Agar ular tasdiqlansa, albatta, mustaqil komissiya hisobotini ko'rib chiqishni istayman», — dedi Bernem.
Klubning qat'iy pozitsiyasi va kelgusi sanksiyalarO'z navbatida, Manchester Siti rahbariyati ham o'z pozitsiyasida qat'iy turibdi. Klub o'zining aybsizligiga va taqdim etgan dalillarining haqqoniyligiga Ishonchi komil ekanini bildirdi. Klub matbuot xizmati tarqatgan bayonotda Premer-liga jarayoni davom etayotgani va qat'iy maxfiylik talablariga rioya qilinishi lozimligi eslatib o'tildi. Manchester Siti so'nggi sakkiz yil davomida adolatli regulyatorga tayanib, tegishli tartib-qoidalarga amal qilganini ta'kidlamoqda.
Agar mustaqil komissiyaning topilmalari apellyatsiya jarayonida ham o'z kuchida qolsa, Premer-liga jiddiy intizoriy choralarni ko'rishi mumkin. Reglamentga muvofiq, liganing intizoriy vositalari sirasiga yirik miqdordagi jarimalardan tortib, elita divizionidan chetlatishgacha bo'lgan jazo turlari kiradi. Biroq har qanday sanksiya mutanosiblik talabiga javob berishi shart, aks holda keyingi sud bosqichlarida bu qarorlar bekor qilinishi ehtimoli mavjud.
Izohlar 0
…