Samsung AQShda patent mojarosi va taqiq xavfiga duch keldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQShning Ioengine kompaniyasi Samsung Electronics’ni beshta patentni ruxsatsiz ishlatganlikda ayblab, sudga daʼvo kiritdi.
- Ushbu huquqiy nizo Samsungning AQShdagi mashhur mahsulotlari, jumladan, Galaxy S23 Ultra, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Buds2 Pro va Samsung T7 SSD savdosiga taʼsir koʻrsatishi mumkin.
- Ioengine moliyaviy kompensatsiya bilan bir qatorda, ayrim mahsulotlarni AQShda sotishni taqiqlovchi sud qaroriga erishishni maqsad qilgan.
AQShning Ioengine kompaniyasi Samsung Electronics’ga nisbatan sudga daʼvo kiritib, janubiy koreyalik texnologiya gigantini ulanish va maʼlumotlar almashinuvi bilan bogʻliq beshta patentni ruxsatsiz ishlatganlikda aybladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur huquqiy nizo Samsung kompaniyasining AQSh bozoridagi eng mashhur mahsulotlari, jumladan, flagman smartfonlar va qattiq disklar savdosiga jiddiy taʼsir koʻrsatishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirda sud jarayoni Texas shtatining Sharqiy okrug sudida koʻrib chiqilmoqda. Daʼvogarning taʼkidlashicha, Samsung oʻz qurilmalarida mazkur texnologiyalardan tegishli ruxsatnoma olmasdan va litsenziya toʻlovlarini amalga oshirmasdan foydalanib kelgan. Bu esa intellektual mulk huquqlarining qoʻpol ravishda buzilishiga olib keladi.
Daʼvo qilingan qurilmalar roʻyxatiIoengine taqdim etgan daʼvo arizasida ayrim qurilmalar toʻgʻridan-toʻgʻri misol tariqasida keltirib oʻtilgan. Ushbu roʻyxatga quyidagi mashhur mahsulotlar kiritilgan:
- Samsung Galaxy S23 Ultra flagman smartfoni
- Galaxy Watch Ultra aqlli soati
- Galaxy Buds2 Pro simsiz quloqchinlari
- Samsung T7 portativ SSD xotira qurilmasi
Sud taqiqining ehtimoliy oqibatlariDaʼvogar kompaniya moliyaviy kompensatsiya bilan bir qatorda, ayrim Galaxy smartfonlari va portativ SSD qurilmalarini sotishni taqiqlovchi doimiy sud qaroriga erishishni maqsad qilgan. Agar sud ushbu talabni qanoatlantirsa, Samsung AQSh hududida qonunbuzarlik deb topilgan faoliyatini toʻxtatishga majbur boʻladi va bu ayrim qurilmalarning amerikalik xaridorlar uchun yetkazib berilishiga chek qoʻyishi mumkin.
Shunga qaramay, mutaxassislar bu eng oxirgi stsenariy ekanligini taʼkidlashmoqda. Samsung sud qaroriga koʻra muammoni hal qilish uchun oʻz texnologiyalarini oʻzgartirishi yoki ayrim funksiyalarni vaqtincha oʻchirib qoʻyishi ham mumkin. Shuningdek, Ioengine muqobil variant sifatida Samsung kompaniyasini texnologiyalardan foydalanganlik uchun doimiy litsenziya toʻlovlarini toʻlashga majburlash imkoniyatini ham koʻrib chiqmoqda.
Izohlar 0
…