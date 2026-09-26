Samsung AQShda patent mojarosi va taqiq xavfiga duch keldi

·30·Texno
Samsung AQShda patent mojarosi va taqiq xavfiga duch keldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQShning Ioengine kompaniyasi Samsung Electronics’ni beshta patentni ruxsatsiz ishlatganlikda ayblab, sudga daʼvo kiritdi.
  • Ushbu huquqiy nizo Samsungning AQShdagi mashhur mahsulotlari, jumladan, Galaxy S23 Ultra, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Buds2 Pro va Samsung T7 SSD savdosiga taʼsir koʻrsatishi mumkin.
  • Ioengine moliyaviy kompensatsiya bilan bir qatorda, ayrim mahsulotlarni AQShda sotishni taqiqlovchi sud qaroriga erishishni maqsad qilgan.

AQShning Ioengine kompaniyasi Samsung Electronics’ga nisbatan sudga daʼvo kiritib, janubiy koreyalik texnologiya gigantini ulanish va maʼlumotlar almashinuvi bilan bogʻliq beshta patentni ruxsatsiz ishlatganlikda aybladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur huquqiy nizo Samsung kompaniyasining AQSh bozoridagi eng mashhur mahsulotlari, jumladan, flagman smartfonlar va qattiq disklar savdosiga jiddiy taʼsir koʻrsatishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirda sud jarayoni Texas shtatining Sharqiy okrug sudida koʻrib chiqilmoqda. Daʼvogarning taʼkidlashicha, Samsung oʻz qurilmalarida mazkur texnologiyalardan tegishli ruxsatnoma olmasdan va litsenziya toʻlovlarini amalga oshirmasdan foydalanib kelgan. Bu esa intellektual mulk huquqlarining qoʻpol ravishda buzilishiga olib keladi.

Daʼvo qilingan qurilmalar roʻyxati

Ioengine taqdim etgan daʼvo arizasida ayrim qurilmalar toʻgʻridan-toʻgʻri misol tariqasida keltirib oʻtilgan. Ushbu roʻyxatga quyidagi mashhur mahsulotlar kiritilgan:

  • Samsung Galaxy S23 Ultra flagman smartfoni
  • Galaxy Watch Ultra aqlli soati
  • Galaxy Buds2 Pro simsiz quloqchinlari
  • Samsung T7 portativ SSD xotira qurilmasi
Biroq, mazkur roʻyxat yakuniy emasligi va kelgusida kompaniyaning boshqa turdagi mahsulotlariga ham daʼvolar kengaytirilishi mumkinligi bildirildi. Ioengine oʻtgan davr moboynida yetkazilgan zarar uchun «oqilona litsenziya mukofoti» koʻrinishida kompensatsiya talab qilmoqda, garchi daʼvoda aniq summa hozircha koʻrsatilmagan boʻlsa ham.

Sud taqiqining ehtimoliy oqibatlari

Daʼvogar kompaniya moliyaviy kompensatsiya bilan bir qatorda, ayrim Galaxy smartfonlari va portativ SSD qurilmalarini sotishni taqiqlovchi doimiy sud qaroriga erishishni maqsad qilgan. Agar sud ushbu talabni qanoatlantirsa, Samsung AQSh hududida qonunbuzarlik deb topilgan faoliyatini toʻxtatishga majbur boʻladi va bu ayrim qurilmalarning amerikalik xaridorlar uchun yetkazib berilishiga chek qoʻyishi mumkin.

Shunga qaramay, mutaxassislar bu eng oxirgi stsenariy ekanligini taʼkidlashmoqda. Samsung sud qaroriga koʻra muammoni hal qilish uchun oʻz texnologiyalarini oʻzgartirishi yoki ayrim funksiyalarni vaqtincha oʻchirib qoʻyishi ham mumkin. Shuningdek, Ioengine muqobil variant sifatida Samsung kompaniyasini texnologiyalardan foydalanganlik uchun doimiy litsenziya toʻlovlarini toʻlashga majburlash imkoniyatini ham koʻrib chiqmoqda.

SamsungIoenginePatentAQShSSD
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQShda Apple, Samsung va Google qurilmalari taqiqlanishi mumkinAQShda Apple, Samsung va Google qurilmalari taqiqlanishi mumkin19 sentabr 13:25Samsung Gamescom 2026 koʻrgazmasida yangi P9 va P7 SSD modellarini taqdim etdiSamsung Gamescom 2026 koʻrgazmasida yangi P9 va P7 SSD modellarini taqdim etdi26 avgust 15:55Thunderobot AI Master M7000 noutbuki noyob xotira bilan taqdim etildiThunderobot AI Master M7000 noutbuki noyob xotira bilan taqdim etildi22 sentabr 01:23Samsung 990 seriyasining yangi SSD disklari sotuvga chiqdi: Narx va texnik jihatlarSamsung 990 seriyasining yangi SSD disklari sotuvga chiqdi: Narx va texnik jihatlar16 iyul 04:23Lexar eski kompyuterlar uchun yangi NF100 SSD xotirasini taqdim etdiLexar eski kompyuterlar uchun yangi NF100 SSD xotirasini taqdim etdi8 sentabr 16:54Ehtiyot boʻling: Samsung 870 EVO SSD disklarining oʻta xavfli soxta nusxalari paydo boʻldiEhtiyot boʻling: Samsung 870 EVO SSD disklarining oʻta xavfli soxta nusxalari paydo boʻldi15 iyul 12:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi