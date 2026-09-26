Pensiyalar 7 foizga oshishi mumkin: ish haqini hisoblash davri 20 yilga uzaytiriladi

·53·O‘zbekiston
Pensiyalar 7 foizga oshishi mumkin: ish haqini hisoblash davri 20 yilga uzaytiriladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekistonda pensiya hisoblashda inobatga olinadigan ish haqi davri 10 yildan 20 yilga uzaytirilishi bo‘yicha rasmiy taklif ishlab chiqildi.
  • Ushbu o‘zgarish fuqarolarning pensiya miqdorini kamida 6-7 foizga oshirish imkonini beradi.
  • Yangi tizimda ish haqi kam bo‘lgan ketma-ket bo‘lmagan istalgan 2 yil hisob-kitob bazasidan chiqarib tashlanadi.

O‘zbekistonda pensiya ta’minoti tizimi va fuqarolarga pensiya tayinlash tartibiga aholi manfaatlariga bevosita xizmat qiluvchi muhim o‘zgartirishlar kiritilishi kutilmoqda. Budjetdan tashqari Pensiya jamg‘armasi direktori o‘rinbosari Nuriddin Shadixo‘jayev OAV vakillari uchun o‘tkazilgan matbuot anjumanida pensiya hisoblashda inobatga olinadigan ish haqi davrini amaldagi 10 yildan 20 yilgacha uzaytirish bo‘yicha rasmiy taklif ishlab chiqilganini ma’lum qildi. Amaldagi qoidalarga ko‘ra, pensiya miqdorini belgilashda fuqaroning mehnat faoliyatidagi so‘nggi 10 yilidan eng yaxshi ketma-ket 5 yillik daromadi asos qilib olinadi.

Biroq jamg‘arma tomonidan real fuqarolarning mehnat tarixi sinchkovlik bilan tahlil qilinganda, insonlarning nafaqaga chiqish arafasidagi oxirgi 10 yilda oladigan daromadlari o‘rtacha 12 foizga pasayib ketishi va buning oqibatida hozirgi tizim pensiya miqdorini 6-7 foizga sun’iy ravishda kamaytirib yuborayotgani aniqlangan. Agar yangi taklif amaliyotga tatbiq etilsa, fuqarolarning pensiyasi kamida 6-7 foizga oshadi, shuningdek, fuqaroning turli sabablarga ko‘ra kam oylik olgan yoki daromadi pasaygan ketma-ket bo‘lmagan 2 yili hisob-kitobdan chiqarib tashlanadi.

«20 yillik baza, 7 foizlik o‘sish va 2 yilni o‘chirish»: Pensiya jamg‘armasi taklifining 5 ta asosiy nuqtasi

Matbuot anjumanida ilgari surilgan eng muhim tashabbuslar:

  • Ish haqi davri 20 yilga kengayadi: Pensiya tayinlashda nazarda tutiladigan ish haqi davrini 10 yildan 20 yilgacha uzaytirish rejalashtirilmoqda;

  • Pensiyalar miqdori 6-7% ga oshadi: Yangi algoritm fuqarolarning nafaqa pullarini sezilarli darajada oshirishga imkon beradi;

  • So‘nggi 10 yildagi 12% lik yo‘qotish bartaraf etiladi: Fuqarolarning karyerasi oxirida daromadi pasayishi oqibatida pensiya kamayib ketishi muammosiga yechim topiladi;

  • Omadsiz 2 yil hisobdan chiqariladi: Ish haqi kam bo‘lgan ketma-ket bo‘lmagan istalgan 2 yil hisob-kitob bazasidan chiqarib tashlanadi;

  • Real mehnat stajiga adolatli yondashuv: Insonning eng sermahsul davrlaridagi yuqori maoshlari hisobga olinishi ta’minlanadi.

Pensiya hisoblash tizimi: Amaldagi tartib va yangi taklif qiyosi

Pensiya tayinlash qoidalaridagi farqlar va kutilayotgan natijalar taqqosi:

Ko‘rsatkichlar va mezonlar

Amaldagi pensiya hisoblash tizimi

Taklif etilayotgan yangi tizim

Inobatga olinadigan davr

Oxirgi 10 yillik mehnat faoliyati

20 yillik mehnat faoliyati davri

Hisoblanadigan bazaviy yillar

Ketma-ket kelgan ixtiyoriy 5 yil

Kengroq davrdan eng yuqori 5 yil tanlovi

Kam oylik olingan yillarga munosabat

Hisobdan chiqarib tashlash imkoni yo‘q

Maosh kamaygan 2 yilni hisobdan chiqarish huquqi

Nafaqa oldi davridagi daromad pasayishi

Pensiyani 6-7 foizga kam chiqishiga olib keladi

Salbiy ta’sir to‘liq neytrallashtiriladi

Yakuniy pensiya miqdoriga ta’siri

Cheklangan va sun’iy pasaytirilgan daromad

Pensiya miqdori o‘rtacha 6-7 foizga oshadi

Ijtimoiy va iqtisodiy ekspertiza: Nega 20 yillik davr fuqarolar uchun adolatliroq?

Pensiya ta’minoti bo‘yicha mutaxassislar va iqtisodchilarning xulosalari:

  • «Yosh va maosh o‘rtasidagi nomutanosiblik»: Ko‘plab fuqarolar nafaqaga chiqish arafasida (50–60 yoshda) sog‘lig‘i yoki og‘ir jismoniy yuk sababli yengilroq, ammo kam maoshli ishga o‘tishga majbur bo‘lishadi; amaldagi 10 yillik chegara aynan shu kam oylik olingan yillarni majburan pensiya bazasiga kiritib, yakuniy to‘lovni qisqartirayotgan edi;

  • Eng samarali 35–45 yosh daromadlarining kirib kelishi: Davrning 20 yilgacha kengaytirilishi fuqaroning o‘z kasbi cho‘qqisida bo‘lgan, eng ko‘p maosh va ustama olgan davrlarini bazaga kiritishga yo‘l ochadi;

  • «2 yilni chegirib tashlash» imtiyozi: Kasallik, oilaviy sharoit yoki vaqtinchalik ishsizlik tufayli maoshi past bo‘lgan 2 yilning to‘liq hisobdan chiqarilishi insonning umumiy o‘rtacha oyligini maksimal darajada ko‘tarib beradi.

Sizningcha, pensiya hisoblash davrining 10 yildan 20 yilga oshirilishi va kam daromadli 2 yilning hisobdan chiqarilishi nafaqa yoshidagi yurtdoshlarimizning moddiy ta’minotini yetarlicha yaxshilay oladimi? Ushbu yangi taklifga shaxsan qanday baho berasiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va barcha mehnat faxriylari hamda kelajak pensionerlari xabardor bo‘lishi uchun ushbu tahlilni baham ko‘ring!

Pensiya jamg‘armasiNuriddin Shadixo‘jayev20 yillik bazaPensiya hisoblash algoritmi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

1 sentyabrdan davlat bog‘chalarida to‘lovlar qimmatlashadi1 sentyabrdan davlat bog‘chalarida to‘lovlar qimmatlashadi26 avgust 16:02O‘zbekistonda pensiya tizimi isloh qilinadi: hukumat ishchi guruh tuzdiO‘zbekistonda pensiya tizimi isloh qilinadi: hukumat ishchi guruh tuzdi22 avgust 17:45O‘zbekistonda avtosug‘urta narxi rekord darajada oshib ketdiO‘zbekistonda avtosug‘urta narxi rekord darajada oshib ketdi15 iyun 22:03Pensiyada katta o‘zgarish: davlat jamg‘armaga 50 foiz qo‘shishi mumkinPensiyada katta o‘zgarish: davlat jamg‘armaga 50 foiz qo‘shishi mumkin22 iyul 11:37Toshkent avtobuslarida yo‘l haqi 80 mingga yaqin yo‘lovchi jarimaga tortildiToshkent avtobuslarida yo‘l haqi 80 mingga yaqin yo‘lovchi jarimaga tortildi31 iyul 14:52O‘zbekistonda avtobuslarda yo‘l haqini to‘lash qoidalari o‘zgaradiO‘zbekistonda avtobuslarda yo‘l haqini to‘lash qoidalari o‘zgaradi5 iyun 13:45
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi