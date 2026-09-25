Real Madrid Manchester Siti atrofidagi vaziyatni diqqat bilan kuzatmoqda
Angliya Premyer-ligasi tomonidan Manchester Siti klubiga nisbatan e'lon qilingan moliyaviy ayblovlar va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan qattiq sanksiyalar Yevropaning yetakchi jamoalarini jiddiy harakatga keltirdi. SPORT nashri tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, «qaymoqranglilar» rahbariyati ingliz jamoasidagi har qanday beqarorlikdan foydalanib, o'z safiga yulduzli futbolchilarni jalb qilish imkoniyatini diqqat bilan o'rganmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ma'lumki, Florentino Peres boshchiligidagi Madrid klubi uzoq vaqtdan beri Erling Xolandga qiziqish bildirib keladi. Norvegiyalik hujumchi 2022-yilda Angliya klubiga o'tishidan oldin ham Ispaniya grandi uning xizmatlariga da'vogar edi. Hozirda Manchester Siti atrofidagi yuzaga kelgan murakkab vaziyat va klub kelajagidagi noaniqliklar madridliklarga ushbu transferni jonlantirish uchun qulay imkoniyat tug'dirishi mumkinligi taxmin qilinmoqda.
Tarkibdagi raqobat va moliyaviy muammolarBiroq, Erling Xolandni qo'lga kiritish Real Madrid uchun unchalik oson kechmaydi. Hozirgi kunda Madrid klubining hujum chizig'i Kylian Mbappe kelishi va Vinicius Juniorning ajoyib o'yini evaziga yetarlicha to'lib turibdi. Shuningdek, yosh iqtidorlar Endrik va boshqa yosh futbolchilarning ham maydonga tushish uchun kurashayotgani murabbiy uchun qo'shimcha bosh og'riq tug'dirishi mumkin.
Manbaga ko'ra, norvegiyalik to'purarning amaldagi shartnomasida quyi ligaga tushib ketish ssenariylariga bog'liq maxsus bandlar mavjud emas. Shuning uchun ham Florentino Peres yulduz hujumchini jamoaga olib kelish uchun murakkab ma'muriy qarorlarni qabul qilishiga to'g'ri keladi, ayniqsa klubning mavjud tarkibiy kengligi va moliyaviy balansi hisobga olinganda.
Rayan Cherki ham nishondaErling Xolanddan tashqari, Real Madrid skautlari radarida boshqa iste'dodli o'yinchilar ham bor. Jumladan, Yevropa futbolining eng o'ziga xos ijodkorlaridan biri bo'lgan Rayan Cherki ham Ispaniya grandi e'tiborini tortib kelmoqda. Uning noyob texnikasi va maydonni ko'ra olish qobiliyati madridliklar skautlariga doimo manzur bo'lgan.
Biroq, fransuz futbolchisi ham huddi Haaland duch kelgan muammoga duch kelishi mumkin. Real Madridning yarim himoya va ijodiy chizig'i Jud Bellingem, Arda Guler hamda Brahim Diaz kabi yuqori saviyali ijrochilar bilan to'la. Agar Manchester Siti inqiroz tufayli o'z tarkibini sotishga majbur bo'lsa ham, Madrid klubi yangi futbolchilarni qo'shib olishdan oldin mavjud tarkibni qisqartirishi talab etiladi.
Izohlar 0
…