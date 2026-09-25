Real Madrid Manchester Siti atrofidagi vaziyatni diqqat bilan kuzatmoqda

·4·Sport
Real Madrid Manchester Siti atrofidagi vaziyatni diqqat bilan kuzatmoqda

Angliya Premyer-ligasi tomonidan Manchester Siti klubiga nisbatan e'lon qilingan moliyaviy ayblovlar va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan qattiq sanksiyalar Yevropaning yetakchi jamoalarini jiddiy harakatga keltirdi. SPORT nashri tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, «qaymoqranglilar» rahbariyati ingliz jamoasidagi har qanday beqarorlikdan foydalanib, o'z safiga yulduzli futbolchilarni jalb qilish imkoniyatini diqqat bilan o'rganmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ma'lumki, Florentino Peres boshchiligidagi Madrid klubi uzoq vaqtdan beri Erling Xolandga qiziqish bildirib keladi. Norvegiyalik hujumchi 2022-yilda Angliya klubiga o'tishidan oldin ham Ispaniya grandi uning xizmatlariga da'vogar edi. Hozirda Manchester Siti atrofidagi yuzaga kelgan murakkab vaziyat va klub kelajagidagi noaniqliklar madridliklarga ushbu transferni jonlantirish uchun qulay imkoniyat tug'dirishi mumkinligi taxmin qilinmoqda.

Tarkibdagi raqobat va moliyaviy muammolar

Biroq, Erling Xolandni qo'lga kiritish Real Madrid uchun unchalik oson kechmaydi. Hozirgi kunda Madrid klubining hujum chizig'i Kylian Mbappe kelishi va Vinicius Juniorning ajoyib o'yini evaziga yetarlicha to'lib turibdi. Shuningdek, yosh iqtidorlar Endrik va boshqa yosh futbolchilarning ham maydonga tushish uchun kurashayotgani murabbiy uchun qo'shimcha bosh og'riq tug'dirishi mumkin.

Manbaga ko'ra, norvegiyalik to'purarning amaldagi shartnomasida quyi ligaga tushib ketish ssenariylariga bog'liq maxsus bandlar mavjud emas. Shuning uchun ham Florentino Peres yulduz hujumchini jamoaga olib kelish uchun murakkab ma'muriy qarorlarni qabul qilishiga to'g'ri keladi, ayniqsa klubning mavjud tarkibiy kengligi va moliyaviy balansi hisobga olinganda.

Rayan Cherki ham nishonda

Erling Xolanddan tashqari, Real Madrid skautlari radarida boshqa iste'dodli o'yinchilar ham bor. Jumladan, Yevropa futbolining eng o'ziga xos ijodkorlaridan biri bo'lgan Rayan Cherki ham Ispaniya grandi e'tiborini tortib kelmoqda. Uning noyob texnikasi va maydonni ko'ra olish qobiliyati madridliklar skautlariga doimo manzur bo'lgan.

Biroq, fransuz futbolchisi ham huddi Haaland duch kelgan muammoga duch kelishi mumkin. Real Madridning yarim himoya va ijodiy chizig'i Jud Bellingem, Arda Guler hamda Brahim Diaz kabi yuqori saviyali ijrochilar bilan to'la. Agar Manchester Siti inqiroz tufayli o'z tarkibini sotishga majbur bo'lsa ham, Madrid klubi yangi futbolchilarni qo'shib olishdan oldin mavjud tarkibni qisqartirishi talab etiladi.

Real MadridErling HaalandManchester SitiFlorentino PeresTransferlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Erling Xoland kelajakda Real Madrid safiga oʻtishi mumkin: Sobiq jamoadoshining bashoratiErling Xoland kelajakda Real Madrid safiga oʻtishi mumkin: Sobiq jamoadoshining bashorati26 iyul 21:55Erling Xolandning kelajagi: Ispaniya grandlari uni oʻziga jalb eta oladimiErling Xolandning kelajagi: Ispaniya grandlari uni oʻziga jalb eta oladimi2 sentabr 12:37Erling Xolandning Manchester Sitidan ketishi muqarrarErling Xolandning Manchester Sitidan ketishi muqarrar25 avgust 16:50„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdiBugun 21:43Maykl Ouen Real Madridda Mbappe va Xoland tandemini istisno qildiMaykl Ouen Real Madridda Mbappe va Xoland tandemini istisno qildi10 avgust 15:54Kilian Mbappe Florentino Peres bilan oʻn yillik aloqa haqida gapirdiKilian Mbappe Florentino Peres bilan oʻn yillik aloqa haqida gapirdi18 sentabr 01:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?