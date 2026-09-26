Manchester Siti aybdor deb topildi, Premyer-liga klublari kompensatsiya talab qilmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Manchester Siti klubi moliyaviy qoidabuzarliklar bo'yicha 115 ta ayblovdan 114 tasida aybdor deb topilganidan so'ng, Angliya Premyer-ligasining bir nechta jamoalari sudga murojaat qilishga tayyorgarlik ko'rmoqda.
- Raqib klublar ko'rilgan zararlarni qoplash va kompensatsiya undirish imkoniyatlarini baholash uchun yuridik kompaniyalar bilan maslahatlashuvlar olib bormoqda.
Angliya futboli tarixidagi eng yirik moliyaviy mojarolardan biri yangi bosqichga ko'tarildi. The Athletic nashri tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, Manchester Siti klubi moliyaviy qoidabuzarliklar bo'yicha qo'yilgan 115 ta ayblovning asosiy qismida, aniqrog'i 114 tasida aybdor deb topilganidan so'ng, Angliya Premyer-ligasining bir nechta jamoalari sudga murojaat qilishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mustaqil komissiyaning ushbu qarori mamlakat chempionatida haqiqiy silkinish yasadi. Hozirda raqib klublar ko'rilgan tarixiy zararlarni qoplash va katta miqdordagi kompensatsiyalarni undirish imkoniyatlarini baholash uchun yetakchi yuridik kompaniyalar va huquqshunoslar bilan faol maslahatlashuvlar olib bormoqda.
Sud jarayonlari va precedenatlarMazkur yuridik to'qnashuvlar fonida klublar jamoaviy strategiya tuzish ustida bosh qotirmoqda. Mutaxassislarning fikricha, mazkur jarayonda boshqa jamoalar ishtirokidagi avvalgi sud qarorlari muhim huquqiy poydevor vazifasini o'taydi. Xususan, avvalroq mustaqil komissiya Everton klubining Foydalilik va barqarorlik qoidalarini buzishi raqiblarga sport ustunligini taqdim etgan deb topib, Burnley foydasiga 35,1 million funt-streling undirish haqida qaror chiqargan edi.
Shunga qaramay, rasmiy da'vo jarayonlari Manchester Siti klubining apellyatsiya shikoyatlari ko'rib chiqilib, barcha huquqiy bosqichlar oxiriga yetguncha biroz kechikishi mumkin. Klub o'z navbatida barcha ayblovlarni rad etib, o'z pozitsiyasida qat'iy turishini va mavjud huquqiy vositalardan oxirigacha foydalanishini ma'lum qildi.
Moliyaviy yo'qotishlar va da'volar ko'lamiKlub rasmiy vakilining so'zlariga ko'ra, Premyer-liga jarayoni davom etmoqda va qat'iy maxfiylik shartlariga amal qilingan holda muhim elementlar yakunlanishi lozim. Shu sababli Manchester Siti 2023-yil fevral oyidagi bayonotida belgilangan o'zgarmas pozitsiyasida qolmoqda. Biroq jabrlangan tomonlar da'volari turlicha bo'lishi kutilmoqda:
- Chempionlar ligasi yo'llanmasidan mahrum bo'lib, translyatsiya va chipta savdosidan tushadigan o'n millionlab daromadlarni yo'qotganlik;
- Sovrinlar va Yevrokuboklardagi ishtirok uchun tuzilgan shartnomalardagi bandlarning bajarilmay qolishi;
- Komersiya shartnomalari bo'yicha homiylik bonuslaridan ayrilish.
Izohlar 0
…