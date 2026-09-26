Manchester Siti aybdor deb topildi, Premyer-liga klublari kompensatsiya talab qilmoqda

·29·Sport
Manchester Siti aybdor deb topildi, Premyer-liga klublari kompensatsiya talab qilmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Manchester Siti klubi moliyaviy qoidabuzarliklar bo'yicha 115 ta ayblovdan 114 tasida aybdor deb topilganidan so'ng, Angliya Premyer-ligasining bir nechta jamoalari sudga murojaat qilishga tayyorgarlik ko'rmoqda.
  • Raqib klublar ko'rilgan zararlarni qoplash va kompensatsiya undirish imkoniyatlarini baholash uchun yuridik kompaniyalar bilan maslahatlashuvlar olib bormoqda.

Angliya futboli tarixidagi eng yirik moliyaviy mojarolardan biri yangi bosqichga ko'tarildi. The Athletic nashri tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, Manchester Siti klubi moliyaviy qoidabuzarliklar bo'yicha qo'yilgan 115 ta ayblovning asosiy qismida, aniqrog'i 114 tasida aybdor deb topilganidan so'ng, Angliya Premyer-ligasining bir nechta jamoalari sudga murojaat qilishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mustaqil komissiyaning ushbu qarori mamlakat chempionatida haqiqiy silkinish yasadi. Hozirda raqib klublar ko'rilgan tarixiy zararlarni qoplash va katta miqdordagi kompensatsiyalarni undirish imkoniyatlarini baholash uchun yetakchi yuridik kompaniyalar va huquqshunoslar bilan faol maslahatlashuvlar olib bormoqda.

Sud jarayonlari va precedenatlar

Mazkur yuridik to'qnashuvlar fonida klublar jamoaviy strategiya tuzish ustida bosh qotirmoqda. Mutaxassislarning fikricha, mazkur jarayonda boshqa jamoalar ishtirokidagi avvalgi sud qarorlari muhim huquqiy poydevor vazifasini o'taydi. Xususan, avvalroq mustaqil komissiya Everton klubining Foydalilik va barqarorlik qoidalarini buzishi raqiblarga sport ustunligini taqdim etgan deb topib, Burnley foydasiga 35,1 million funt-streling undirish haqida qaror chiqargan edi.

Shunga qaramay, rasmiy da'vo jarayonlari Manchester Siti klubining apellyatsiya shikoyatlari ko'rib chiqilib, barcha huquqiy bosqichlar oxiriga yetguncha biroz kechikishi mumkin. Klub o'z navbatida barcha ayblovlarni rad etib, o'z pozitsiyasida qat'iy turishini va mavjud huquqiy vositalardan oxirigacha foydalanishini ma'lum qildi.

Moliyaviy yo'qotishlar va da'volar ko'lami

Klub rasmiy vakilining so'zlariga ko'ra, Premyer-liga jarayoni davom etmoqda va qat'iy maxfiylik shartlariga amal qilingan holda muhim elementlar yakunlanishi lozim. Shu sababli Manchester Siti 2023-yil fevral oyidagi bayonotida belgilangan o'zgarmas pozitsiyasida qolmoqda. Biroq jabrlangan tomonlar da'volari turlicha bo'lishi kutilmoqda:

  • Chempionlar ligasi yo'llanmasidan mahrum bo'lib, translyatsiya va chipta savdosidan tushadigan o'n millionlab daromadlarni yo'qotganlik;
  • Sovrinlar va Yevrokuboklardagi ishtirok uchun tuzilgan shartnomalardagi bandlarning bajarilmay qolishi;
  • Komersiya shartnomalari bo'yicha homiylik bonuslaridan ayrilish.
Hozirgi paytda Angliya Premyer-ligasi rahbariyati va klublar o'rtasida keng ko'lamli jamoaviy sud da'vosi (class-action lawsuit) ehtimoli jiddiy muhokama qilinmoqda. Agar bu sudlar boshlansa, ingliz futbolining moliyaviy va huquqiy landshafti tubdan o'zgarib ketishi mumkin.

Manchester CityPremyer-ligaFutbolMoliyaviy qoidabuzarlikSud da'vosi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manchester Siti ishi: Endi Bernem shoshma-shuzarlikka qarshi chiqdiManchester Siti ishi: Endi Bernem shoshma-shuzarlikka qarshi chiqdiBugun 00:38Manchester Siti 114 ta moliyaviy ayblov boʻyicha aybdor deb topildiManchester Siti 114 ta moliyaviy ayblov boʻyicha aybdor deb topildiKecha 20:35Stale Solbakken Erling Xolandning jismoniy holatidan xavotirdaStale Solbakken Erling Xolandning jismoniy holatidan xavotirdaKecha 12:34Enso Fernandes Manchester Siti safida qanday rol oʻynaydiEnso Fernandes Manchester Siti safida qanday rol oʻynaydi3 sentabr 12:55Angliya Premyer-ligasi: Manchester Siti yakka peshqadamAngliya Premyer-ligasi: Manchester Siti yakka peshqadam21 sentabr 00:31Erling Xoland Manchester derbisida qanday qilibofsiddan qochish sirini ochdiErling Xoland Manchester derbisida qanday qilibofsiddan qochish sirini ochdi16 sentabr 18:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?