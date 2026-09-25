Arzon smartfonlar davri yakunlanib, narxlar oshishi kutilmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 2030-yilga borib, 200 dollardan past narxdagi smartfonlar savdosi 2025-yilga nisbatan taxminan 40 foizga qisqaradi, bu esa yiliga 230 milliondan ortiq budjet qurilmalarining kamayishini anglatadi.
- Butlovchi qismlar, xususan, xotira va protsessorlarning narxi oshishi hamda zamonaviy talablarni qondirish uchun qoʻshimcha funksiyalarni joriy etish budjet smartfonlar narxining koʻtarilishiga olib keladi.
Jahon smartfonlar bozorida yaqin yillarda jiddiy tarkibiy oʻzgarishlar yuz berishi kutilmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, umumiy savdo hajmi hozirgi darajada saqlanib qolsa-da, eng hamyonbop qurilmalar soni keskin kamayib ketadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Counterpoint Research tahlilchilarining prognoziga koʻra, 2030-yilga borib narxi 200 dollardan past boʻlgan smartfonlar savdosi 2025-yilga nisbatan taxminan 40 foizga qisqaradi. Bu mutlaq raqamlarda yiliga 230 milliondan ortiq budjet qurilmalari kamayishini anglatadi.
Shunga qaramay, mutaxassislar butun bozorning qulashini kutishmayapti. Oʻn yillikning oxiriga kelib, global sotuv hajmi yiliga 1,2 milliard atrofidagi qurilmalar darajasida qolishi kutilmoqda.
Narxlar oshishining asosiy sabablariBudjet segmentining qisqarishiga asosiy sabab sifatida butlovchi qismlar narxining oʻsishi koʻrsatilmoqda. Xususan, arzon smartfonlar tan narxining salmoqli qismini tashkil etuvchi xotira va protsessorlar qimmatlashib bormoqda.
Minimal foyda marjasi bilan ishlaydigan ishlab chiqaruvchilar uchun chakana narxni 200 dollardan past darajada ushlab turish borgan sari qiyinlashmoqda. Qolaversa, zamonaviy qurilmalarga qoʻyiladigan talablar ham oshib bormoqda.
Bugungi kunda xaridorlar hatto eng arzon modellardan ham 5G tarmoqlarini qoʻllab-quvvatlash, yetarli xotira hajm, sifatli kameralar va sunʼiy intellekt funksiyalarini kutishmoqda. Ushbu imkoniyatlarni joriy etish boshlangʻich darajadagi apparatlar tan narxini oshiradi.
Oʻrta narx segmentining oʻsishiShu bilan birga, 200 dollardan qimmatroq boʻlgan segment kengayib boradi. Counterpoint prognoziga koʻra, 2025–2030-yillar oraligʻida ushbu narx kategoriyasidagi smartfonlar savdosi 26 foizga oshishi mumkin.
Ishlab chiqaruvchilar oʻrta narx diapazoniga koʻproq eʼtibor qaratadilar. Natijada, budjet qurilmalari bosqichma-bosqich oʻrta sinfdagi qimmatroq modellarga oʻrin boʻshatib beradi.
Xaridorlar uchun bu yangi smartfon sotib olishda oʻrtacha xarajatlarning oshishini anglatishi mumkin. Ilgari boshlangʻich darajadagi qurilmalarni tanlagan foydalanuvchilarga qimmatroq segmentga oʻtishga, mavjud qurilmadan uzoqroq foydalanishga yoki tiklangan smartfonlarni tanlashga toʻgʻri keladi.
Izohlar 0
…