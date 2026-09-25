Arzon smartfonlar davri yakunlanib, narxlar oshishi kutilmoqda

·24·Texno
Arzon smartfonlar davri yakunlanib, narxlar oshishi kutilmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 2030-yilga borib, 200 dollardan past narxdagi smartfonlar savdosi 2025-yilga nisbatan taxminan 40 foizga qisqaradi, bu esa yiliga 230 milliondan ortiq budjet qurilmalarining kamayishini anglatadi.
  • Butlovchi qismlar, xususan, xotira va protsessorlarning narxi oshishi hamda zamonaviy talablarni qondirish uchun qoʻshimcha funksiyalarni joriy etish budjet smartfonlar narxining koʻtarilishiga olib keladi.

Jahon smartfonlar bozorida yaqin yillarda jiddiy tarkibiy oʻzgarishlar yuz berishi kutilmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, umumiy savdo hajmi hozirgi darajada saqlanib qolsa-da, eng hamyonbop qurilmalar soni keskin kamayib ketadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Counterpoint Research tahlilchilarining prognoziga koʻra, 2030-yilga borib narxi 200 dollardan past boʻlgan smartfonlar savdosi 2025-yilga nisbatan taxminan 40 foizga qisqaradi. Bu mutlaq raqamlarda yiliga 230 milliondan ortiq budjet qurilmalari kamayishini anglatadi.

Shunga qaramay, mutaxassislar butun bozorning qulashini kutishmayapti. Oʻn yillikning oxiriga kelib, global sotuv hajmi yiliga 1,2 milliard atrofidagi qurilmalar darajasida qolishi kutilmoqda.

Narxlar oshishining asosiy sabablari

Budjet segmentining qisqarishiga asosiy sabab sifatida butlovchi qismlar narxining oʻsishi koʻrsatilmoqda. Xususan, arzon smartfonlar tan narxining salmoqli qismini tashkil etuvchi xotira va protsessorlar qimmatlashib bormoqda.

Minimal foyda marjasi bilan ishlaydigan ishlab chiqaruvchilar uchun chakana narxni 200 dollardan past darajada ushlab turish borgan sari qiyinlashmoqda. Qolaversa, zamonaviy qurilmalarga qoʻyiladigan talablar ham oshib bormoqda.

Bugungi kunda xaridorlar hatto eng arzon modellardan ham 5G tarmoqlarini qoʻllab-quvvatlash, yetarli xotira hajm, sifatli kameralar va sunʼiy intellekt funksiyalarini kutishmoqda. Ushbu imkoniyatlarni joriy etish boshlangʻich darajadagi apparatlar tan narxini oshiradi.

Oʻrta narx segmentining oʻsishi

Shu bilan birga, 200 dollardan qimmatroq boʻlgan segment kengayib boradi. Counterpoint prognoziga koʻra, 2025–2030-yillar oraligʻida ushbu narx kategoriyasidagi smartfonlar savdosi 26 foizga oshishi mumkin.

Ishlab chiqaruvchilar oʻrta narx diapazoniga koʻproq eʼtibor qaratadilar. Natijada, budjet qurilmalari bosqichma-bosqich oʻrta sinfdagi qimmatroq modellarga oʻrin boʻshatib beradi.

Xaridorlar uchun bu yangi smartfon sotib olishda oʻrtacha xarajatlarning oshishini anglatishi mumkin. Ilgari boshlangʻich darajadagi qurilmalarni tanlagan foydalanuvchilarga qimmatroq segmentga oʻtishga, mavjud qurilmadan uzoqroq foydalanishga yoki tiklangan smartfonlarni tanlashga toʻgʻri keladi.

SmartfonlarCounterpointTexnologiyalarGadjetlarPrognoz
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iPhone 17 global bozorning olti foizini egalladiiPhone 17 global bozorning olti foizini egalladi27 avgust 19:23iQOO 16 flagmanining kamera va displey xususiyatlari oshkor etildiiQOO 16 flagmanining kamera va displey xususiyatlari oshkor etildiBugun 20:20Xiaomi 18 Pro ekranining yorqinligi oʻtmishdoshidan past chiqdiXiaomi 18 Pro ekranining yorqinligi oʻtmishdoshidan past chiqdiBugun 15:26Xiaomi 18 Pro va Galaxy S26 Ultra ekran maxfiyligi solishtirildiXiaomi 18 Pro va Galaxy S26 Ultra ekran maxfiyligi solishtirildiKecha 16:22Oppo A7 Pro Max xalqaro bozorga chiqdiOppo A7 Pro Max xalqaro bozorga chiqdi22 sentabr 02:57Xiaomi 18 Pro va Pro Max smartfonlariga maxfiy ekran funksiyasi qoʻshiladiXiaomi 18 Pro va Pro Max smartfonlariga maxfiy ekran funksiyasi qoʻshiladi21 sentabr 19:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi