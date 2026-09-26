Erling Xoland Manchester Siti atrofidagi moliyaviy mojaro sabab matbuot anjumanidan olib tashlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Manchester Siti klubi bilan bog'liq moliyaviy mojaro sababli Erling Xoland Norvegiya terma jamoasining matbuot anjumanida qatnashishdan ozod etildi.
- Klub 2009–2010 va 2017–2018-yilgi mavsumlar oralig'ida 114 ta moliyaviy qoidabuzarlikda ayblanmoqda, bu esa jiddiy jazo choralariga olib kelishi mumkin.
- Xolandning matbuot anjumanidan chetlatilishi, uning Daniyaga qarshi o'yinda dubl qayd etganidan so'ng qabul qilindi.
Norvegiya terma jamoasi hujumchisi Erling Xoland klubi atrofidagi shov-shuvli moliyaviy mojarolar fonida milliy jamoaning rejalashtirilgan matbuot anjumanida qatnashishdan ozod etildi. The Sun nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Manchester Siti hujumchisi Milliy ligalar doirasidagi Portugaliyaga qarshi oʻyin oldidan jurnalistlar savollariga javob berishi kerak edi, biroq Norvegiya futbol federatsiyasi soʻnggi daqiqalarda tarkibga oʻzgartirish kiritdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ushbu qaror futbol olamida katta eʼtirozlarga sabab boʻlayotgan xabarlar ortidan qabul qilindi. Angliya matbuotining yozishicha, Manchester Siti klubi 2009–2010 hamda 2017–2018-yilgi mavsumlar oraligʻida jami 114 ta moliyaviy qoidabuzarlikda aybdor deb topilgan. Garchi klubga nisbatan rasmiy sanksiyalar hali eʼlon qilinmagan boʻlsa-da, mazkur top-klub kelajagiga jiddiy xavf solib turibdi.
Moliyaviy ayblovlarning jiddiy oqibatlariMustaqil qoʻmitalar tomonidan koʻrib chiqilishi kutilayotgan intizomiy choralar juda ogʻir boʻlishi mumkin. Mutaxassislarning fikricha, jamoaga nisbatan ulkan miqdordagi jarimalar, ochkolar chegirilishi, avval qoʻlga kiritilgan chempionlik unvonlarining bekor qilinishi va hatto Premyer-ligadan quvib chiqarilish kabi jazo choralari qoʻllanilishi ehtimoldan xoli emas.
Norvegiya futbol federatsiyasi matbuot kotibi Morten Skjonsberg TV 2 kanaliga bergan intervyusida mazkur oʻzgarishni tasdiqladi. Unga koʻra, jamoa bosh murabbiyi Stale Solbakken hamda futbolchilar Fredrik Aursnes va Andreas Skelderup matbuot anjumanida qatnashadigan boʻldi va Manchester Siti hujumchisi ortiqcha savollardan himoya qilindi.
Maydondagi ajoyib oʻyin va kelgusi rejalarXolandni matbuot eʼtiboridan chetda saqlash qarori uning maydondagi yorqin oʻyinidan bir kun oʻtib qabul qilindi. Payshanba kuni boʻlib oʻtgan UEFA Millatlar ligasining ilk tur uchrashuvida hujumchi dubl qayd etib, Norvegiyaning Daniya ustidan 3:2 hisobida gʻalaba qozonishiga boshchilik qilgandi.
Hozirda Norvegiya terma jamoasi oʻz uyida Portugaliyaga qarshi oʻyinga tayyorgarlik koʻrmoqda. Uchrashuv yakshanba kuni Osloda boʻlib oʻtadi. Mehmonlar ham dastlabki turda Uels ustidan minimal 1:0 hisobida zafar quchib, turnirni muvaffaqiyatli boshlagan edi.
Izohlar 0
…