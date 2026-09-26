Erling Xoland Manchester Siti atrofidagi moliyaviy mojaro sabab matbuot anjumanidan olib tashlandi

·29·Sport
Erling Xoland Manchester Siti atrofidagi moliyaviy mojaro sabab matbuot anjumanidan olib tashlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Manchester Siti klubi bilan bog'liq moliyaviy mojaro sababli Erling Xoland Norvegiya terma jamoasining matbuot anjumanida qatnashishdan ozod etildi.
  • Klub 2009–2010 va 2017–2018-yilgi mavsumlar oralig'ida 114 ta moliyaviy qoidabuzarlikda ayblanmoqda, bu esa jiddiy jazo choralariga olib kelishi mumkin.
  • Xolandning matbuot anjumanidan chetlatilishi, uning Daniyaga qarshi o'yinda dubl qayd etganidan so'ng qabul qilindi.

Norvegiya terma jamoasi hujumchisi Erling Xoland klubi atrofidagi shov-shuvli moliyaviy mojarolar fonida milliy jamoaning rejalashtirilgan matbuot anjumanida qatnashishdan ozod etildi. The Sun nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Manchester Siti hujumchisi Milliy ligalar doirasidagi Portugaliyaga qarshi oʻyin oldidan jurnalistlar savollariga javob berishi kerak edi, biroq Norvegiya futbol federatsiyasi soʻnggi daqiqalarda tarkibga oʻzgartirish kiritdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ushbu qaror futbol olamida katta eʼtirozlarga sabab boʻlayotgan xabarlar ortidan qabul qilindi. Angliya matbuotining yozishicha, Manchester Siti klubi 2009–2010 hamda 2017–2018-yilgi mavsumlar oraligʻida jami 114 ta moliyaviy qoidabuzarlikda aybdor deb topilgan. Garchi klubga nisbatan rasmiy sanksiyalar hali eʼlon qilinmagan boʻlsa-da, mazkur top-klub kelajagiga jiddiy xavf solib turibdi.

Moliyaviy ayblovlarning jiddiy oqibatlari

Mustaqil qoʻmitalar tomonidan koʻrib chiqilishi kutilayotgan intizomiy choralar juda ogʻir boʻlishi mumkin. Mutaxassislarning fikricha, jamoaga nisbatan ulkan miqdordagi jarimalar, ochkolar chegirilishi, avval qoʻlga kiritilgan chempionlik unvonlarining bekor qilinishi va hatto Premyer-ligadan quvib chiqarilish kabi jazo choralari qoʻllanilishi ehtimoldan xoli emas.

Norvegiya futbol federatsiyasi matbuot kotibi Morten Skjonsberg TV 2 kanaliga bergan intervyusida mazkur oʻzgarishni tasdiqladi. Unga koʻra, jamoa bosh murabbiyi Stale Solbakken hamda futbolchilar Fredrik Aursnes va Andreas Skelderup matbuot anjumanida qatnashadigan boʻldi va Manchester Siti hujumchisi ortiqcha savollardan himoya qilindi.

Maydondagi ajoyib oʻyin va kelgusi rejalar

Xolandni matbuot eʼtiboridan chetda saqlash qarori uning maydondagi yorqin oʻyinidan bir kun oʻtib qabul qilindi. Payshanba kuni boʻlib oʻtgan UEFA Millatlar ligasining ilk tur uchrashuvida hujumchi dubl qayd etib, Norvegiyaning Daniya ustidan 3:2 hisobida gʻalaba qozonishiga boshchilik qilgandi.

Hozirda Norvegiya terma jamoasi oʻz uyida Portugaliyaga qarshi oʻyinga tayyorgarlik koʻrmoqda. Uchrashuv yakshanba kuni Osloda boʻlib oʻtadi. Mehmonlar ham dastlabki turda Uels ustidan minimal 1:0 hisobida zafar quchib, turnirni muvaffaqiyatli boshlagan edi.

Erling XolandManchester CityNorvegiyaMillatlar ligasiFutbol yangiliklari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Brian Riemer: Erling Xoland — dunyoning eng yaxshi hujumchisiBrian Riemer: Erling Xoland — dunyoning eng yaxshi hujumchisiKecha 16:36Erling Xoland Ronaldudan oʻzib ketdi va Norvegiya gʻalabasini taʼminladiErling Xoland Ronaldudan oʻzib ketdi va Norvegiya gʻalabasini taʼminladiKecha 01:54Erling Xolandning noyob instinkti: Norvegiya ustozi hujumchini maqtadiErling Xolandning noyob instinkti: Norvegiya ustozi hujumchini maqtadiKecha 13:15Stale Solbakken Manchester Siti uchrashuvida Erling Xoland taqdirini muhokama qildiStale Solbakken Manchester Siti uchrashuvida Erling Xoland taqdirini muhokama qildi15 sentabr 17:31Brian Riemer Erling Xoland sinovi haqidagi mish-mishlarga izoh berdiBrian Riemer Erling Xoland sinovi haqidagi mish-mishlarga izoh berdi24 sentabr 09:38Enso Fernandes Manchester Siti safidagi debyutida yorqin oʻyin koʻrsatdiEnso Fernandes Manchester Siti safidagi debyutida yorqin oʻyin koʻrsatdi5 sentabr 22:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?