1-guruh iste’molchilari uchun elektr narxlarida kutilmagan ayirboshlash — yangi hisob-kitob
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 1-guruh iste’molchilari uchun elektr energiyasi narxlarida muhim o‘zgarishlar yuz berdi, tungi vaqtda narx 733 so‘mdan 1100 so‘mga ko‘tarildi, kunduzgi (09:00–17:00) esa 1100 so‘mdan 733 so‘mga tushirildi.
- Ushbu tabaqalashtirilgan narx siyosati quyosh energiyasidan samarali foydalanishni rag‘batlantirish va tungi yuklamani muvozanatlashga qaratilgan.
O‘zbekiston energetika sektorida 1-tarif guruhi elektr energiyasi iste’molchilari faoliyatiga bevosita daxldor bo‘lgan jiddiy narx qayta taqsimoti joriy etilmoqda. Rasmiy tartibga muvofiq, sutkaning turli vaqt zonalari bo‘yicha to‘lov stavkalari bir-biriga teskari tarzda o‘zgartiriladi. Endilikda tungi davr (soat 22:00 dan 24:00 gacha hamda 00:00 dan 06:00 gacha) bo‘lgan oraliqda 1 kVt/soat elektr energiyasi uchun narx 1100 so‘m etib belgilanmoqda (ilgari mazkur vaqtda 733 so‘m to‘lanar edi). Aksincha, yarim tig‘iz vaqtda (kunduzgi soat 09:00 dan 17:00 gacha) iste’mol qilingan elektrning har bir kVt/soati uchun to‘lov 733 so‘mga tushiriladi (ilgari 1100 so‘m to‘langan). Ushbu tabaqalashtirilgan narx siyosati ishlab chiqarish va korxonalarning ish tartibini kunduzgi quyosh generatsiyasi faol bo‘lgan davrga ko‘chirishga qaratilgan strategik o‘zgarish sifatida baholanmoqda.
«Tungi qimmatlashuv va kunduzgi chegirma»: Yangi tarifning 5 ta asosiy nuqtasi
1-guruh iste’molchilari uchun kuchga kirayotgan muhim o‘zgarishlar:
Tungi vaqt 1100 so‘mga ko‘tariladi: Soat 22:00 dan 06:00 gacha bo‘lgan tungi oraliqda 1 kVt/soat narxi 733 so‘mdan 1100 so‘mgacha oshadi;
Kunduzgi vaqt 733 so‘mga arzonlashadi: Soat 09:00 dan 17:00 gacha bo‘lgan yarim tig‘iz davrda narx 1100 so‘mdan 733 so‘mga arzonlashtiriladi;
Tungi arzonlik konsepsiyasi bekor bo‘ldi: Ilgari ishlab chiqarishni tunga ko‘chirish orqali tejash amaliyoti endi moliyaviy jihatdan qimmatga tushadi;
Kunduzgi quyosh generatsiyasi ustunligi: Kunduzi narxning pasaytirilishi tizimdagi quyosh energiyasidan samarali foydalanishni rag‘batlantiradi;
Korxonalar uchun qayta rejalashtirish: 1-guruh yuridik iste’molchilari o‘z ish grafiklari va xarajatlar smetasini zudlik bilan qayta tuzishlari shart.
Elektr tariflari taqqosi: 1-guruh iste’molchilari uchun eski va yangi stavkalar
To‘lovlarning vaqt zonalari kesimidagi aniq o‘zgarishi jadvali:
Iste’mol vaqt zonalari
Soatlar oralig‘i
Amaldagi (eski) tarif
Yangi tasdiqlangan tarif
O‘zgarish xarakteri
Tungi davr
22:00 – 24:00 va 00:00 – 06:00
733 so‘m
1 100 so‘m
+367 so‘mga oshadi (qimmatlashadi)
Yarim tig‘iz davr (Kunduzi)
09:00 – 17:00
1 100 so‘m
733 so‘m
-367 so‘mga tushadi (arzonlashadi)
Energetik va iqtisodiy ekspertiza: Nega tariflar «o‘rin almashdi»?
Soha mutaxassislari va moliyaviy tahlilchilarning xulosalari:
«Yashil energetika» salmog‘ining ortishi: O‘zbekistonda yirik quyosh fotoelektr stansiyalari tarmoqqa ulanishi ortidan kunduzgi vaqtda (09:00–17:00) arzon va ortiqcha energiya generatsiyasi hosil bo‘lmoqda; davlat kunduzgi arzon tarif orqali korxonalarni energiyani aynan kunduzi iste’mol qilishga undamoqda;
Tungi energiya tanqisligi va batareya tizimlari: Tunda quyosh stansiyalari ishlamaydi, asosiy yuklama issiqlik elektr stansiyalari va gaz yoqishga tushadi; tungi narxning 1100 so‘mga ko‘tarilishi tizimda gaz sarfini kamaytirish va tungi yuklamani muvozanatlashga xizmat qiladi;
Biznes uchun yangi model: Ushbu o‘zgarish tungi smenada ishlovchi sexlar va ishlab chiqaruvchilarga faoliyat grafigini qayta ko‘rib chiqishni taqozo etadi; aks holda, ularning kommunal to‘lovlari 30-40 foizgacha oshib ketishi mumkin.
Sizningcha, tungi tarifning oshishi va kunduzgi narxning arzonlashtirilishi biznes va ishlab chiqarish sohasiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? Korxonalar ish vaqtini to‘liq kunduzgi rejimga o‘tkazishga ulgura oladimi? Shaxsiy fikr va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda barcha tadbirkor va mutaxassislar xabardor bo‘lishi uchun ushbu muhim yangilikni baham ko‘ring!
Izohlar 0
…