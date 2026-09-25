1-guruh iste’molchilari uchun elektr narxlarida kutilmagan ayirboshlash — yangi hisob-kitob

·44·Iqtisodiyot
1-guruh iste’molchilari uchun elektr narxlarida kutilmagan ayirboshlash — yangi hisob-kitob
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 1-guruh iste’molchilari uchun elektr energiyasi narxlarida muhim o‘zgarishlar yuz berdi, tungi vaqtda narx 733 so‘mdan 1100 so‘mga ko‘tarildi, kunduzgi (09:00–17:00) esa 1100 so‘mdan 733 so‘mga tushirildi.
  • Ushbu tabaqalashtirilgan narx siyosati quyosh energiyasidan samarali foydalanishni rag‘batlantirish va tungi yuklamani muvozanatlashga qaratilgan.

O‘zbekiston energetika sektorida 1-tarif guruhi elektr energiyasi iste’molchilari faoliyatiga bevosita daxldor bo‘lgan jiddiy narx qayta taqsimoti joriy etilmoqda. Rasmiy tartibga muvofiq, sutkaning turli vaqt zonalari bo‘yicha to‘lov stavkalari bir-biriga teskari tarzda o‘zgartiriladi. Endilikda tungi davr (soat 22:00 dan 24:00 gacha hamda 00:00 dan 06:00 gacha) bo‘lgan oraliqda 1 kVt/soat elektr energiyasi uchun narx 1100 so‘m etib belgilanmoqda (ilgari mazkur vaqtda 733 so‘m to‘lanar edi). Aksincha, yarim tig‘iz vaqtda (kunduzgi soat 09:00 dan 17:00 gacha) iste’mol qilingan elektrning har bir kVt/soati uchun to‘lov 733 so‘mga tushiriladi (ilgari 1100 so‘m to‘langan). Ushbu tabaqalashtirilgan narx siyosati ishlab chiqarish va korxonalarning ish tartibini kunduzgi quyosh generatsiyasi faol bo‘lgan davrga ko‘chirishga qaratilgan strategik o‘zgarish sifatida baholanmoqda.

«Tungi qimmatlashuv va kunduzgi chegirma»: Yangi tarifning 5 ta asosiy nuqtasi

1-guruh iste’molchilari uchun kuchga kirayotgan muhim o‘zgarishlar:

  • Tungi vaqt 1100 so‘mga ko‘tariladi: Soat 22:00 dan 06:00 gacha bo‘lgan tungi oraliqda 1 kVt/soat narxi 733 so‘mdan 1100 so‘mgacha oshadi;

  • Kunduzgi vaqt 733 so‘mga arzonlashadi: Soat 09:00 dan 17:00 gacha bo‘lgan yarim tig‘iz davrda narx 1100 so‘mdan 733 so‘mga arzonlashtiriladi;

  • Tungi arzonlik konsepsiyasi bekor bo‘ldi: Ilgari ishlab chiqarishni tunga ko‘chirish orqali tejash amaliyoti endi moliyaviy jihatdan qimmatga tushadi;

  • Kunduzgi quyosh generatsiyasi ustunligi: Kunduzi narxning pasaytirilishi tizimdagi quyosh energiyasidan samarali foydalanishni rag‘batlantiradi;

  • Korxonalar uchun qayta rejalashtirish: 1-guruh yuridik iste’molchilari o‘z ish grafiklari va xarajatlar smetasini zudlik bilan qayta tuzishlari shart.

Elektr tariflari taqqosi: 1-guruh iste’molchilari uchun eski va yangi stavkalar

To‘lovlarning vaqt zonalari kesimidagi aniq o‘zgarishi jadvali:

Iste’mol vaqt zonalari

Soatlar oralig‘i

Amaldagi (eski) tarif

Yangi tasdiqlangan tarif

O‘zgarish xarakteri

Tungi davr

22:00 – 24:00 va 00:00 – 06:00

733 so‘m

1 100 so‘m

+367 so‘mga oshadi (qimmatlashadi)

Yarim tig‘iz davr (Kunduzi)

09:00 – 17:00

1 100 so‘m

733 so‘m

-367 so‘mga tushadi (arzonlashadi)

Energetik va iqtisodiy ekspertiza: Nega tariflar «o‘rin almashdi»?

Soha mutaxassislari va moliyaviy tahlilchilarning xulosalari:

  • «Yashil energetika» salmog‘ining ortishi: O‘zbekistonda yirik quyosh fotoelektr stansiyalari tarmoqqa ulanishi ortidan kunduzgi vaqtda (09:00–17:00) arzon va ortiqcha energiya generatsiyasi hosil bo‘lmoqda; davlat kunduzgi arzon tarif orqali korxonalarni energiyani aynan kunduzi iste’mol qilishga undamoqda;

  • Tungi energiya tanqisligi va batareya tizimlari: Tunda quyosh stansiyalari ishlamaydi, asosiy yuklama issiqlik elektr stansiyalari va gaz yoqishga tushadi; tungi narxning 1100 so‘mga ko‘tarilishi tizimda gaz sarfini kamaytirish va tungi yuklamani muvozanatlashga xizmat qiladi;

  • Biznes uchun yangi model: Ushbu o‘zgarish tungi smenada ishlovchi sexlar va ishlab chiqaruvchilarga faoliyat grafigini qayta ko‘rib chiqishni taqozo etadi; aks holda, ularning kommunal to‘lovlari 30-40 foizgacha oshib ketishi mumkin.

Sizningcha, tungi tarifning oshishi va kunduzgi narxning arzonlashtirilishi biznes va ishlab chiqarish sohasiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? Korxonalar ish vaqtini to‘liq kunduzgi rejimga o‘tkazishga ulgura oladimi? Shaxsiy fikr va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda barcha tadbirkor va mutaxassislar xabardor bo‘lishi uchun ushbu muhim yangilikni baham ko‘ring!

O‘zbekiston energetika sektori1-tarif guruhijiddiy narx qayta taqsimotitungi qimmatlashuv
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda benzin nega qimmatlashmoqda: bozorda nima bo‘lyapti?O‘zbekistonda benzin nega qimmatlashmoqda: bozorda nima bo‘lyapti?8 sentabr 11:00Banklarga soliq yengilligi: aholi uchun nimalar qimmatlashadi?Banklarga soliq yengilligi: aholi uchun nimalar qimmatlashadi?6 avgust 10:108 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?15 iyul 21:45O‘zbekiston va Hindiston savdoni 5 milliard dollarga yetkazmoqchi (foto)O‘zbekiston va Hindiston savdoni 5 milliard dollarga yetkazmoqchi (foto)30 avgust 16:15Banklar endi «kichik xato» bilan qutula olmaydiBanklar endi «kichik xato» bilan qutula olmaydi6 avgust 09:09Elektr iste’molida yangi rekord: issiq tizimni sinamoqdaElektr iste’molida yangi rekord: issiq tizimni sinamoqda14 iyul 18:45
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

2 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
17 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
17 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
5 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
5 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
15 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
15 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 sentyabr kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
2 sentyabr kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
21 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
21 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
17 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
17 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda