Juftingiz yolg‘on gapirayotganini qanday bilish mumkin?

·26·Foydali
Juftingiz yolg‘on gapirayotganini qanday bilish mumkin?

Juftingiz gapirayotganda ko‘zini olib qochsa, asabiylashsa yoki qo‘llarini ko‘p harakatlantirsa, bu uning yolg‘on gapirayotganini anglatadimi? Ilmiy tadqiqotlar bunga oddiy «ha» deb javob berishga imkon bermaydi.

Psixologlarning ta’kidlashicha, yolg‘onni aniqlaydigan yagona va ishonchli tana harakati mavjud emas. Masalan, ko‘zga qaramaslik, bezovta bo‘lish yoki ko‘p qimirlash kabi belgilar odamning shunchaki hayajonlanganini ham anglatishi mumkin. Tadqiqotlarda odamlarning yolg‘onni faqat xatti-harakatlarga qarab aniqlash qobiliyati ko‘pincha tasodifiy taxmindan unchalik yuqori emasligi ko‘rsatilgan.

Shuning uchun juftingizni «ushlash» uchun uning ko‘ziga yoki qo‘llariga emas, gapining mazmuniga e’tibor berish muhimroq. Masalan, aytilgan voqea avvalgi ma’lumotlarga zid keladimi, tafsilotlar o‘zgarib turibdimi yoki oddiy savolga javob berishda muhim ma’lumotlar ataylab chetlab o‘tilyaptimi — mana shunday jihatlar ko‘proq e’tibor talab qiladi.

Eng to‘g‘ri yo‘l esa taxmin qilish emas, xotirjam suhbatlashish va aniq savollar berish. Chunki hatto poligraf («yolg‘on detektori») ham inson yolg‘onini mutlaq aniqlab beradigan ishonchli vosita hisoblanmaydi.

Demak, «ko‘zini olib qochdi — demak, yolg‘on gapiryapti» degan qarash ilmiy jihatdan ishonchli emas. Birgina belgisiga emas, vaziyat, suhbat mazmuni va bir-biriga mos kelmaydigan faktlarga qarash kerak.

Siz juftingizning yolg‘on gapirayotganini qanday aniqlaysiz? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.

psixologiyayolg‘onni aniqlashmunosabatlarpoligraf
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hech narsaga kafolat yo‘q: inson hayotida eng qadrli bo‘lgan odamlar kim?Hech narsaga kafolat yo‘q: inson hayotida eng qadrli bo‘lgan odamlar kim?24 sentabr 08:35Insonning asl xarakterini aniqlashning 5 ta oltin qoidasi — niqoblarni fosh etishInsonning asl xarakterini aniqlashning 5 ta oltin qoidasi — niqoblarni fosh etish5 sentabr 08:13Muvaffaqiyatni yo‘qqa chiqaradigan 29 odat: sizda qaysi biri bor?Muvaffaqiyatni yo‘qqa chiqaradigan 29 odat: sizda qaysi biri bor?5 avgust 05:5827 iyun: O‘zingiz haqingizda bilmagan sirlar va numerologik tahlil...27 iyun: O‘zingiz haqingizda bilmagan sirlar va numerologik tahlil...27 iyun 21:30Ulg‘aygan inson kech anglaydigan 8 qattiq qoida...Ulg‘aygan inson kech anglaydigan 8 qattiq qoida...29 iyul 18:33Tug‘ilgan kuningiz qaysi xatodan ehtiyot bo‘lishni ko‘rsatadi?Tug‘ilgan kuningiz qaysi xatodan ehtiyot bo‘lishni ko‘rsatadi?4 avgust 14:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Tug‘ilgan kuningiz tashqi qiyofangiz va jozibangiz haqida nima deydi?
Tug‘ilgan kuningiz tashqi qiyofangiz va jozibangiz haqida nima deydi?
Oyning qaysi kunida dunyoga kelganingiz siz haqingizda nima deydi?
Oyning qaysi kunida dunyoga kelganingiz siz haqingizda nima deydi?
Qimmat libos ham qutqarolmaydi: Insonning obro‘sini bir zumda tushirib yuboradigan odatlar
Qimmat libos ham qutqarolmaydi: Insonning obro‘sini bir zumda tushirib yuboradigan odatlar
Kolbasa va tvorogning sifatini uyda aniqlash: Soxta mahsulotlarni fosh qilish usuli
Kolbasa va tvorogning sifatini uyda aniqlash: Soxta mahsulotlarni fosh qilish usuli
Nima uchun katta pullar hammaga ham kelmaydi? — Ong ostidagi 3 ta zaharli blok
Nima uchun katta pullar hammaga ham kelmaydi? — Ong ostidagi 3 ta zaharli blok
Insonning asl xarakterini aniqlashning 5 ta oltin qoidasi — niqoblarni fosh etish
Insonning asl xarakterini aniqlashning 5 ta oltin qoidasi — niqoblarni fosh etish
Tuxumning mazasi nimaga bog‘liq?
Tuxumning mazasi nimaga bog‘liq?
“Kun-tun ishlayman, ammo pul yo‘q!”: Nima uchun peshona teri katta daromad keltirmaydi?
“Kun-tun ishlayman, ammo pul yo‘q!”: Nima uchun peshona teri katta daromad keltirmaydi?