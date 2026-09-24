Hech narsaga kafolat yo‘q: inson hayotida eng qadrli bo‘lgan odamlar kim?

·40·Foydali
Hech narsaga kafolat yo‘q: inson hayotida eng qadrli bo‘lgan odamlar kim?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Hayotda hech narsa kafolatlangan emas, chunki odamlar va ularning munosabatlari o'zgarishi mumkin.
  • Bugun sizga yaqin bo'lgan inson ertaga begona bo'lib qolishi, do'stingiz uzoqlashishi yoki hatto dushman deb bilgan kishingiz yordamga kelishi mumkin.
  • Shu sababli, insonlarning vaqtinchalik munosabatlariga qarab baholash noto'g'ri, chunki ularning haqiqiy qiyofasi ko'pincha vaqt o'tishi bilan namoyon bo'ladi.

Hayotda ba’zi odamlar bir kun kelib begonaga aylanadi. Kechagina siz uchun eng yaqin inson bo‘lgan kishi bugun salomingizga ham befarq qarashi mumkin. Ishonch bildirgan do‘stingiz fikri o‘zgarishi, dushman deb bilgan insoningiz esa bir kuni sizga qo‘l uzatishi mumkin.

Ba’zan esa insonni eng ko‘p hayratga soladigan narsa — kecha sizni maqtagan odamning bugun siz haqingizda yomon gapirayotganini eshitishdir.

Shuning uchun hayotda bir haqiqatni anglab yashash kerak: hamma narsa o‘zgarishi mumkin. Lekin sizga berilgan mehrning qadrini o‘z vaqtida anglamasangiz, keyin kech bo‘lishi mumkin.

Sevgan inson ham bir kun begonaga aylanishi mumkin

Bugun hayotingizning markazida turgan inson ertaga taqdiringizda umuman boshqa o‘rin egallashi mumkin.

Bir vaqtlar soatlab suhbatlashgan insonlar bir-biridan uzoqlashadi. Har kuni xabar olib turganlar yillab gaplashmay qo‘yadi. Birga orzu qilganlar turli yo‘llardan ketadi.

Bu hayotning achchiq, ammo tabiiy haqiqatlaridan biri.

Insonlar o‘zgaradi. Ularning qarashlari, ehtiyojlari, ustuvorliklari va hayotdagi maqsadlari ham o‘zgarishi mumkin.

Shuning uchun biror insonning bugungi munosabatini abadiy kafolat deb qabul qilish to‘g‘ri emas.

Do‘st ham o‘zgarishi mumkin

Do‘stlik ham vaqt sinovidan o‘tadi.

Bugun sizning quvonchingizdan chin dildan xursand bo‘layotgan inson ertaga siz bilan raqobatlashishi mumkin. Bir vaqtlar sirlaringizni ishonib aytgan kishingiz keyinchalik sizdan uzoqlashishi ehtimoli bor.

Aksincha, avval sizga yoqimsiz tuyulgan, hatto dushman deb bilgan inson bir kuni og‘ir vaziyatda yordam qo‘lini cho‘zishi mumkin.

Shu sababli insonlarni faqat bir martagi munosabatiga qarab baholab qo‘yish ham har doim to‘g‘ri emas.

Insonning haqiqiy qiyofasi ko‘pincha vaqt o‘tishi bilan namoyon bo‘ladi.

Maqtov ham, tanqid ham abadiy emas

Insonning kayfiyati, qarashi va munosabati o‘zgarishi mumkin.

Kecha sizdagi yaxshi fazilatlarni maqtagan odam bugun kamchiliklaringizni tilga olishi mumkin.

Kecha sizni tanqid qilgan inson esa bugun sizga hurmat bilan munosabatda bo‘lishi ehtimol.

Shuning uchun odamlarning har bir gapini hayotingizning mutlaq haqiqatiga aylantirib qo‘yish kerak emas.

Maqtovga haddan tashqari bog‘lanib qolish ham, tanqiddan sindirilib ketish ham insonni ruhan boshqalarga qaram qilib qo‘yadi.

Eng muhimi — o‘z qadringizni boshqalarning bugungi fikri bilan emas, o‘zingizning qadriyatlaringiz va amallaringiz bilan belgilash.

Ammo bir narsa borki, uni ko‘pincha kech anglaymiz

Inson hayotida shunday yaqinlar borki, ularning qadrini ko‘pincha yonida turganimizda emas, uzoqlashganimizdan keyin his qilamiz.

  • Ota-ona.

  • Tug‘ishganlar.

  • Oila.

  • Yaqin insonlar.

Ularning munosabati ham hayotda turli sinovlarga duch kelishi mumkin. Har bir oilada kelishmovchilik, ranjish yoki tushunmovchilik bo‘lishi tabiiy.

Ammo insonning eng og‘ir kunida uning yonida bo‘lishga harakat qiladigan yaqinlarni qadrlash — hayotdagi eng muhim qadriyatlardan biri.

Ota-onaning mehrini keyinga qoldirmang

Ko‘pchilik insonlar ota-onasining qadrini juda yaxshi biladi.

Lekin bu qadrni har doim ham amalda ko‘rsatavermaydi.

  • «Keyinroq qo‘ng‘iroq qilaman».

  • «Vaqtim bo‘lsa, borib ko‘raman».

  • «Ertaga gaplashaman».

  • «Hali ulgurib qolaman».

Inson ko‘pincha eng yaqin odamlariga mehr ko‘rsatishni ana shu «keyin»larga qoldiradi.

Ammo hayotda eng og‘ir pushaymonlardan biri — vaqtida aytilishi mumkin bo‘lgan yaxshi so‘zni aytmay qolishdir.

Shuning uchun ota-onangiz hayot bo‘lsa, ular bilan ko‘proq suhbatlashing. Holidan xabar oling. Qadrlashingizni so‘z bilan ham, amal bilan ham ko‘rsating.

Chunki mehrni his qilishning o‘zi yetarli emas — uni bildirish ham kerak.

Yaqinlaringizning qadrini ular yoningizdaligida biling

Inson ba’zan tashqaridagi odamlarga yaxshi ko‘rinish uchun juda ko‘p kuch sarflaydi.

  • Boshqalarning tug‘ilgan kunini eslaydi.

  • Do‘stlarining muammosiga yechim izlaydi.

  • Hamkasblariga yordam beradi.

Ammo uyiga qaytganda eng yaqin insonlariga bir og‘iz yaxshi so‘z aytishga ham vaqt topolmaydi.

Aslida esa mehr eng avvalo yaqinlardan boshlanishi kerak.

  • Ota-onaga hurmat.

  • Aka-uka va opa-singillarga mehr.

  • Yaqinlarga e’tibor.

  • Kerak paytda qo‘llab-quvvatlash.

Bular katta boylik talab qilmaydi. Ba’zan insonga kerak bo‘lgan narsa — bir telefon qo‘ng‘irog‘i, bir samimiy suhbat yoki «Sizni yaxshi ko‘raman» degan oddiy gapning o‘zi bo‘ladi.

Hayotda hamma narsa o‘zgarishi mumkin

  • Sizni sevgan inson ketishi mumkin.

  • Do‘stingiz uzoqlashishi mumkin.

  • Dushmaningiz yaqinlashishi mumkin.

  • Maqtov tanqidga aylanishi mumkin.

  • Bugun ishongan odamingiz ertaga sizga begona bo‘lishi mumkin.

Hayotning kafolati yo‘q.

Shuning uchun kimningdir ketishidan oldin uni qadrlash, mehr bor paytda uni his qilish va yaqinlaringizning qimmatini ular yoningizdaligida anglash muhim.

Chunki ba’zi narsalarni pulga sotib olib bo‘lmaydi.

Ba’zi insonlarni esa vaqt orqaga qaytgach ham qaytara olmaysiz.

Shuning uchun yaqinlaringizni bugun qadrlang.

Ularga mehringizni darig‘ tutmang.

  • Qo‘ng‘iroq qilishni istasangiz — qo‘ng‘iroq qiling.

  • Ko‘rishgingiz kelsa — boring.

  • Yaxshi so‘z aytgingiz kelsa — ayting.

  • Kechirim so‘rash kerak bo‘lsa — kechiktirmang.

Chunki hayotda hamma narsa o‘zgarishi mumkin. Ammo insonning eng katta boyliklaridan biri — uni chin dildan yaxshi ko‘radigan yaqinlari borligini anglab yashashdir.

Inson qadriOilaviy munosabatlarPsixologiyaMehr-oqibat
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Butun hayotingiz film bo‘lib namoyish etilsa, uni oilaviy davrada ko‘ra olarmidingiz?Butun hayotingiz film bo‘lib namoyish etilsa, uni oilaviy davrada ko‘ra olarmidingiz?20 sentabr 10:02Hisobimizda qancha vaqt qolgan, bilasizmi? Yaqinlarimizni nega bugun qadrlashimiz kerak?Hisobimizda qancha vaqt qolgan, bilasizmi? Yaqinlarimizni nega bugun qadrlashimiz kerak?21 sentabr 08:24Bu sanalarda tug‘ilganlarni nega xafa qilmaslik kerak?Bu sanalarda tug‘ilganlarni nega xafa qilmaslik kerak?30 iyul 11:59Hayotning 7 ta «uchligi»: inson kech anglaydigan haqiqatlar...Hayotning 7 ta «uchligi»: inson kech anglaydigan haqiqatlar...12 avgust 21:51Hohlasangiz ham, bunga yo‘l qo‘ymang: O‘zingizni yo‘qotmaslik uchun 6 ta hayotiy chegaraHohlasangiz ham, bunga yo‘l qo‘ymang: O‘zingizni yo‘qotmaslik uchun 6 ta hayotiy chegara9 sentabr 16:58Tug‘ilgan kuningizda yashiringan «himoya kuchi»: sizni qaysi kuch asraydi?Tug‘ilgan kuningizda yashiringan «himoya kuchi»: sizni qaysi kuch asraydi?2 avgust 20:03
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Tug‘ilgan kuningiz tashqi qiyofangiz va jozibangiz haqida nima deydi?
Tug‘ilgan kuningiz tashqi qiyofangiz va jozibangiz haqida nima deydi?
Qizlarni xavfdan asrovchi 9 ta oltin qoida: Buni onalar qiziga uqtirishi shart!
Qizlarni xavfdan asrovchi 9 ta oltin qoida: Buni onalar qiziga uqtirishi shart!
Oyning qaysi kunida dunyoga kelganingiz siz haqingizda nima deydi?
Oyning qaysi kunida dunyoga kelganingiz siz haqingizda nima deydi?
Qimmat libos ham qutqarolmaydi: Insonning obro‘sini bir zumda tushirib yuboradigan odatlar
Qimmat libos ham qutqarolmaydi: Insonning obro‘sini bir zumda tushirib yuboradigan odatlar
Nima uchun katta pullar hammaga ham kelmaydi? — Ong ostidagi 3 ta zaharli blok
Nima uchun katta pullar hammaga ham kelmaydi? — Ong ostidagi 3 ta zaharli blok
Insonning asl xarakterini aniqlashning 5 ta oltin qoidasi — niqoblarni fosh etish
Insonning asl xarakterini aniqlashning 5 ta oltin qoidasi — niqoblarni fosh etish
“Kun-tun ishlayman, ammo pul yo‘q!”: Nima uchun peshona teri katta daromad keltirmaydi?
“Kun-tun ishlayman, ammo pul yo‘q!”: Nima uchun peshona teri katta daromad keltirmaydi?
Olimlar yosh o‘tishi bilan xotira nega susayishini aniqladi
Olimlar yosh o‘tishi bilan xotira nega susayishini aniqladi