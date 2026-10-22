Bolaning sochini tez-tez kal qilish uni qalinlashtiradimi?

·55·Foydali
Bolaning sochini tez-tez kal qilish uni qalinlashtiradimi?

Ko‘p ota-onalar bolasining sochi qalin va mustahkam o‘sishini istab, uni bir necha marta kal qilib oldiradi. Ayrimlar bu usulni yillar davomida sinab ko‘radi. Ammo tibbiy tadqiqotlar bu odat sochni qalinlashtirishini tasdiqlamaydi.

Sochni kal qilish — uni qalinlashtirishning usuli emas. Sochning qalinligi, rangi va o‘sish tezligi asosan irsiyat, gormonlar hamda soch follikulalarining xususiyatlariga bog‘liq. Sochni qirqish yoki ustarada olish esa teri ostida joylashgan follikulalarga ta’sir qilmaydi. Bu haqda Mayo Clinic tibbiy mutaxassislari ham ma’lumot bergan.

Unda nima uchun soch qalinroq ko‘rinadi?

Buning oddiy izohi bor. Soch qirqilganda uning uchi tekis bo‘lib qoladi. Qayta o‘sish jarayonida qisqa sochlar qo‘lga dag‘alroq sezilishi va ko‘zga qalinroq ko‘rinishi mumkin. Ammo bu soch tolalarining haqiqatan ham yo‘g‘onlashganini anglatmaydi.

Bolaning sochi qalin o‘sishi uchun nima qilish kerak?

Bolaning sochi sog‘lom o‘sishi uchun muvozanatli ovqatlanish, yetarli oqsil va zarur ozuqa moddalarini olish, bosh terisini toza saqlash muhim. Sochni tez-tez kal qilish shart emas. Agar bolaning sochi sezilarli darajada to‘kilsa, ayrim joylari ochilib qolsa yoki bosh terisida o‘zgarishlar kuzatilsa, pediatr yoki dermatologga murojaat qilish kerak.

soch parvarishipediatrdermatologMayo Clinic
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Isitma — dushman emas: Bolada isitma chiqqanda nima qilish kerak va nima mumkin emas?Isitma — dushman emas: Bolada isitma chiqqanda nima qilish kerak va nima mumkin emas?17 oktabr 23:06Oilada nega qiz yoki o‘g‘il tug‘iladi? Ruhiy talqin va genetika javobi...Oilada nega qiz yoki o‘g‘il tug‘iladi? Ruhiy talqin va genetika javobi...13 avgust 18:34Nega chaqaloq kam uxlaydi? Mutaxassis asosiy sabablarni tushuntirdiNega chaqaloq kam uxlaydi? Mutaxassis asosiy sabablarni tushuntirdi2 avgust 12:59Baxtli oila uchun nechta farzand kerak? Javob raqamda emas...Baxtli oila uchun nechta farzand kerak? Javob raqamda emas...26 iyul 07:55Olimlar inson qachon eng ko‘p tushkunlikka tushishi va baxt qachon qaytishini isbotladiOlimlar inson qachon eng ko‘p tushkunlikka tushishi va baxt qachon qaytishini isbotladi20 oktabr 08:57Shifokorlar umrni uzaytiruvchi 6 ta kundalik mahsulotni ma’lum qildiShifokorlar umrni uzaytiruvchi 6 ta kundalik mahsulotni ma’lum qildi17 oktabr 22:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

ChatGPT boylarning sirini ochdi: ularda bitta umumiy odat bor
ChatGPT boylarning sirini ochdi: ularda bitta umumiy odat bor
Tug‘ilgan sanangizga qarab aqliy qobiliyatingizni aniqlang
Tug‘ilgan sanangizga qarab aqliy qobiliyatingizni aniqlang
Tonggi 2 daqiqalik odat boylikka yetaklaydimi? Olimlar kutilmagan bog‘liqlikni aniqladi
Tonggi 2 daqiqalik odat boylikka yetaklaydimi? Olimlar kutilmagan bog‘liqlikni aniqladi
Kolbasa va tvorogning sifatini uyda aniqlash: Soxta mahsulotlarni fosh qilish usuli
Kolbasa va tvorogning sifatini uyda aniqlash: Soxta mahsulotlarni fosh qilish usuli
Tuxumning mazasi nimaga bog‘liq?
Tuxumning mazasi nimaga bog‘liq?
Astrologlar tahlili: Qaysi burj vakillari tug‘ma joziba va go‘zallikka ega?
Astrologlar tahlili: Qaysi burj vakillari tug‘ma joziba va go‘zallikka ega?
Yaqin kunlarda 3 ta burj vakili hayotida muhim voqealar yuz berishi mumkin
Yaqin kunlarda 3 ta burj vakili hayotida muhim voqealar yuz berishi mumkin
Bu 5 burj vakili orzusiga yetishi mumkin: omadlilar ro‘yxatida kimlar bor?
Bu 5 burj vakili orzusiga yetishi mumkin: omadlilar ro‘yxatida kimlar bor?