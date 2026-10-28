Tuxumning yangi yoki eski ekanini qanday aniqlash mumkin?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Tovuq tuxumining yangiligini uning po‘stlog‘i holati, sindirilganda oqi va sariqligining ko‘rinishi hamda suv yordamida o‘tkaziladigan sinov orqali aniqlash mumkin.
- Po‘stloqning oq yoki jigarrang bo‘lishi mahsulot sifatiga ta’sir qilmaydi, biroq yoriqlar va noxush hid tuxumning eskirganidan darak beradi.
- Yangi tuxum suv tubida yonbosh yotsa, eskirganlari tik turadi yoki suv yuzasiga qalqib chiqadi.
Tovuq tuxumining sifati va yangiligini uning tashqi ko‘rinishi hamda ichiga qarab baholash mumkin. Po‘stloqdagi yoriqlar, tuxum oqining juda suyuq bo‘lishi, sariqlikning yassilanib ketishi mahsulot eskirganidan darak berishi mumkin. Biroq po‘stloqning oq yoki jigarrang bo‘lishi tuxumning sifatiga bevosita ta’sir qilmaydi. Tuxum tanlashda uning saqlanish sharoiti va yaroqlilik muddatiga ham e’tibor berish kerak, deb xabar beradi MSN sayti.
Sifatli tuxumni qanday tanlash mumkin?
1. Po‘stloqning holatini tekshiring
Yaxshi sifatli tuxumning po‘stlog‘i butun, qattiq va ko‘zga ko‘rinadigan yoriqlarsiz bo‘lishi kerak. Yorilgan yoki suyuqlik sizib chiqayotgan tuxumni xarid qilmaslik ma’qul. Po‘stloqdagi ortiqcha iflosliklar ham mahsulotning saqlanishi va tozaligiga e’tibor berish zarurligini ko‘rsatadi.
Tuxum po‘stlog‘ining rangi esa uning foydali yoki sifatli ekanini belgilamaydi. Oq va jigarrang tuxumlar o‘rtasidagi asosiy farq ko‘pincha tovuq zoti bilan bog‘liq.
2. Tuxumni sindirganda oqi va sariqligiga qarang
Yangi tuxum sindirilganda sariqligi dumaloq shaklda bo‘lib, balandroq turadi. Oq qismi esa nisbatan quyuq bo‘ladi va idish bo‘ylab tez yoyilib ketmaydi.
Tuxum saqlangan sari oqi suyuqlashishi, sariqligi esa yassilanishi mumkin. Bu uning yangiligi pasayganini ko‘rsatadi. Agar tuxumdan chirigan yoki g‘ayrioddiy noxush hid kelsa, uni iste’mol qilmaslik kerak.
3. Suv yordamida taxminiy tekshiruv o‘tkazish mumkin
Tuxumning yangiligini taxminan baholash uchun uni suv solingan idishga tushirish usuli ham bor. Yangi tuxum odatda idish tubida yonbosh holda yotadi. Eskiroq tuxum tubida tik turishi, ancha eski tuxum esa suv yuzasiga qalqib chiqishi mumkin.
Bu tuxum ichidagi havo bo‘shlig‘i vaqt o‘tishi bilan kattalashishi bilan bog‘liq. Ammo suvdagi holati tuxumning xavfsizligini to‘liq kafolatlamaydi. Shuning uchun bu usulni yagona mezon sifatida qabul qilmaslik lozim.
Tuxumni qanday saqlash kerak?
Tuxumning sifati uzoq vaqt saqlanishi uchun uni salqin joyda, harorat keskin o‘zgarmaydigan sharoitda saqlash muhim. Tuxumni muzlatkichdagi qutisida saqlash uning yangiligini uzoqroq saqlashga yordam beradi.
Shuningdek, tuxumni ishlatishdan oldin po‘stlog‘ini tekshirish, sindirgandan keyin hidini baholash kerak. Tuxum yangi ko‘ringan taqdirda ham unda zararli bakteriyalar bo‘lishi mumkin. Shu sababli uni yaxshilab pishirish, xom yoki chala pishgan tuxumdan tayyorlangan taomlarni iste’mol qilishda esa ehtiyot bo‘lish lozim.
Izohlar 0
…