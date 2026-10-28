Tuxumning yangi yoki eski ekanini qanday aniqlash mumkin?

·7·Foydali
Tuxumning yangi yoki eski ekanini qanday aniqlash mumkin?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Tovuq tuxumining yangiligini uning po‘stlog‘i holati, sindirilganda oqi va sariqligining ko‘rinishi hamda suv yordamida o‘tkaziladigan sinov orqali aniqlash mumkin.
  • Po‘stloqning oq yoki jigarrang bo‘lishi mahsulot sifatiga ta’sir qilmaydi, biroq yoriqlar va noxush hid tuxumning eskirganidan darak beradi.
  • Yangi tuxum suv tubida yonbosh yotsa, eskirganlari tik turadi yoki suv yuzasiga qalqib chiqadi.

Tovuq tuxumining sifati va yangiligini uning tashqi ko‘rinishi hamda ichiga qarab baholash mumkin. Po‘stloqdagi yoriqlar, tuxum oqining juda suyuq bo‘lishi, sariqlikning yassilanib ketishi mahsulot eskirganidan darak berishi mumkin. Biroq po‘stloqning oq yoki jigarrang bo‘lishi tuxumning sifatiga bevosita ta’sir qilmaydi. Tuxum tanlashda uning saqlanish sharoiti va yaroqlilik muddatiga ham e’tibor berish kerak, deb xabar beradi MSN sayti.

Sifatli tuxumni qanday tanlash mumkin?

1. Po‘stloqning holatini tekshiring

Yaxshi sifatli tuxumning po‘stlog‘i butun, qattiq va ko‘zga ko‘rinadigan yoriqlarsiz bo‘lishi kerak. Yorilgan yoki suyuqlik sizib chiqayotgan tuxumni xarid qilmaslik ma’qul. Po‘stloqdagi ortiqcha iflosliklar ham mahsulotning saqlanishi va tozaligiga e’tibor berish zarurligini ko‘rsatadi.

Tuxum po‘stlog‘ining rangi esa uning foydali yoki sifatli ekanini belgilamaydi. Oq va jigarrang tuxumlar o‘rtasidagi asosiy farq ko‘pincha tovuq zoti bilan bog‘liq.

2. Tuxumni sindirganda oqi va sariqligiga qarang

Yangi tuxum sindirilganda sariqligi dumaloq shaklda bo‘lib, balandroq turadi. Oq qismi esa nisbatan quyuq bo‘ladi va idish bo‘ylab tez yoyilib ketmaydi.

Tuxum saqlangan sari oqi suyuqlashishi, sariqligi esa yassilanishi mumkin. Bu uning yangiligi pasayganini ko‘rsatadi. Agar tuxumdan chirigan yoki g‘ayrioddiy noxush hid kelsa, uni iste’mol qilmaslik kerak.

3. Suv yordamida taxminiy tekshiruv o‘tkazish mumkin

Tuxumning yangiligini taxminan baholash uchun uni suv solingan idishga tushirish usuli ham bor. Yangi tuxum odatda idish tubida yonbosh holda yotadi. Eskiroq tuxum tubida tik turishi, ancha eski tuxum esa suv yuzasiga qalqib chiqishi mumkin.

Bu tuxum ichidagi havo bo‘shlig‘i vaqt o‘tishi bilan kattalashishi bilan bog‘liq. Ammo suvdagi holati tuxumning xavfsizligini to‘liq kafolatlamaydi. Shuning uchun bu usulni yagona mezon sifatida qabul qilmaslik lozim.

Tuxumni qanday saqlash kerak?

Tuxumning sifati uzoq vaqt saqlanishi uchun uni salqin joyda, harorat keskin o‘zgarmaydigan sharoitda saqlash muhim. Tuxumni muzlatkichdagi qutisida saqlash uning yangiligini uzoqroq saqlashga yordam beradi.

Shuningdek, tuxumni ishlatishdan oldin po‘stlog‘ini tekshirish, sindirgandan keyin hidini baholash kerak. Tuxum yangi ko‘ringan taqdirda ham unda zararli bakteriyalar bo‘lishi mumkin. Shu sababli uni yaxshilab pishirish, xom yoki chala pishgan tuxumdan tayyorlangan taomlarni iste’mol qilishda esa ehtiyot bo‘lish lozim.

TuxumOziq-Ovqat SifatiTo‘g‘ri OvqatlanishOziq-Ovqat Xavfsizligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tuxumning mazasi nimaga bog‘liq?Tuxumning mazasi nimaga bog‘liq?28 sentabr 21:08Oqmi yoki jigarrang? Tuxum haqidagi mashhur afsona ochildi...Oqmi yoki jigarrang? Tuxum haqidagi mashhur afsona ochildi...23 iyul 00:30Afrika tuxumxo‘r iloni tuxumni qanday iste’mol qiladi?Afrika tuxumxo‘r iloni tuxumni qanday iste’mol qiladi?14 iyul 05:19Qishda gaz va elektr pulini tejash siri: Uy issiqligini o‘g‘irlayotgan 5 ta asosiy “teshik”Qishda gaz va elektr pulini tejash siri: Uy issiqligini o‘g‘irlayotgan 5 ta asosiy “teshik”Bugun 11:04Piyoz to‘g‘raganda nega ko‘zimizdan yosh oqadi? Buning qiziq sababi borPiyoz to‘g‘raganda nega ko‘zimizdan yosh oqadi? Buning qiziq sababi borKecha 22:01Baxt o‘zi nimada? Haqiqiy ruhiy xotirjamlik va to‘kislikning eng muhim formulasiBaxt o‘zi nimada? Haqiqiy ruhiy xotirjamlik va to‘kislikning eng muhim formulasi26 oktabr 10:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

ChatGPT boylarning sirini ochdi: ularda bitta umumiy odat bor
ChatGPT boylarning sirini ochdi: ularda bitta umumiy odat bor
Bolaning sochini tez-tez kal qilish uni qalinlashtiradimi?
Bolaning sochini tez-tez kal qilish uni qalinlashtiradimi?
Tug‘ilgan sanangizga qarab aqliy qobiliyatingizni aniqlang
Tug‘ilgan sanangizga qarab aqliy qobiliyatingizni aniqlang
Tonggi 2 daqiqalik odat boylikka yetaklaydimi? Olimlar kutilmagan bog‘liqlikni aniqladi
Tonggi 2 daqiqalik odat boylikka yetaklaydimi? Olimlar kutilmagan bog‘liqlikni aniqladi
Familiyangiz bosh harfi boylik kodingizni ochadi: Dunyo sizga aslida nima uchun pul to‘laydi?
Familiyangiz bosh harfi boylik kodingizni ochadi: Dunyo sizga aslida nima uchun pul to‘laydi?
Tuxumning mazasi nimaga bog‘liq?
Tuxumning mazasi nimaga bog‘liq?
Astrologlar tahlili: Qaysi burj vakillari tug‘ma joziba va go‘zallikka ega?
Astrologlar tahlili: Qaysi burj vakillari tug‘ma joziba va go‘zallikka ega?
Biz qadriga yetmaydigan baxt: O‘ylagandan ko‘ra ancha boy ekanimizni anglatuvchi 10 ta belgi
Biz qadriga yetmaydigan baxt: O‘ylagandan ko‘ra ancha boy ekanimizni anglatuvchi 10 ta belgi