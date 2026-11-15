AQSH aviatsiya tizimidagi yirik uzilish sababi ma’lum bo‘ldi

1 daqiqa o'qish2
AQSH aviatsiya tizimidagi yirik uzilish sababi ma’lum bo‘ldi

AQSH aviatsiya tizimida qariyb besh soat davom etgan uzilish va 20 mingdan ortiq reysning kechikishi yoki bekor qilinishiga davlat pudratchisi L3Harris tomonidan o‘rnatilgan router sabab bo‘lgan bo‘lishi mumkin. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, yangi qurilma boshqa routerlarga haddan tashqari ko‘p ulanish so‘rovlarini yuborib, aloqa tizimiga ortiqcha yuklama tushirgan. Bu haqda «Reuters» xabar berdi.

Hodisa 13 noyabr kuni yuz bergan. AQSH Federal aviatsiya ma’muriyati (FAA) xavfsizlik nuqtayi nazaridan mamlakat bo‘ylab parvozlarni vaqtincha to‘xtatishga majbur bo‘lgan. Muammo mamlakatdagi 22 ta parvozlarni boshqarish markazining 17 tasida kuzatilgan.

AQSH transport vaziri Shon Daffining aytishicha, L3Harris kompaniyasi eski mis simli aloqa liniyalarini optik tolali tizimga almashtirish bo‘yicha rejali texnik ishlarni olib borayotgan bo‘lgan. Muammolar Arkanzas va Texas shtatlaridagi obyektlarga o‘rnatilgan routerlar bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin.

Daffining tushuntirishicha, yangi routerlar har 4–5 soniyada boshqa qurilmalarga 1 000 dan ortiq ulanish so‘rovini yuborgan. Natijada FAA markazlarida samolyotlar va radarlar bilan bog‘liq ma’lumotlar almashinuvida beqarorlik yuzaga kelgan.

Hozircha nosozlik routerlarning o‘zidagi nuqson sababli yuz berganmi yoki ularni o‘rnatish va texnik xizmat ko‘rsatish jarayonida xatoga yo‘l qo‘yilganmi, aniqlanmagan. Daffi kompaniya vakillari bilan birgalikda hodisa sabablarini o‘rganish davom etayotganini bildirgan.

L3Harris kompaniyasi hodisani jiddiy qabul qilayotganini va tekshiruvda FAAga yordam berayotganini ma’lum qilgan. Kompaniya eski mis simli aloqa tizimini optik tolali tarmoqqa o‘tkazish bo‘yicha rejalashtirilgan ishlarning 70 foizdan ortig‘ini bajargan.

Ma’lum qilinishicha, almashtirilishi rejalashtirilgan routerlar qariyb 25 yildan beri ishlatilgan. Ularni 2006 yildayoq yangilash ko‘zda tutilgan edi. AQSH Federal aviatsiya ma’muriyati esa eskirgan aloqa tizimlarini saqlash uchun yiliga qariyb 1 milliard dollar sarflaydi.

Maqola sizga yoqdimi?
Charos«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari