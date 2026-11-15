Xitoy terma jamoasida yangi qat’iy qoida: Futbolchilar tatuirovkalarini yashirishga majbur

1 daqiqa o'qish2
Xitoy terma jamoasida yangi qat’iy qoida: Futbolchilar tatuirovkalarini yashirishga majbur

Xitoyda milliy terma jamoa sharafini himoya qiladigan sportchilar uchun tatuirovkalar jiddiy muammoga aylanishi mumkin. derbyderbyderby.it saytining xabar berishicha, mamlakat sport rahbariyati terma jamoaga chaqirilgan futbolchilarga nisbatan yanada qat’iy tartiblarni joriy etgan.

Maydondagi yangi talablar va rukavlar

Ma’lumotlarga ko‘ra, endilikda milliy jamoa safida maydonga tushayotgan futbolchilar tanasining ochiq qismida ko‘rinib turadigan har qanday tatuirovkani maxsus tana rangidagi rukavlar yordamida to‘liq berkitishi shart.

Aslida bu kabi qoidalar avval ham mavjud bo‘lgan, biroq so‘nggi yillarda uning ijrosi qattiq nazorat qilinmagan edi. Vaqti-vaqti bilan talablar yumshatilib, keyin yana cheklovlar kuchaytirib borilgan bo‘lsa, hozir keskin choralar qayta tiklandi.

Qoidalar va cheklovlar

Tafsilotlar

Asosiy talab

Terma jamoa futbolchilari tatuirovkalarini tana rangidagi rukavlar bilan yashirishi shart

Qamrov doirasi

Hozircha faqat milliy terma jamoa a’zolariga nisbatan qo‘llaniladi

Ichki chempionat

Mahalliy ligalar va ichki klublarda bunday qat’iy cheklovlar hozircha amal qilmayapti

Asosiy sabab

G‘arb madaniyati ta’siriga qarshi qaratilgan keng qamrovli strategiya

Siyosiy strategiya va ichki chempionatdagi farq

Kuzatuvchilarga ko‘ra, bu qaror faqatgina sport etikasi yoki imidj bilan bog‘liq emas. Mutaxassislar mazkur chorani Xitoy rahbariyatining G‘arb madaniyati ta’siriga qarshi qaratilgan keng qamrovli strategiyasining bir qismi sifatida baholamoqda.

Shu bilan birga, milliy terma jamoada tatuirovkalarni yashirish qat’iy talab etilsa-da, mamlakat ichki chempionatlari va mahalliy ligalarda bunday cheklovlar hali o‘z kuchini to‘liq olmagan va ular uchun hozircha erkinlik saqlanib qolmoqda.

Sizningcha, sportchilarga nisbatan bunday tashqi ko‘rinish cheklovlarining qo‘yilishi qanchalik to‘g‘ri? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari