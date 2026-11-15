Xitoy terma jamoasida yangi qat’iy qoida: Futbolchilar tatuirovkalarini yashirishga majbur
Xitoyda milliy terma jamoa sharafini himoya qiladigan sportchilar uchun tatuirovkalar jiddiy muammoga aylanishi mumkin. derbyderbyderby.it saytining xabar berishicha, mamlakat sport rahbariyati terma jamoaga chaqirilgan futbolchilarga nisbatan yanada qat’iy tartiblarni joriy etgan.
Maydondagi yangi talablar va rukavlar
Ma’lumotlarga ko‘ra, endilikda milliy jamoa safida maydonga tushayotgan futbolchilar tanasining ochiq qismida ko‘rinib turadigan har qanday tatuirovkani maxsus tana rangidagi rukavlar yordamida to‘liq berkitishi shart.
Aslida bu kabi qoidalar avval ham mavjud bo‘lgan, biroq so‘nggi yillarda uning ijrosi qattiq nazorat qilinmagan edi. Vaqti-vaqti bilan talablar yumshatilib, keyin yana cheklovlar kuchaytirib borilgan bo‘lsa, hozir keskin choralar qayta tiklandi.
Qoidalar va cheklovlar
Tafsilotlar
Asosiy talab
Terma jamoa futbolchilari tatuirovkalarini tana rangidagi rukavlar bilan yashirishi shart
Qamrov doirasi
Hozircha faqat milliy terma jamoa a’zolariga nisbatan qo‘llaniladi
Ichki chempionat
Mahalliy ligalar va ichki klublarda bunday qat’iy cheklovlar hozircha amal qilmayapti
Asosiy sabab
G‘arb madaniyati ta’siriga qarshi qaratilgan keng qamrovli strategiya
Siyosiy strategiya va ichki chempionatdagi farq
Kuzatuvchilarga ko‘ra, bu qaror faqatgina sport etikasi yoki imidj bilan bog‘liq emas. Mutaxassislar mazkur chorani Xitoy rahbariyatining G‘arb madaniyati ta’siriga qarshi qaratilgan keng qamrovli strategiyasining bir qismi sifatida baholamoqda.
Shu bilan birga, milliy terma jamoada tatuirovkalarni yashirish qat’iy talab etilsa-da, mamlakat ichki chempionatlari va mahalliy ligalarda bunday cheklovlar hali o‘z kuchini to‘liq olmagan va ular uchun hozircha erkinlik saqlanib qolmoqda.
Sizningcha, sportchilarga nisbatan bunday tashqi ko‘rinish cheklovlarining qo‘yilishi qanchalik to‘g‘ri? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…