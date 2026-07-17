Qozog‘iston bug‘doy importiga olti oylik cheklov joriy qildi

·18·Iqtisodiyot
Qozog‘iston bug‘doy importiga olti oylik cheklov joriy qildi

Qozog‘iston hukumati mamlakatga bug‘doy importini vaqtincha cheklash to‘g‘risida qaror qabul qildi. Tegishli buyruq Qishloq xo‘jaligi vaziri Aydarbek Saparov tomonidan imzolandi.

Ma’lum qilinishicha, yangi tartib Qozog‘iston hududi orqali amalga oshiriladigan temir yo‘l tranzitiga, shuningdek, Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi (YEOII)ga a’zo davlatlar o‘rtasidagi tranzit yuk tashuvlariga tatbiq etilmaydi. Shu bilan birga, parrandachilik fabrikalari, un ishlab chiqaruvchi korxonalar, litsenziyaga ega elevatorlar hamda “Oziq-ovqat shartnomaviy korporatsiyasi” milliy kompaniyasiga temir yo‘l orqali bug‘doy import qilishga ruxsat beriladi.

Biroq ushbu korxonalar import qilingan bug‘doyni na ichki bozorda, na xorijga qayta sotishi mumkin bo‘ladi. Mazkur cheklovlar faqat ichki iste’mol va ishlab chiqarish ehtiyojlari uchun amal qiladi. Tranzit yuk tashuvlari esa avvalgidek davom ettiriladi.

Qozog‘iston hukumati bu qaror mahalliy g‘alla yetishtiruvchilarni qo‘llab-quvvatlash, ichki bozorda barqarorlikni saqlash hamda mahalliy mahsulotlar uchun kafolatlangan sotuv bozorini yaratishga xizmat qilishini ta’kidladi.

Qayd etilishicha, mazkur cheklovlar 2026 yil 27 iyuldan kuchga kiradi va olti oy davomida amal qiladi.

Qozog'istonAidarbek SaparovYevrosiyo iqtisodiy ittifoqiOziq-ovqat shartnomasi korporatsiyasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

20 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi20 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 16:4120 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda20 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqdaBugun, 10:47Mahallalarda «millioner oilalar» ko‘payadi: bankirlar uchun yangi tizim e’lon qilindiMahallalarda «millioner oilalar» ko‘payadi: bankirlar uchun yangi tizim e’lon qilindiKecha, 19:52O‘zbekiston eksportida Rossiya peshqadam: besh oylik savdoda kimlar yetakchi?O‘zbekiston eksportida Rossiya peshqadam: besh oylik savdoda kimlar yetakchi?Kecha, 16:4317 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi17 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindiKecha, 16:0120 dan ortiq bank chalg‘ituvchi reklama uchun jarimaga tortildi20 dan ortiq bank chalg‘ituvchi reklama uchun jarimaga tortildiKecha, 11:46
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda ish haqi, pensiya va nafaqalar 7 foizga oshiriladi
O‘zbekistonda ish haqi, pensiya va nafaqalar 7 foizga oshiriladi
26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
23 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
23 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda